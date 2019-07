Het langverwachte Q2-cijferseizoen, we gaan er deze week eindelijk aan beginnen. En niet zo zuinig ook.

De Amerikaanse grootbanken komen allemaal door, de eerste technologiegiganten melden zich (Netflix, Microsoft en vooruit, SAP en ASML ook) en er zijn nog meer grote namen als farmaceuten Johnson & Johnson en Novartis. Verder melden zich onder meer BlackRock, PPG, Alcoa, eBay en Manpower.

ASML is bij ons de belangrijkste, maar niet de enige naam. TomTom is er ook, net als Sligro, Acomo en het aangeslagen Beter Bed. Verder zijn er nog Accell, dat natuurlijk bij Pon onder de plak zit en Wessanen dat onder bod ligt van PAI Partners. Eens zien wat die €11,50 met dividend nou echt waard zijn.

Als beursliefhebber kan mij betreft het cijferseizoen niet spannender zijn. De verwachtingen zijn lauw en de term uitdagende omstandigheden gaat u denk ik in iedere (laffe?) outlook tegenkomen, gezien de hoestende en proestende wereldeconomie en de almaar meer sporen nalatende handelsoorlog.

$SPX is currently projected to report a year-over-year earnings decline (-3.0%) in Q2, led by the Materials (-17%) and Technology (-12%) sectors. https://t.co/dtQ6jKvyqz pic.twitter.com/ogD8dQhMu1 — FactSet (@FactSet) 12 juli 2019

Voeg daarbij dat de centrale banken klaar staan om de kachels op te stoken, terwijl vooral Wall Street, maar ook andere beurzen en vooral de obligatiemarkten op en nabij all time highs en zoveeljaars toppen staan. Zo'n situatie is nooit eerder voorgekomen en maakt voorspellen nog hachelijker dan normaal.

Hier ziet u de grote gemene deler: de MSCI World Index staat in dollars op de hoogste stand sinds januari 2019 en in euro's doet het ding zelfs een Mount Everestje. Daar is het ook dringen rond de top, maar dat is een ander verhaal.

De beurs en het zwarte gat

Op 31 juli verlaagt de Fed de rente met minimaal één kwartje en deze zakenbanken zijn het voor een keertje eens. In september, de laatste maand dat Mario Draghi zich president van de ECB mag noemen, gaat Frankfort volgens deze twee weer (staats)obligaties inkopen.

Goldman Sachs and Morgan Stanley predict the ECB’s flagship crisis-fighting tool will soon make a comeback https://t.co/lfer8QhZ3G — Bloomberg Economics (@economics) 14 juli 2019

Nog iets. Als u morgen wakker wordt, is het almachtige China al door met haar BBP Q2-cijfer, ofwel wat Beijing de wereld wil laten weten hoe haar economie er voor staat (in de handelsruzie met de VS). Verwacht wordt 6,2% groei op jaar- en 1,5% groei op kwartaalbasis. Dit is de laagste groei in heel veel jaren.

Dit alles brengt mij bij de hamvraag die ons allemaal bezig houdt. Eerlijk gezegd kan ik me niet herinneren - en ik loop zelf zo'n twintig jaar mee in dit wereldje - dat het op de beurs ooit één dag anders was, maar vooruit. Om dit verhaal even een mooie, retorische vraag mee te geven:

Dansen we op de vulkaan, of is het business as usual?

Dat eerste is u denk ik meteen duidelijk wat ik daarmee bedoel. Nog even over die 3000 van vrijdag, want de S&P 500 heeft wellicht iets met drie. Oeps. Voor de niet ingewijden: tussen 1929 en 1932 verloor Wall Street 89% van haar waarde en in 1987 deed de Big Board zomaar -20%. In één dag welteverstaan.

Daarna herstelde de index, het moet gezegd, maar toch.

