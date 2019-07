TA: Olieprijs door het dak

Op de grondstoffenmarkten brak de olieprijs technisch door. De dalende trend werd verlaten, na nieuwe incidenten in de Perzische Golf.

De prijs van Amerikaanse olie is deze maand al 8% duurder geworden en kost thans ruim 60 dollar per vat.



Nieuwe incidenten in Straat van Hormuz zorgen voor een verdere stijging van de olieprijzen. De regio is strategisch erg belangrijk voor het transport van olie en aardgas.

Het lijkt erop dat de spanningen in de Golf een tijdje zullen aanhouden. De laatste maanden hebben er al verschillende incidenten plaatsgevonden in deze regio.

Ik bekijk de olieprijs, de Europese energiesector en uiteraard de Nederlandse beurs.

AEX blijft liggen

De AEX-index test de onderkant van de gematigde uptrend. De Nederlandse beurs weet de spanningen in de Perzische Golf goed van zich af te schudden.

Op de grafiek is nog steeds een patroon zichtbaar van hogere toppen en bodems, hoewel het technische plaatje er niet meer zo sterk uitziet. De recente correctie vond plaats binnen de opgaande fase.





De olieprijs (Light Sweet) maakt een draai naar boven

De olieprijs (Light Sweet) is technische verbeterd, nadat een koerstop is gebroken. Eerder al had de prijs van Light Sweet een hogere koersbodem weten te vormen.

Naar boven komt er nu ruimte vrij richting 66,60 dollar (gevormd op 23 april).

Bij een eventuele doorbraak onder de steun van 51,23 dollar (de bodem van 11 februari) treedt een verzwakking op.





Europese energiesector lijkt hogere bodem te vormen

De Europese energiesector (Oil & Gas) sector krult omhoog en laat een potentieel hogere koersbodem zien. Dat duidt op een aantrekkende vraag.

We verwachten een aanval op de weerstand. De steun bevindt zich rond 325,83 (de bodem van 28 juni) en de weerstand rond 350,18 (de top van 19 maart).