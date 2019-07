Fondsenrondje: Rollen omgedraaid

Op een rustige beursdag dobbert de AEX (-0,1%) rondom het nulpunt. Ook de overige Europese indices weten nog niet in beweging te komen.

Meest opmerkelijke gebeurtenis is dat, in tegenstelling tot gisteren, cyclische aandelen er goed bij liggen. Met name ING (+1,9%), AMG (+3,5%) en Besi (+2,6%) staan in de rebound modus.

Misschien heeft het ermee te maken dat er tussen de VS en China op topniveau handelsbesprekingen plaatsvinden. Veel hoeven we er op korte termijn niet van te verwachten, maar het is altijd goed dat beide partijen weer om tafel zitten.

Verder is de Franse industriële productie over de maand mei een kleine meevaller. Deze steeg met 2,1% ten opzichte van april en dat is beter dan de groei van 0,3% waarop analisten rekenden.

Toch hebben de beurzen er niet echt zin in. Het is simpelweg wachten op Fed-voorzitter Jerome Powell, die gaat spreken in het Huis van Afgevaardigden.

Alfen in de lift

Alfen (+2,9%) maakt een mooie sprong, omdat de analisten van Berenberg het koopadvies handhaven. Het koersdoel wordt weliswaar met €1 verlaagd naar €19, maar impliceert een upside van 90%.

Op 4 oktober 2018 zette KBC de specialist in energie-oplossingen voor het eerst op kopen. Het argument was destijds dat Alfen prima gepositioneerd is om te profiteren van de energietransitie in Europa.

Toch blijft de koers van dit aandeel ver achter ten opzichte van de AEX. Het bedrijf groeit als kool, maar onderaan de streep valt het vooralsnog een beetje tegen.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Sinds het koopadvies van Berenberg heeft het aandeel Alfen bijna 30% aan waarde ingeleverd. De AEX is in deze periode met bijna 10% gestegen.

Brede markt

De AEX gaat 0,1% omlaag en presteert in lijn met de DAX (-0,2%) en CAC (-0,2%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) stijgt 1,9% en noteert 12,2 punten.

De Amerikaanse futures staan ongeveer 0,1% in het rood.

De euro klimt 0,2% en noteert 1,123 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,14%) en Duitse (-0,30%) rente stijgen maar liefst zes basispunten. Een enorme ommezwaai.

Goud (-0,3%) komt de laatste paar dagen niet echt los.

Olie: WTI (+2,1%) en Brent (+1,8%) hebben er ineens zin in.

Bitcoin (+2,1%) zet een nieuw jaarrecord op het bord.

Het Damrak

De rentes lopen fors op en dat is goed voor de banken ING (+1,8%) en ABN Amro (+1,2%). Verzekeraars doen niet mee met het feestje.

(+1,8%) en (+1,2%). Verzekeraars doen niet mee met het feestje. Uiteraard zijn beleggers in vastgoed hier minder blij mee. Unibail Rodamco (-1,5%) is de grootste daler binnen de AEX.

(-1,5%) is de grootste daler binnen de AEX. Randstad (-1,4%) werd gisteren op de verkooplijst van Goldman Sachs gezet en krijgt vandaag nog een lichte trap na. Ook Brunel (-2,2%) kent een zwakke dag.

(-1,4%) werd gisteren op de verkooplijst van Goldman Sachs gezet en krijgt vandaag nog een lichte trap na. Ook (-2,2%) kent een zwakke dag. De analisten van KBC verhogen de winstverwachting voor TKH (+1,7%). De Belgische grootbank verhoogt het koersdoel met €5 naar €62 en handhaaft het koopadvies.

(+1,7%). De Belgische grootbank verhoogt het koersdoel met €5 naar €62 en handhaaft het koopadvies. BAM (+2,8%) krabbelt langzaam weer op. Ondanks die lelijke winstwaarschuwing van maandag staat de bouwer dit jaar 25% hoger.

(+2,8%) krabbelt langzaam weer op. Ondanks die lelijke winstwaarschuwing van maandag staat de bouwer dit jaar 25% hoger. Sif (+2,9%) gaat verder omhoog.

(+2,9%) gaat verder omhoog. Goed om te zien dat Pharming (+2,8%) de goede richting kiest. Op 25 juli komt het biotechbedrijf langs met de halfjaarcijfers.

(+2,8%) de goede richting kiest. Op 25 juli komt het biotechbedrijf langs met de halfjaarcijfers. Beter Bed (+1,2%) kabbelt rondom de €1,80.

Adviezen