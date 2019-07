Ik blijf het te schandalig voor woorden vinden dat een bedrijf op deze manier van de beurs wordt gehaald. Ik moest meteen denken aan Refresco en ik ben bang dat er nog veel bedrijven gaan volgen.



De truc/scenario is eenvoudig. Zoek een gezond bedrijf en ga eens praten met de directie en grootaandeelhouders over een plan om het fonds van de beurs te halen en maak een goede deal, beloof de directie/ RvC aandelen en of een flinke bonus, de grote aandeelhouders mogen op een andere manier gewoon aandeelhouders blijven (dus direct en niet meer via de beurs), zorg dat het bedrijf met slechte cijfers komt, kom met slechte vooruitzichten (beide is niet moeilijk om te doen), ga het aandeel met meerdere partijen flink shorten, trap het aandeel bijna in de grond, laat één of meerdere banken/analisten komen met een heel slecht advies en laat die slechte adviezen gewoon doorgaan.



De koers van het aandeel gaat flink naar beneden, dat blijf je gewoon flink drukken. Je kom met een laag bod net boven je gewenste waarde. De directe en RVC steunen het bod en de bevriende banken/analisten ook. Je hou totaal geen rekening met het mogelijke groei scenario, je ga ook niet als directie zijnde praten met andere mogelijke belangstellende partijen.



De VEB en AFM kijken ernaar en kunnen niet achterhalen op basis van de openbare gegevens dat er spelletjes worden gespeeld. Bij de AFM denken ze, weer minder werk, dat is mooi.



De kleine aandeelhouders worden op deze manier bedondert en het bedrijf dat van de beurs is gehaald gaat daarna direct reorganiseren en flink geld verdienen en winst maken. Vervolgens gaat het hedgefund dat achter de kopende partij zit op zoek naar een nieuw slachtoffer. Ik zou zo een aantal potentiële slachtoffers kunnen noemen.



Flink geld verdienen op deze manier is niet moeilijk, het bewijzen van deze succes formule echter wel. Wettelijk zou er toch iets geregeld moeten worden dat grootaandeelhouders niet mogen meewerken bij dit soort scenario's en dat de directie en RVC verplicht zouden zijn om ook derden te benaderen voor een bod. Ook bij bepalen van het bod zou een onafhankelijke partij moeten toetsen of het bod wel redelijk is. Marktwerking is leuk, maar dan moet het echt wel marktwerking zijn.