Wall Street op nieuwe all time highs, Fed zo duivisch als haar soortgenoten op de Dam (sja la la lie), vrolijke futures, handelsoorlogperikelen en bitcoin met het heen en weer: noem het een typische 2019 beursdag. Highs?

De AEX moet nog tien puntjes stijgen om de top 567,90 van deze bullmarket uit te nemen. Over de all time high heb ik het maar niet. Voor de groentjes onder ons: dat is 703,18 uit september 2000... Nou ja, dat was wel een bubbel zonder weerga met waarderingen de nergens meer op sloegen. Achteraf bezien dan.

Zelf vind ik de markten nu helemaal niet zo raar gewaardeerd - deze nog maar even van gisteren - maar die negatieve rentes zitten mij dwars en in hoeverre zijn economie, winsten, omzetten en inderdaad ook waarderingen nou opgeblazen door het gigantische ruime monetaire beleid? Er is geen precedent.

Onderliggend ziet het beeld er zo uit, Ik zou bijna denken dat Wall Street in 2000 lesje wel heeft geleerd. Sindsdien winsten en koersen aan touwtje. S&P 500 doet 2,4% dividend, VS rente nu op 2,1% pic.twitter.com/MJ8mMPgT4z — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 10 juli 2019

Enfin, eerst vandaag. Er zijn inflatiecijfers uit Duitsland (in de prik op 1,3%), Frankrijk en de VS. Sif krijgt een opdracht van Vattenfall die groter is dan al is ingeboekt en daarmee heb ik het nieuws op Beursplein meteen gehad. OK, ASMI krijgt ook nog een eurootje koersdoelverhoging van Credit Suisse.

Verder:

-Asia stocks, U.S. futures ? on Fed rate-cut signal

-Treasuries, yen ?

-Pound halts drop to a 2-year low

-Oil extends gainshttps://t.co/In74mtlruj — Bloomberg Markets (@markets) 11 juli 2019

Keurige beursopening zoals u ziet. Allemaal plussen, olie weer boven $60 dankzij onder meer het aanstormende orkaanseizoen en bitcoin stond gisteren nog boven $13.000?!

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

07:23 Sif maakt 114 palen voor Vattenfall

07:17 Fugro verkoopt licenties voor data

10 jul Fed-baas praat Wall Street omhoog

10 jul 'Trump wil onderzoek naar Franse techtaks'

10 jul Russen praten met Adnoc over lng-projecten

10 jul J&J krijgt nieuwe proces om miljoenenboete

10 jul Fed-baas geeft Wall Street een duwtje

10 jul Groen licht voor fusie divisies GSK en Pfizer

10 jul Vattenfall bouwt tweede windpark op zee

Analistenadvies luidt:

ASMI: naar €66 van €65 - Credit Suisse

De AFM meldt deze shorts:

De agenda dan, de Duitse inflatie is al door op de verwachte 1,3% op jaarbasis. Wij zitten twee keer zo hoog. Dankzij belastingen. Verder wat Marcel zegt:

Nederlandse tienjaarsrente is nu 0,2% negatief. Wopke krijgt geld toe om te investeren in scholing, een waterstofnetwerk, klimaatneutrale binnensteden, getijdenstroom, verzin maar. Maar wat doet hij? Hij lost de staatsschuld af.



Aarggghh!! https://t.co/LOKpDAxyws — Marcel de Boer (@MPNAdeBoer) 9 juli 2019

08:00 Duitsland Inflatie CPI jun 0,3% MoM

08:45 Frankrijk inflatie CPI jun 0,3% MoM

14:00 Delta Airlines Q2-cijfers

14:30 VS inflatie CPI jun 0,0% MoM

14:30 VS wekelijkse jobless claims

En dan nog even dit

Nieuwe alkl time highs, bedankt Federal Reserve en zo snert was het nou toch ook weer niet?

