Slot: Powell krijgt AEX niet omhoog

Ondanks dat Fed-voorzitter Jerome Powell wederom laat blijken dat er een renteverlaging in het vat zit, weet hij de AEX (-0,1%) niet omhoog te stuwen. Op Wall Street gaat het een stuk beter.

De S&P500 brak heel eventjes door de 3000 punten heen en staat dit jaar maar liefst 20% hoger. Een sterke economie gekoppeld aan een lage rente met beperkte inflatie is de ideale cocktail voor stijgende koersen.

Powell zei zojuist in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden dat de arbeidsmarkt ijzersterk is, maar de inflatie zwak. De Fed moet ervoor zorgen dat er sprake is van prijsstabiliteit (inflatie rond 2%) en volledige werkgelegenheid. Met name de lage inflatie leidt ertoe dat hij naar alle waarschijnlijkheid binnenkort de rente gaat verlagen.

Verder kwam hij met nog een statement. Als de Amerikaanse president Donald Trump wil dat Powell vertrekt, blijft de Fed-voorzitter gewoon zitten. Aangezien het wettelijk is vastgelegd dat Amerikaanse president de leider van de centrale bank niet mag ontslaan, hoeft Powell zich geen zorgen te maken.

Fed Chief Powell says he would not resign if asked by President Trump https://t.co/5LqiVYNb1s — CNBC (@CNBC) July 10, 2019

Olieprijs fors omhoog

De olieprijs (+3,3%) knalt omhoog, omdat enkele boorplatformen voor de kust van Amerika worden ontruimd vanwege het orkaanseizoen. Wellicht liggen daarom oliegerelateerde waarden zoals Royal Dutch Shell (+0,4%), Fugro (+2,5%) en SBM Offshore (+2,7%) goed.

De olieprijs is overigens nog lang niet hersteld van de klappen die hij in 2014 kreeg. Uiteraard goed voor de mensen aan de pomp, maar de aandeelhouders van olie-aandelen zullen er minder blij mee zijn. Deze beleggingscategorie blijft de laatste vijf jaar flink achter ten opzichte van de AEX.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Alleen SBM Offshore weet de AEX bij te houden. Eerlijk gezegd valt een plus van 30% een beetje tegen bij Royal Dutch Shell. Hier staat tegenover dat het startmoment de piek in de olieprijs is. Het is niet zo gek dat Koninklijke olie dan achterblijft ten opzichte van de markt.

Rentes

Gigantische bewegingen in renteland. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier loopt maar liefst vijf basispunten op naar -0,15%. Nog steeds een laag niveau overigens.

Brede markt

De AEX daalt 0,1% en daarmee doen we niet onder ten opzichte van de DAX (-0,5%) en CAC (+0,0%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 0,1% omhoog en noteert 12,1 punten.

De Amerikaanse indices gaan in een brede lijn omhoog. De Dow Jones en S&P500 stijgen zo'n 0,4% terwijl de Nasdaq (+0,7%) daar nog een schepje bovenop doet.

De euro klimt 0,5% en noteert 1,126 ten opzichte van de dollar.



Goud (+0,7%) heeft de smaak te pakken.

Olie: WTI (+3,3%) en Brent (+3,4%) hebben we al behandeld.

Bitcoin (-1,7%) koelt ineens af. De digitale munt piekte op $13.178.

Het Damrak

Verzekeraars liggen er slecht bij. Aegon (-1,3%), ASR (-1,5%) en NN Group (-1,1%) geven allemaal wat terrein prijs. ASR krijgt een koersdoelverlaging om de oren van Kepler Cheuvreux. Het aandeel gaat naar €31 van €33,60.

(-1,3%), (-1,5%) en (-1,1%) geven allemaal wat terrein prijs. krijgt een koersdoelverlaging om de oren van Kepler Cheuvreux. Het aandeel gaat naar €31 van €33,60. Op Vastned (+1,4%) na kennen vastgoedaandelen een beroerde dag. Met name Unibail Rodamco (-2,0%) krijgt een tik. Het winkelvastgoedfonds kruipt weer richting het laagste niveau van de dag.

(+1,4%) na kennen vastgoedaandelen een beroerde dag. Met name (-2,0%) krijgt een tik. Het winkelvastgoedfonds kruipt weer richting het laagste niveau van de dag. Defensieve havens zoals Heineken (-1,5%) en Unilever (-0,4%) moeten het niet van stijgende rentes hebben.

(-1,5%) en (-0,4%) moeten het niet van stijgende rentes hebben. Daarentegen gaan cyclische aandelen vandaag omhoog. Okee, vanochtend stonden er grotere plussen op het bord, maar niemand rouwt om een plus van 3,1% voor AMG . Ook Besi (+1,9%) staat de gehele dag bovenaan het rijtje stijgers. Vooruitblik Besi #BESI https://t.co/TGt43OlCyD — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) July 10, 2019

. Ook (+1,9%) staat de gehele dag bovenaan het rijtje stijgers. De analisten van KBC zien het zitten in TKH (+1,7%) en verhogen de winstverwachting voor het technologiebedrijf. Dit resulteert in een stijging van het koersdoel. Het aandeel gaat naar €62 van €57.

(+1,7%) en verhogen de winstverwachting voor het technologiebedrijf. Dit resulteert in een stijging van het koersdoel. Het aandeel gaat naar €62 van €57. De grootste uitslagen zijn te vinden binnen de de ASCX. Sif (+4,6%) is sinds maandag niet meer te houden. Toen kwam de funderingsspecialist met het heuglijke nieuws een order in de VS te hebben binnengehaald.

(+4,6%) is sinds maandag niet meer te houden. Toen kwam de funderingsspecialist met het heuglijke nieuws een order in de VS te hebben binnengehaald. Alfen (+4,5%) ligt goed omdat de analisten van Berenberg het koersdoel nauwelijks verlagen. Dat terwijl de koers de laatste maanden wel een flinke tik heeft gehad.

(+4,5%) ligt goed omdat de analisten van Berenberg het koersdoel nauwelijks verlagen. Dat terwijl de koers de laatste maanden wel een flinke tik heeft gehad. Pharming (+2,2%) geeft de ochtendwinst voor de helft weer prijs.

Adviezen

ArcelorMittal: naar €20 en kopen - Macquarie Capital Markets

AkzoNobel: naar €90 van €80 en houden - SocGen

Aperam: naar €28 van €32 en kopen - Oddo & Cie

ASR: naar €31 van €33,60 en houden - Kepler Cheuvreux

DSM: naar €127 van €116 - Kepler Cheuvreux

Altice: naar €2,90 van €2,40 - Credit Suisse

TKH: naar €62 van €57 en kopen - KBC

Alfen: naar €19 van €20 en kopen - Berenberg

De dag van morgen