Weledele Heer Kamp. Biotech spreekt nu eenmaal tot de verbeelding, evenals de dot-com hysterie 1999.Overal waar een stekker en 1 chip aan zat verdween in de stratosfeer.38% koerswinst per KWARTAAL.Stap je er laat in, dan wordt je inleg gedecimeerd. Soms steekt biotech de kop op, zoals een convertible van Gist-Brocades 800% deed.Echte ziekten liggen buiten hun bereik: Alzheimer, longkanker enz. Ze blijven rommelen in de marge met een extreme burn-ratio.Iets gaat fout en Galapagos kan terug naar 20 Euro-min.En je komt van je lang zal je leven niet meer uit dat verlies.

Wij mensen (ik ook) hebben geen geloof, maar een vreemd (irreeél) soort bijgeloof.Wij denken rationeel te zijn. Echter niets is minder waar. Daarom kopen we ook staatsloten e.d.Straks een put-spread bij Galapagos kan meer opleveren.

Dividend is wel degelijk van belang Shell en zooooooooo. Wokkels keert ook dividend uit, maar loopt te hard op.Analistenconsensus : 58 petoeters, maar staat wel mooi op 65 Euro.??