Fed Chairman Powell's comments about likely interest rate cut send Wall Street to new highs https://t.co/OVUjZOTtud pic.twitter.com/VzwiGkH6ZF — Reuters Business (@ReutersBiz) 11 juli 2019

Verhip:

Equity returns, last 12 years...

US: +154%

China: +22%

France: +14%

Japan: +13%

Germany: +13%

Brazil: +6%

UK +3%

Spain: -13%

Russia: -25%

Italy: -39%

(note: total return, in US $) pic.twitter.com/QdeMo94snU — Charlie Bilello (@charliebilello) 10 juli 2019

Hier liet de voorzitter gisteren ook geen gras over groeien. No way dat Facebook zomaar haar gang kan gaan:

WATCH: Fed Chairman Jerome Powell: Facebook's Libra 'cannot go forward' until serious concerns regarding privacy and money laundering addressed https://t.co/fzhnIuPP5T pic.twitter.com/JBWCBnzmhZ — Reuters Business (@ReutersBiz) 11 juli 2019

CNBC heeft maar even rondgebeld:

The tech industry is starting to doubt Facebook will be able to launch its Libra currency by 2020https://t.co/pzOD48lW06 — CNBC (@CNBC) 11 juli 2019

Voor de allerlaatste keer dan:

Rep. Maxine Waters draws laughter after asking Fed Chair Powell what he would do if Trump tried to fire him https://t.co/xeJdSXTu6j pic.twitter.com/MjJmyEhWN2 — Reuters Top News (@Reuters) 11 juli 2019

Extrapoleer dit lijntje nou maar niet rechtstreeks de toekomst in:

S&P 500 tops 3,000 less than five years after 2,000 https://t.co/EtxRYCmnT3 pic.twitter.com/WhuNct2tgu — Reuters Business (@ReutersBiz) 11 juli 2019

Alles went:

Amazon is flirting with a $1 trillion valuation again after posting a seven-day winning streak https://t.co/AGuTlbJvKa — Bloomberg Markets (@markets) 11 juli 2019

Opvallend, want bier wordt duur betaald:

AB InBev Asia Unit Guides Hong Kong IPO Pricing Toward Bottom https://t.co/efnCr5SK0j — Bloomberg Markets (@markets) 11 juli 2019

Uh-oh:

U.S. to probe French plan to tax tech companies https://t.co/IOeyEFbFSz pic.twitter.com/jaNFkIo01S — Reuters Business (@ReutersBiz) 11 juli 2019

Nog meer handelsoorlog die op vele fronten wordt gevoerd:

The world’s largest supplier of consumer goods says China’s factories are getting “urgent and desperate” as worried U.S. retailers accelerate a move out of the country amid heightened trade tensionshttps://t.co/Roktr0KduD — Bloomberg Markets (@markets) 10 juli 2019

Intussen in Afrika:

What you should know about Africa's massive, 55-country trade bloc https://t.co/0k0uwnrj2f — CNBC (@CNBC) 11 juli 2019

Dollar versus goud deel zoveel:

Gold gets Fed boost after Powell flags rate cut amid global risk https://t.co/enB1tAon2w — Bloomberg Markets (@markets) 11 juli 2019

Dit gaat wel heel hard:

Taiwan is now home to the world's fastest ETF market, thanks to giant life insurers pouring money into funds comprised of U.S. corporate bonds (but domiciled in Taiwan) to make up for low yields on other investments...https://t.co/ekDTS7Pq70 pic.twitter.com/fA1S1x1gh3 — Tracy Alloway (@tracyalloway) 10 juli 2019

Zelf heb ik een hele mooie e61 espressomachine en... heb nog nooit een Starbucks van binnen gezien. Echt waar. Er is één groot probleem: ik wil een nog veel mooiere en duurdere machine en molen :-)

If you waste money on coffee, it’s like "peeing $1 million down the drain," says Suze Orman. ?? https://t.co/boBkp8fD5N via @CNBCMakeIt pic.twitter.com/17TukEQss0 — CNBC (@CNBC) 11 juli 2019

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.