TA: VS blijft sterk

De Europese beurzen hebben de laatste dagen wat terrein moeten prijsgeven en zetten de onderkant van de stijgende fase onder druk. De Amerikaanse beurzen liggen er daarentegen nog prima bij en lijken klaar te staan voor een stijging richting nieuwe all-time highs.

AEX index test uptrend

De Nederlandse beurs vormt sinds begin juni een patroon van gematigd hogere toppen en bodems. Dit duidt op aantrekkende vraag. De afgelopen dagen is de index teruggezakt naar de onderkant van het korte stijgende trendje. De opgaande trendlijn dient stand te houden om het gematigd positieve beeld intact te laten.

Als de index weet op te veren vanaf de onderkant van de stijgende fase kan een nieuwe aaval worden ingezet op de weerstand gevormd door de oude toppen van 2018 rond 576,90. Pas als deze weerstand wordt gebroken zal de weg vrij zijn om verder op te lopen.

Dow Jones index wacht op nieuwe impulsen

De Dow Jones index is de afgelopen weken per saldo niet meer veel opgeschoten. De beurs van de 30 grootste fondsen uit de VS maakt pas op de plaats onder weerstand 26.951,81. Deze weerstand wordt gevormd door de oude top van oktober vorig jaar.

Pas na een doorbraak door dit niveau zal er nieuw opwaarts potentieel vrijkomen en mogen er hogere koersniveaus worden verwacht.

Nasdaq Composite index breekt nipt door de weerstand

De Amerikaanse technologiebeurs is gisteren boven de weerstand rond 8.176,08 gesloten. De afgelopen dagen is de index telkens op dit niveau afgeketst en bleek de weerstand te zwaar om te breken. De uitbraak van gisteren is echter nog niet overtuigend genoeg om van een echte doorbraak te spreken.

De komende dagen zal blijken of de bulls genoeg krachten hebben verzameld om de technologiebeurs richting nieuwe all-time highs te laten stijgen. Een overtuigende doorbraak van de weerstand zal het technisch beeld flink verbeteren.

S&P 500 index is al uitgebroken

De S&P 500 index weet als eerste Amerikaanse beurs weer nieuwe all-time highs te noteren. De breed samengestelde index is begin deze maand opwaarts uitgebroken en heeft de stijgende fase al hervat.

De S&P 500 index kan haar weg omhoog vervolgen richting berekend koersdoel 3.300,00. Enkel een terugval onder de top van begin mei zal het technisch beeld wat schade kunnen toebrengen.