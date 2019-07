Dit is momenteel het enige nieuwtje, na de Fed deze week is er nog iemand sceptisch over libra van Facebook.

If Facebook and other companies want to become a bank, they must seek a new Banking Charter and become subject to all Banking Regulations.

Aldus - letterlijk - president Donald Trump vannacht. Zijn tweets hierover ziet u onderaan. Bitcoin reageert er dit keer niet als door een adder gebeten op. Enfin, verder is er het bericht dat u voor €11,36 per stuk uw aandelen Wessanen bij PAI Partners mag aanmelden. ArcelorMittal geeft voor $1,25 miljard obligaties uit.

Verder? de Dow Jones tikte gisteren voor het eerst $27.000 aan...

Your Market Recap...

S&P 500: All-Time High close

Dow: All-Time High close

Nasdaq 100: All-Time High intra-day

Fed: Market pricing in 100% probability of a rate cut on July 31. pic.twitter.com/pCgj7ub4OZ — Charlie Bilello (@charliebilello) 11 juli 2019

en... hoeveel? Tsss...

Over 10% of S&P 500 companies (54 names) hit an all-time high yesterday, including Microsoft, the largest company in the world...



h/t @seanbrownchicag @ycharts pic.twitter.com/9Yk5NGj0c8 — Charlie Bilello (@charliebilello) 11 juli 2019

Ja, wat een beurs dit jaar. Alles stijgt, terwijl de economie verzwakt - vandaag steunt en kreunt Singapore slechte cijfers - en de centrale banken gaan verruimen. Vinger opsteken wie van u dit ooit in de economieboekjes is tegengekomen, niemand denk ik. Het handboek voor deze markt moeten we zelf schrijven.

Het ziet er allemaal weer prima uit voorbeurs, hoewel de AEX denk ik niet te lang moet wachten met het uitnemen van de top van 576,90. Van uitstel wil namelijk nog wel eens afstel komen. Olie stijgt op orkaanvrees en verhip, alweer twee basispunten er bij. Draaien de rentes? Duitsland doet nu -0,25% en VS 2,14%.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

07:49 Huawei tegen de VS: haal ons van zwarte lijst

06:52 Japanse industrie produceert meer

06:41 Fosun wil Thomas Cook financieel steunen

06:38 Aantal faillissementen toegenomen

11 jul Dow-Jonesindex breekt record op Wall Street

11 jul CNV verwerpt cao-bod voor supermarkten

11 jul Bod op alle aandelen Wessanen

11 jul Dow-Jonesindex naar record op Wall Street

11 jul 'Interesse Altice-belang Portugal zwakt af'

11 jul ArcelorMittal geeft obligaties uit

Zijn er nog twee nakomertjes. Accell meldt geen bedrag:

Beursgang gaat even niet door?

Analistenadvies luidt:

AkzoNobel: naar €100 van €89 - Barclays

ING: naar €14 van €14,50 - Citigroup

Vopak: omhoog naar buy en €40 - Kempen

Euronext: naar €80 van €70 - JP Morgan

Euronext: naar €73 van €67 - KBW

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

09:00 Lucas Bols notering €0,25 ex-dividend

11:00 EU industriële productie mei 0,2% MoM

En dan nog even dit

Duidelijk:

....Similarly, Facebook Libra’s “virtual currency” will have little standing or dependability. If Facebook and other companies want to become a bank, they must seek a new Banking Charter and become subject to all Banking Regulations, just like other Banks, both National... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 juli 2019

Met libra vul je ook niet zo'n gaatje:

The U.S. budget deficit widened by 23% to $747.1 billion in the first nine months of the fiscal year, as rising spending eclipsed a small bump in revenue from the Trump administration’s tariffhttps://t.co/6PC7YV4DS0 — Bloomberg Markets (@markets) 11 juli 2019

Overname:

Colgate to buy skin care business of France's Filorga for $1.69 billion https://t.co/d7Qka5Q01y pic.twitter.com/ekFjiYWgNl — Reuters Business (@ReutersBiz) 12 juli 2019

Meer slecht nieuws:

....Similarly, Facebook Libra’s “virtual currency” will have little standing or dependability. If Facebook and other companies want to become a bank, they must seek a new Banking Charter and become subject to all Banking Regulations, just like other Banks, both National... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 juli 2019

Tja:

Europe’s ever growing pile of negative-yielding sovereign debt is pushing investors to venture beyond their safety zones in search of returnshttps://t.co/VxPz3oludF — Bloomberg Markets (@markets) 11 juli 2019

Hé:

Emerging markets have never loved borrowing in euros this much https://t.co/bxi1IKQxBS — Bloomberg (@business) 12 juli 2019

Ga eens investeren!

#Germany's government interest expenses are heading for ZERO! pic.twitter.com/F38LiRg4zT — jeroen blokland (@jsblokland) 11 juli 2019

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.