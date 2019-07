Liveblog: 'handelsoorlog tempert groei'

Update 15:55 uur: 'Schrijf staatspapier niet af'

Lucas Daalder is Chief Investment Strategist bij Blackrock Nederland en zegt dat er ondanks de lage rente nog steeds een belangrijke rol is weggelegd voor staatsobligaties. (NK)

Zelfs met deze lage renteniveaus is er een centrale rol weggelegd voor staatsobligaties in portefeuille perspectief. Lees meer in onze halfjaarlijkse investment outlook https://t.co/viSniQXHoC pic.twitter.com/xESmppSRae — ldaalder (@ldaalder) July 12, 2019

Update 15:30 uur: 'Handelsoorlog tempert groei'

Klaus Baader, hoofdeconoom bij Société Générale, waarschuwt dat de handelsoorlog tussen de VS en China gaat zorgen voor een wereldwijde groeivertraging. Volgens hem ligt het niet voor de hand dat het conflict snel wordt opgelost.

Verder zegt hij dat de VS meer last heeft van de handelsoorlog dan China. Dit komt doordat de import van Amerikaanse producten veel harder is gedaald dan de export naar China. Kortom, de Chinezen lijken in verhouding veel minder hard te worden getroffen dan de Amerikanen (NK).

'Trumpian uncertainty' will dampen global economic growth, economist says https://t.co/nPNsADpHWJ — CNBC (@CNBC) July 12, 2019

Update 15:10 uur: Galapagos op hoogste koers ooit

Vanochtend koerste Galapagos nog licht in de min, maar in de loop van de middag krijgen beleggers er weer zin in. Resultaat: een koers van €127, het hoogste niveau ooit.



Deze week staat het aandeel zo'n 5% hoger. Het momentum zit er goed in omdat het biotechbedrijf goed op schema ligt om goedkeuring in de VS te krijgen voor de reumapil Filgotinib. Hoe eerder de goedkeuring, hoe sneller het geld binnenstroomt (NK).

Update 15:00 uur: Hogere olieprijs

De olieprijs dikt deze week zo'n 5% aan door de oplopende spanningen rondom het Midden-Oosten en de storm in de golf van Mexico (NK).

Oil prices head for weekly gain, fueled by Iran tensions https://t.co/bivJJZgrqU — MarketWatch (@MarketWatch) July 12, 2019

Update 11:45 uur: "Help, de Bunds raken op"

De stijging van de grote, grijze, geitenbreiende, saaie, veilige, defensieve dividendaandelen dit jaar wordt hier mede aan toegeschreven. De vlucht in obligaties heeft daar de yields vernietigd en een risicodeurtje verderop op de beurs vindt u deze aandelen. En deze assets hebben wellicht nóg een windje in de rug.

De allerveiligste euro-obligaties drogen op, de Duitse Bunds. Die van ons land ook, ik noem ze liefkozend Wopkes, naar onze minfin, maar de grote liquide markt is natuurlijk de Duitse. Hoewel, hoe lang nog? Uiteraard pikt Katie van FT er weer het sappigste citaat uit.

“A German public spending splurge appears about as likely as a clear head after a day at the Oktoberfest"



The problem with the amazing, disappearing Bund market



By @TomStub: https://t.co/Hf6yTF1VIM — Katie Martin (@katie_martin_fx) 12 juli 2019

Hier gaat het om. In twee alinea's alle oorzaken en gevolgen op een rij:

Om kort te gaan: Duitsland kan met geld toe investeren wat het wil, maar doet het niet. Net als ons land trouwens, dat zelfs de belastingen en lasten verhoogt. Marcel van FD had daar deze week al een hartenkreet over. Zeg maar of u er ook zo over denkt, of dat hij de plank misslaat.

Nederlandse tienjaarsrente is nu 0,2% negatief. Wopke krijgt geld toe om te investeren in scholing, een waterstofnetwerk, klimaatneutrale binnensteden, getijdenstroom, verzin maar. Maar wat doet hij? Hij lost de staatsschuld af.



Aarggghh!! https://t.co/LOKpDAxyws — Marcel de Boer (@MPNAdeBoer) 9 juli 2019

Maar goed, dit is economie. Die opdrogende Bundjes is risico. Risico-avers beter gezegd. Zo worden we als beleggers en handelaren gedwongen meer risico te nemen. En dat wil nog wel eens bijten. Dat hoef ik u hier op IEX niet uit te leggen. Daar weten wij alles van.

Update 11:30 uur: PostNL

Attentie, attentie, oproep van de heer Bakker. Steun en weerstand is een keuze, mensen. Of u allemaal een paar aandeeltjes PostNL uit het boek wil hameren, want dan komen de technische lijntjes mooier en netter uit :-) Serieus, PostNL is wel stiekem aan het oplopen.

POSTNL in gevecht met de 1,62 weerstand, dubbele top of uitbraak?

Als we nu massaal aankopen doen, helpen we de bulls over deze drempel.... https://t.co/qedSW0gVz0 — Nico PR Bakker/BNPP Markets NL (@TheDailyTurbo) 12 juli 2019

Update 10:15 uur: Wessanen

Dit is tot dusverre het enige commentaar dat ik tegenkom, dat PAI Partners officieel een bod op Wessanen van €11,36 lanceert (€11,50 minus €0,14 dividend). Het staat er niet hardop, maar lees ik tussen de regels door dat u uw aandelen maar beter kan aanmelden, ondanks die laatste regels?

Uit de Benelux Morning Note van de Belgische bank.

Update 10:00 uur: Advies

Het zijn er nogal wat vandaag en die van KBC voor Kiadis en DeGroof Petercam voor ASMI mogen er zijn, maar er is op Vopak na weinig koersimpact.