Voor mn zondagse @IEXnl vooruitblik op beursweek - nog ff geduld - zit ik weer lekker in data te wroeten. Voor de beren onder u: S&P 500 sloot vrijdag dus boven 3000. Ik zie dat index in 1929 voor t eerst boven 30 uit kwam en in 1987 boven 300. Prettige zondag verder :-) #AEX pic.twitter.com/zZLd2H40l1 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 14 juli 2019

Ja hoor, u kon er op wachten :-)

Investor who nailed the 1987 crash ditches stocks and bonds and here’s why https://t.co/H01x8OcIyY — MarketWatch (@MarketWatch) 14 juli 2019

Met business as usual bedoel ik dat deze beursjaren niet eens de (beurs)geschiedenisboekjes halen, omdat ook nu - er is altijd wel wat in de wereld - de markten gewoon doen wat ze per saldo al ruim vier eeuwen doen: winsten (aandelen) en risico (obligaties) inprijzen. Niks meer en niks minder.

Of? Het lastige aan deze markt is hoe ver die verruimende lange armen van de central banken nou reiken. Misschien is de Amerikaans markt, ondanks die all time highs, nog wel de meest normale van allemaal met tenminste nog 2% rente. Want vergeet niet, ook de winsten en omzetten staan op all time highs.

Voeg daarbij een kleine waarderingspremie, omdat bijvoorbeeld het dividendrendement van de S&P 500 hoger is dan de tienjaarsrente (2,4% en +2,2%) en ik vind zelf Wall Street misschien wel priced for perfection. Zeg maar of en in hoeverre er een Fed-renteverlagingspremie er in de koersen zitten.

Tussen onder ons, misschien moeten we balen dat de Fed gaat verlagen. Anders stonden we nu misschien gezellig zij-aan-zij op de dip of misschien zelfs wel op een dubbele dip relatief goedkope Amerikaanse aandelen naar binnen te harken, omdat de grote kudde die weer eens in paniek aan het verkopen was.

Hoe dan ook, ik kan me niet voorstellen dat wie dan ook zich hier lekker bij voelt. Zie ook Bloomberg maar weer eens. Wel even één kanttekening, dit is de openingsalinea:

There’s a multitrillion-dollar black hole growing at the heart of the world’s financial markets. Negative-yielding debt -- bonds worth less, not more, if held to maturity -- is spreading to more corners of the bond universe, destroying potential returns for investors and turning the system as we know it on its head.

Now that it looks like sub-zero bonds are here to stay, there’s even more hand-wringing about the effects for mom-and-pop savers, pensioners, investors, buyout firms and governments.

Het zit 'm wat mij betreft in dat ene zinnetje: Now that it looks like sub-zero bonds are here to stay

Een dure hobby op de beurs is de lijntjes van vandaag rechtstreeks de toekomst in te extrapoleren. Juist omdat iedereen denkt dat de rentes nog wel even laag blijven...

There’s a multitrillion-dollar black hole growing at the heart of the world’s financial markets https://t.co/EMhqDrdi9g — Bloomberg Markets (@markets) 13 juli 2019

S&P 500, MSCI World, Euro Stoxx en AEX

Genoeg woorden, hier beeld. Schrik niet van de op het eerste gezicht kluwen lijntjes die ik in de grafieken heb gepropt. Als u geduld hebt en goed kijkt, zijn ze klip en klaar en leest u er veel aan af. Eerst maar even kort. Geloof ik mijn ogen? Ja, de (twaalfmaands) verwachtingen lopen op. De koers stijgt echter nog harder.

Ergo, de S&P 500 staat niet alleen op een all time high, de waardering is ook de hoogste in zeker een jaar. Hoe verhoudt zich dat historisch?

Ik rek deze grafiek zo lang op als Reuters Datastream maar gaat en de index is wel eens duurder geweest. Bij veel hogere rentes nog wel. Natuurlijk is er never nooit een garantie dat de markt niet een draai om haar oren of nog erger kan krijgen, maar ik kan hier geen bubbel van maken. Van bijvoorbeeld 2000 wel.

