TA: Nieuwe All-time-highs op Wall Street

Een nieuwe serie all-time-highs op Wall Street geeft een verbeterd sentiment aan. Maar technisch is dit nog niet overtuigend genoeg.

Beleggers werden gefêteerd op nieuwe all-time-highs op Wall Street, door de verwachting dat de Amerikaanse Centrale Bank binnenkort met een rentestap komt.

Renteverlaging

Fed-president Jerome Powell heeft opnieuw aangegeven dat een renteverlaging door de koepel van centrale banken niet meer uitgesloten is. In reactie hierop hebben zowel de Dow, de S&P500 als de Nasdaq eind vorige week nieuwe records op de borden gezet.

Overigens voldoet nog niet één van deze uitbraken al aan de 3%-regel. Deze regel schrijft voor dat een opwaartse uitbraak boven een vorig all-time-high meer dan 3% moet bedragen om een geldig koopsignaal op te leveren.

Dus de technische conditie op Wall Street verbetert, maar geeft nog geen groen licht.

AEX test onderkant uptrend

De Nederlandse beurs blijft kleven aan de onderzijde van het opwaartse trendkanaal. Vooralsnog is de schade beperkt zolang het stijgende trendje weet stand te houden.



Dow trekt aan

Wall Street verbetert, maar de uitbraak van de Dow boven de weerstand van 26.951,81 punten (gevormd op 3 oktober 2018) is nog te nipt. Pas na een overtuigende uitbraak wordt 29.500,00 het volgende opwaartse koersdoel.







S&P500 index krult opwaarts

De S&P500 index heeft de vroegere weerstand van 2.954,13 punten net gebroken. Deze doorbraak is echter nog te klein om een nieuwe verbetering aan te geven.

Een harde voorwaarde voor een belangrijke verbetering van het technische plaatje, is dat de US 500 index er in slaagt om boven deze oude horde te blijven. Dan mag een positief koersverloop verwacht worden richting de weerstand van 3.300,00 punten (het berekend koersdoel).







Nasdaq breekt door

De Nasdaq 100 index, de kleinere Amerikaanse technologiebeurs, breekt nipt door de weerstand van 7.851,98 punten.

Een harde voorwaarde voor een belangrijke verbetering van het technische plaatje, is dat de index er in slaagt om boven deze oude horde te blijven. Dan mag een positief koersverloop verwacht worden richting de weerstand van 8.800,00 punten (het berekend koersdoel).