Liveblog: Sif, goud en Galapagos?

Update 13:30 uur: Galapagos?

Een nieuwe all time high en behoorlijk volume op een gestaag oplopende koers: ik kom er niet achter waarom Galapagos zo oploopt. Uiteraard volop reuring op het forum, maar ik zie geen smoking gun. Of het moet zijn, ik lees het op het forum, dat Onno (u weet wie) in Rwanda op safari zou zijn. Of zo. Als de kat van huis is? :-)

Serieus, als ik weet hoe en wat, meld ik mi.

Update 10:45 uur: Sif doet zoef

Het kan niet op met Sif deze week met twee nieuwe opdrachten, waarmee het orderboek aardig volloopt. Nu gebiedt de eerlijkheid om te zeggen dat het werk ook als geroepen komt. Met de stijging vandaag staat het fonds weer boven de introductiekoers van €14 van drie jaar geleden. Geen vetpot dus.

Tot zo ver, want ik kan eerlijk gezegd zelf niet veel met dit aandeel. Beleggen is voor mij iets anders dan gokken of een bedrijf ieder jaar weer voldoende opdrachten krijgt, om het oneerbiedig en populair te zeggen. Dat was vorig jaar niet zo. Sif benutte de helft van haar capaciteit en de koers ging ook doormidden.

Met verbazing zit ik ook naar deze grafiek te kijken. Het is het enige aandeel dat ik zo gauw weet waarbij de meer dan grillige koers minder grillig beweegt dan de nog veel grilligere verwachtingen en waardering. Inderdaad, dat verhoogt de kans om zelf ook gegrild te worden.

Gelukkig heeft collega Paul er meer verstand en dit is volgens hem de fantasie in het aandeel. Let wel, die eerste opdracht deze week was de eerste voor Sif uit Amerika. Dat kan een doorbraak betekenen. Misschien is dit ook wel de grootste winst voor Sif deze week: er zit weer fantasie in.

Sif is zowel geografisch (productie op de Maasvlakte) als bedrijfsmatig goed gepositioneerd om het werk op de Noordzee op te pakken. De expertise die het bedrijf reeds in huis heeft en verder uitbreidt kan het vervolgens wereldwijd inzetten.

Update 10:00 uur: Goh. Fraude. Weer. En altijd hetzelfde thema

Gewoon blijven proberen hoor met vage goudsites, teakhout, vakantiehuisjes et cetera. Eens moet die 0,1% outperformance met die muur aan extra risico eruitkomen, toch? Kost een paar keer uw gehele inleg, maar u moet er wat voor over hebben, hè? Sorry dat ik zo cynisch ben, maar wie hier anno nu nog intuint...

Helaas voor de zóveelste keer. De officieuze definitie op de beurs luidt:



Update 09:45 uur: Potje met Fed

Goedemorgen. Don't fight the Fed, luidt beurswijsheid numero uno:

Wens ik u een prettige beursdag.