Dezelfde plaatjes, maar dan van de wereldindex (in de officiële dollars). Dit is ander beeld: opvallende dat wel de omzet-, maar niet de winstverwachtingen stijgen. Verwachten de analisten een wereldwijde loonexplosie ofzo? In ieder geval wordt de index wel met iedere koerssprong duurder.

Kleine moeite om deze index ook nog even lekker lang te geven. Duur of niet, in de afgelopen dertig jaar kwamen er wel gekkere waarderingen van deze index voorbij die keurig 2,5% yieldt.

Hoe zit het dan met Europa, is de ECB echt zodanig onze aandelen aan het subsidiëren dat het van de grafieken afdruipt? Kwestie van smaak misschien. Die hele rally in H1 kan inderdaad zijn dat de markt hernieuwd ingrijpen van de ECB verwachtte. Of was het soms een correctie of een te ver doorgevoerde correctie?

Het is maar hoe u het zelf afleest. Zelf kom ik daar nooit uit en heb mede daarom mijn blik maar vertunnelzicht tot de winsten. De verwachtingen lopen inderdaad op, maar de koersen nog harder.

Helaas kent de Euro Stoxx 50 nog niet zo'n lange historie, maar is ook wel eens duurder geweest. Let wel, dit is een dikke dividend blue chips index, juist die aandelen die het meest een boost van een verruimende ECB moeten krijgen toch? Hoppa, u beurt ook nog eens 3,9% yield.

Geduld wordt beloond, hier is dan eindelijk de AEX. Verhip, de winst verwachtingen hebben een lift gehad? Het lijkt er op. Let wel, ik kan me voorstellen dat u verward raakt, het gaat hier om verwachtingen voor de komende twaalf maanden en niet alleen het lopende of komende kwartaal.

Hier nog even de lijntjes zo ver ze reiken: het verhaal is hetzelfde als bij de rest: de index is wel eens duurder geweest bij hogere rentes.

Conclusie? Trek die vooral zelf, maar als u de mijne wilt weten (voor wat het waard is):

Die verruimende centrale banken zijn vooral op de obligatiemarkt geslagen, zie die absurde all time highs die zelfs negatieve rente veroorzaken

Gelet op de waarderingen en verwachtingen zijn de aandelenmarkten historisch niks niet raar geprijsd

Wat mij opvalt is dat de analisten geen dikke winst- of omzetdip verwachten, lees: recessie of uit de hand lopende handelsoorlog

Helaas, de alternatieve historie - centrale banken die niet verruimen - bestaat niet

ASML

Gauw over naar de belangrijkste cijferaars deze week behalve al die grootbanken. Eerst ASML. Hier is uw bingokaart voor woensdag:

Q2 verwachte winst per aandeel: €0,94

Q2 verwachte omzet: €2,56 miljard

Q3 verwachte winst per aandeel: €1,80

Q3 verwachte omzet: €3,26 miljard

Na de dip deze winter staat ASML gewoon weer op een all time high en is de waardering weer als vanouds: hoog. Het is al tien jaar buikschuiven in Veldhoven - het bedrijf kwam toen wel van heel ver - en iedere keer maakt het bedrijf de hoge verwachtingen meer dan waar. Gaat dat ook voor deze keer gelden?

Verder is het verhaal ASML eigenlijk wel eentonig. Op €30, €50, €100 en €150 was het aandeel net zo duur als nu.

Geef ik u de analistenconsensus nog mee. Opvallend dat voor een fuifnummeraandeel als ASML de koersdoelen aardig in de richting zijn en er zelf sells zijn, waaronder een strong sell.

TomTom

TomTom doet het met +23% uitstekend dit jaar. Dit is het lijstje voor deze week:

Q2 verwachte winst per aandeel: €0,11

Q2 verwachte omzet: €175 miljoen

Q3 verwachte winst per aandeel: €0,22

Q3 verwachte omzet: €162 miljoen

Met de stijging is TomTom echter zowat één op één duurder geworden, want u ziet de zuinige analistenverwachtingen. Het lijkt me dat de rapportage en de outlook niet moeten tegenvallen, zeker niet in een minder markt.

