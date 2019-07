Er hing ook iets in de lucht bij Galapagos?

Gilead vergroot dus haar belang van 12,3% naar 22% voor €140,59 per aandeel. Geen overname, misschien teleurstelling hierover, want een eventuele andere geïnteresseerde moet dan eerst langs Gilead, maar Galapagos zit nu heel wat ruimer in haar jasje. Voor de fantasie is dit ook zo wel leuk, dunkt me.

Zien wat de koers doet zo. De eerste koersdoelverhogingen voor Galapagos zijn er al, onder meer van JP Morgan (zie hieronder). Verder is er nu niet zoveel nieuws, behalve een serie Chinese data. Het BBP Q2 komt uit op de verwachte 6,2% op jaarbasis. Dit is het laagste cijfer in zoveel jaar. Er komt geen revisie meer.

De koersen openen aardig na een mooi Wall Steet vrijdag en vandaag doen we nog een beetje een rustdag. Alleen Citigroup heeft cijfers, maar vanaf morgen is het Q2-cijferseizoen geblazen. U leest er alles over in mijn vooruitblik van gisteren; bij ons komen onder meer ASML, TomTom en Sligro door.

Verder nog iets? Bitcoin daalt hard, maar daar is iedere dag wel wat.

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot vrijdag. Het is niet veel. Weinig berichten over Facebook dit weekend, opvallend.

07:55 'Grote stap vooruit voor Galapagos'

07:16 Chinese economische groei naar dieptepunt

07:10 Export groeit 1,5 procent

07:04 Winkels zien omzet stijgen

14 jul Galapagos sluit megadeal met Amerikaans Gilead

14 jul 'Cijferseizoen barst los op aandelenbeurzen'

14 jul 'AF-KLM komt met nieuwe vliegtuigorders'

14 jul 'Huawei schrapt veel banen in VS'

14 jul Boete voor ING in België

14 jul Lufthansa: geen 'Greta-effect' op luchtvaart

12 jul Core Lab houdt dividend op 0,55 dollar

12 jul Fed-bonus stuwt Wall Street weer naar records

12 jul 'Facebook schikt schandalen voor 5 miljard'

Analistenadvies luidt:

DSM: naar €120 van €108 - Barclays

Galapagos: naar €165 van €125 - JP Morgan

Galapagos: naar $132 van $128 - RBC

04:00 China industriële productie jun 6,3% (5,2% verwacht)

04:00 China detailhandelsverkopen jun 8,3%

04:00 China BBP Q2 6,2% (6,2%)

06:30 Nederland detailhandelsverkopen mei

13:00 Citigroup Q2-cijfers

Bij deze:

BREAKING: China's GDP grows 6.2% on year in the second quarter, the weakest pace in almost three decades https://t.co/iXAIIrQToU pic.twitter.com/cfgUvCrEYg — Bloomberg Next China (@next_china) 15 juli 2019

Stelt niet zoveel voor?

Shell reports 'operational upset' at unit at Bukom site in Singapore https://t.co/jhq0gx0vu3 pic.twitter.com/xiTJRlmwm8 — Reuters Business (@ReutersBiz) 15 juli 2019

Oh:

ING's Belgian unit was fined 350,000 euros for money-laundering violations https://t.co/qwjZuVWclC — Bloomberg (@business) 14 juli 2019

Intussen in de Golf van Mexico:

Oil trades near $60 a barrel after a storm shut almost three-quarters of U.S. Gulf of Mexico crude production https://t.co/7zuPSj9cFf pic.twitter.com/UjKxGOthne — Bloomberg (@business) 15 juli 2019

Weet u dat ook weer:

China aluminium production rises to daily record in June - Reuters calculations https://t.co/Vyo34RqGJa pic.twitter.com/jEnT2eAfRf — Reuters Business (@ReutersBiz) 15 juli 2019

Fantasie:

WATCH: Virgin Galactic plans to go public by the end of 2019. See more in this week's tech playlist https://t.co/BxeN5Vo6zV via @ReutersTV pic.twitter.com/xGUgzEDQDx — Reuters Business (@ReutersBiz) 15 juli 2019

Er dreigen ontslagen bij de firma in de VS:

Exclusive: The U.S. may approve licenses for companies to re-start new sales to Huawei in as little as two weeks https://t.co/ps2sMdzGri pic.twitter.com/ZgxvrIUglp — Reuters Business (@ReutersBiz) 14 juli 2019

Het is echt ruzie tussen die twee:

Samsung has secured emergency supplies of three key materials that Japan had cut off as part of its export restrictions, averting a crisis at the South Korean company’s production lines https://t.co/SdkOIPZKly — Bloomberg Markets (@markets) 14 juli 2019

Wacht even:

Stocks may not have more room to run going by the way investors are placing their bets, according to JPMorgan https://t.co/DaymxsuAov — Bloomberg (@business) 15 juli 2019

Oh zit dat zo:

World energy use has doubled since 1980. And China now uses more than anyone https://t.co/ewu5nXWwli pic.twitter.com/3QstfiL0zT — Bloomberg (@business) 15 juli 2019

