Slot: Centrale banken helpen beurzen

De AEX (+0,3%) heeft de dagwinst bijna volledig prijsgegeven. Dankzij geruststellende woorden van Fed-voorzitter Jerome Powell en ECB-leden liep de hoofdindex op. Donald Trump gooide echter bijna roet in het eten.

De Amerikaanse president liet weten dat de handelsbesprekingen tussen de VS en China maar niet willen vlotten. Hij vindt dat de Chinezen hem in de steek laten door te weinig Amerikaanse landbouwproducten te kopen.

Trump says China is letting U.S. down by not buying farm products https://t.co/veltYnCS8q — MarketWatch (@MarketWatch) July 11, 2019

Gelukkig voor aandelenbeleggers zeiden bestuursleden van de Europese Centrale Bank dat er een breed draagvlak is voor meer stimuleringsmaatregelen. Voorzitter Draghi hintte in juni al op een verdere verlaging van de depositierente. Dit is de rente die banken ontvangen (nu betalen!) om geld te stallen bij de ECB.

Zonder dit bericht had de AEX waarschijnlijk in het rood gesloten. Het blijft bijzonder dat markten vooral kijken naar centrale bankiers en regeringsleiders. Het zou toch allemaal om de winstcijfers moeten draaien. Maar goed, dat feest komt volgende week op gang.

Galapagos straalt

Ondanks dat Galapagos (+2,7%) een deel van de dagwinst prijs moet geven, behoort het biotechbedrijf tot de betere aandelen van het Damrak. Zowel vandaag als dit jaar (+53%) gaat het hard.

Reden voor de IEX Beleggersdesk om met een update langs te komen. De kern van het verhaal is dat Galapagos op schema ligt voor goedkeuring in de VS. De markt gaat ervanuit dat de reumapil Filgotinib eind 2020 wordt goedgekeurd. Daarom zien we de koers oplopen.

Ook wordt het advies van de IEX Beleggersdesk aangepast. Liefhebbers die tevens premiumlid zijn, kunnen het artikel lezen door op de onderstaande tweet te klikken.

Rentes

Net als gisteren spuiten de rentes omhoog. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier loopt maar liefst vijf basispunten op naar -0,10%. Heeft de bodembel geluid?

Brede markt

De AEX stijgt 0,3% en daarmee behoren we tot de beste beurzen van Europa. De DAX (-0,3%) en CAC (-0,2%) staan gewoon in het rood.

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 3,4% omlaag en noteert 11,7 punten.

De Amerikaanse indices blijven aardig liggen. De Dow Jones (+0,8%) breekt zelfs voor het eerst sinds zijn bestaan door de 27.000 punten. Iemand is daar heel blij mee. Dow just hit 27,000 for first time EVER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 11, 2019

De euro klimt 0,1% en noteert 1,126 ten opzichte van de dollar.



Goud (-0,5%) valt tegen.

Olie: WTI (+0,4%) en Brent (-0,0%) doen niets, ondanks dat Mexico zich opmaakt voor orkaan Barry. Vanuit die hoek hoeven we dus wat minder olie te verwachten.

Bitcoin (-1,0%) blijft wat achter, maar daar zullen de meeste bitcoinspeculanten niet wakker van liggen.

Het Damrak

Opmerkelijk dat verzekeraars niet weten te profiteren van de oplopende rentes. Een bedrijf als ASR (-0,6%) zou daar toch baat bij moeten hebben.

(-0,6%) zou daar toch baat bij moeten hebben. Daarentegen liggen de banken ABN Amro (+0,7%) en ING (+0,9%) er wel goed bij.

(+0,7%) en (+0,9%) er wel goed bij. Er is geen peil op Adyen (+3,7%) te trekken. Op het eerste oog geen groot nieuws, maar de koers spuit ervandoor.

(+3,7%) te trekken. Op het eerste oog geen groot nieuws, maar de koers spuit ervandoor. Takeaway.com (-1,6%) kent een slechte dag, maar zette gisteren nog een all time high op het bord. Dit jaar staat de maaltijdbezorger met een winst van 44% in de top drie van beste aandelen binnen de AEX.

(-1,6%) kent een slechte dag, maar zette gisteren nog een all time high op het bord. Dit jaar staat de maaltijdbezorger met een winst van 44% in de top drie van beste aandelen binnen de AEX. Staalaandelen hebben het zwaar. In Amsterdam zijn ArcelorMittal (-1,6%) en Aperam (-0,8%) niet vooruit te branden. In Duitsland valt Thyssenkrupp (-0,9%) tegen. Het zijn sowieso niet de namen van 2019.

(-1,6%) en (-0,8%) niet vooruit te branden. In Duitsland valt (-0,9%) tegen. Het zijn sowieso niet de namen van 2019. Weinig grote uitslagen binnen de AMX. Dat zien we ook niet iedere dag. Alleen Boskalis (+1,8%) heeft er echt zin in. Maar goed, de baggeraar zette dinsdag de laagste koers in jaren op het bord.

(+1,8%) heeft er echt zin in. Maar goed, de baggeraar zette dinsdag de laagste koers in jaren op het bord. Eurocommercial Properties (+0,8%) weet als een van de enige vastgoedfondsen stand te houden.

(+0,8%) weet als een van de enige vastgoedfondsen stand te houden. Pharming (+2,2%) mogen we noteren als topper binnen de ASCX. Blijkbaar kunnen beleggers niet wachten op de cijfers van 25 juli. Toch niet. Accsys (+2,4%) gaat er op de valreep met met de winst vandoor.

(+2,2%) mogen we noteren als topper binnen de ASCX. Blijkbaar kunnen beleggers niet wachten op de cijfers van 25 juli. Toch niet. (+2,4%) gaat er op de valreep met met de winst vandoor. Sinds het herhaalde koopadvies vindt Alfen (+2,2%) de weg omhoog.

Adviezen

Akzo Nobel: naar €92 van €85 en kopen - UBS

ArcelorMittal: naar €22 van €25 en kopen - Deutsche Bank

ASMI: naar €66 van €65 en kopen - Credit Suisse

ASR: naar €31 van €33,60 en verkopen - Kepler Cheuvreux

Besi: handhaven op kopen en €30 - Kempen

DSM: naar €122 van €113 en kopen - UBS

Royal Dutch Shell: naar €31,95 van €31,75 en kopen - HSBC

Unilever: naar €55 en kopen - Deutsche Bank