Niettemin liggen de koersdoelen een stuk hoger dan de huidige niveaus.

Sligro

Heeft Sligro de bodem gezien? De verwachtingen lijken eindelijk weer wat op te lopen. Echt goedkoop is het aandeel nooit geworden, maar ondanks mindere tijden heeft het (familie!)bedrijf natuurlijk een fraai trackrecord.

Microsoft

Het grootste aandeel ter wereld komt ook door deze week, Microsoft. Wat een fonds is dit. Werkelijk alles lijkt langs dit aandeel heen te gaan: moordende technologieconcurrentie, handelsoorlog en privacyschandalen. En deze week gaat u haar naam ook niet in deze horen vallen:

Google, Amazon, Facebook and Apple will show up at congressional antitrust hearing next week https://t.co/0rVPvJ8EV9 — CNBC (@CNBC) 9 juli 2019

De lijntjes zijn fraai bij Microsoft, maar het aandeel is wel aan de prijs aan het raken. U krijgt wel een mooi dividend en ook hierin onderscheidt het fonds zich van de meeste andere techs. Of is het aandeel intussen een blue chip?

Netflix

Nog eentje dan: verhip, Netflix is saai aan het worden?! De uitbundige groei is er even uit. Dat is nooit handig bij een dik geprijsd groeiaandeel.

Agenda

Alles draait natuurlijk om de cijfers deze week, maar pik ook even de eerste voorlopende indicatoren over juli mee: Duitse ZEW Index en de Philly Fed. Verder zijn er Amerikaanse detailhandelsverkopen.

15 jul

04:00 China industriële productie jun 5,2%

04:00 China detailhandelsverkopen jun 8,3%

04:00 China BBP Q2 1,5% QoQ

06:30 Nederland detailhandelsverkopen mei

13:00 Citigroup Q2-cijfers



16 jul

11:00 Duitsland ZEW economisch sentiment jul -19,0

13:00 JP Morgan Chase Q2-cijfers

13:00 Goldman Sachs Q2-cijfers

13:00 Johnson & Johnson Q2-cijfers

14:00 Wells Fargo Q2-cijfers

14:30 VS detailhandelsverkopen jun 0,3% MoM

15:15 VS industriële productie jul 0,2% MoM

16:00 VS handelsbalans mei 0,4% MoM



17 jul

08:00 ASML Q2-cijfers

08:00 TomTom Q2-cijfers

10:30 VK inflatie CPI jun 2,0%

13:00 Bank of America Q2-cijfers

14:30 VS verkopen nieuwe woningen jun 1,265M

22:00 Alcoa Q2-cijfers

22:00 Netflix Q2-cijfers

22:00 Ebay Q2-cijfers



18 jul

08:00 Sligro Q2-cijfers

08:00 Easyjet Q2-cijfers

08:00 Novartis Q2-cijfers

08:00 SAP Q2-cijfers

08:00 NSI Q2-cijfers

08:30 Nederland werkloosheidspercentage jun

13:00 Morgan Stanley Q2-cijfers

13:00 PPG Q2-cijfers

14:30 VS wekelijkse jobless claims

14:30 VS Philadelphia Fed Index jul 5,0

18:00 Acomo Q2-cijfers

22:00 Microsoft Q2-cijfers



19 jul

01:30 Japan inflatie CPI jun 0,6%

08:00 Accell Q2-cijfers

08:00 Beter Bed Q2-cijfers

08:00 Wessanen Q2-cijfers

08:00 Wereldhave België Q2-cijfers

08:00 Duitsland inflatie PPI jun -0,1% MoM

13:00 American Express Q2-cijfers

13:00 BlackRock Q2-cijfers

13:00 Manpower Q2-cijfers

16:00 VS consumentenvertrouwen Michigan jul 98,0

Veel nieuws kom ik verder dit weekend niet tegen. Ik zou zeggen: let op de cijfers en niet op de headlines en het laatste woord is aan Corné. Succes en veel plezier met Wimbledon en Tour.