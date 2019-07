Liveblog: S&P 3000 en Powell spreekt

Update 15:55 uur: Powell live

Zometeen om 16:00 uur, voor de liefhebbers is het lieve te volgen. Uiteraard leest u het in dit blog als de voorzitter iets zegt dat de koersen doet bewegen.

Intussen op de Big Board, 3K! Alsof het niks is, ook de Dow Jones, Nasdaq Composite en Nasdaq 100 staan op all time high. Zeg het maar: duur, goedkoop, bubbel of in de aanbieding? Ik houd het op priced for prefection.

Onderliggend ziet het beeld er zo uit, Ik zou bijna denken dat Wall Street in 2000 lesje wel heeft geleerd. Sindsdien winsten en koersen aan touwtje. S&P 500 doet 2,4% dividend, VS rente nu op 2,1% pic.twitter.com/MJ8mMPgT4z — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 10 juli 2019

Update 14:40 uur: Daar is Jerome al

In ieder geval kan u om 16:00 uur Tour gaan kijken, want alles word tnu ingeprijsd. Het rentebeslyuit van 31 juli lijkt me hiermee een hamerstuk gewoeden: kwartje er af.

#Fed-voorzitter Jerome Powell wil straks ook Tour kijken? Zijn speech voor 16u voor het Congres is er al. Duivisch denk ik, dollar daalt iets en VS rente keldert even 5 bp's. #AEX trekt aan https://t.co/7w4PhRG8rH — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 10 juli 2019

De networks pluizen al de punten en komma's uit:

LIVE ANALYSIS: Despite a current trade war truce with China, Jerome Powell continued to stress downside risks to the outlook.



"Uncertainties about the outlook have increased in recent months," he said https://t.co/uHcu8zWWEl pic.twitter.com/BCsTOrQqsk — Bloomberg TV (@BloombergTV) 10 juli 2019

Update 13:30 uur: De spaarente dus

Hier op IEX is dit natuurlijk preken voor eigen parochie, maar toch.

Sparen is bloeden. Hier mag u nog inflatie (2,7% in juni) en vermogensrendementsheffing (zeg 1,2%) vanaf trekken. Op de aandelen #ABNAmro beurt u nu trouwens 7,3% (!) dividendrendement. Iets breder yieldt de #AEX 3,4%. Onze rente doet nu -0,13% https://t.co/nm81hR1LyZ — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 10 juli 2019

Update 13:10 uur: Niet op de kaart

Nederland staat niet in de top 20 landen met meeste miljardairs. Wij blijven met slechts 10 miljardairs steken op een gedeelde 19e plaats met Saudi Arabie. In ons land is Charlene de Carvalho Heineken met een geschat vermogen van $14,2 miljard de lijstaanvoerder. Zij is dochter van de man achter het bekende biermerk.

Billionaires, 2018.



US: 585

China: 373

Germany: 123

India: 119

Russia: 101

Hong Kong: 67

UK: 54

Canada: 46

South Korea: 44

Australia: 43

Italy: 43

Brazil: 42

France: 40

Switzerland: 36

Turkey: 36

Japan: 35

Spain: 29

Singapore: 22



(Forbes) — The Spectator Index (@spectatorindex) July 9, 2019

Update 13:00 uur: The Netherlands first

Het gaat goed met de binnenlandse economie. De winsten van Nederlandse ondernemingen, exclusief het resultaat van buitenlandse vestigingen, komen uit op het hoogste niveau ooit (NK).

Dit terwijl de binnenlandse winsten nominaal (in euro’s gemeten) nog nooit zo hoog waren als recent in het eerste kwartaal van 2019. Meer coole inzichten over de Nederlandse economie in het #ING Dutch Economy Chart Book: https://t.co/qcIm1kKfZp pic.twitter.com/7qq4RYfzgW — ING Economie (@INGnl_Economie) July 10, 2019

Update 12:50 uur: Lagere groeiverwachting EU

Uit een persbericht van de Europese Commissie blijkt dat de groeiverwachtingen voor 2020 licht worden verlaagd. Daar waar economen in de lente nog uitgingen van een groei van 1,5% voor het eurogebied, is dat nu nog 1,4%.

Een marginale verslechtering, maar Market Watch denkt dat dit de trigger is voor de kleine minnetjes op de Europese beurzen. Ook de AEX (-0,1%) zakt licht weg (NK).

European stocks lower as EU cuts growth forecast and all eyes on the Fed https://t.co/5PofQgXhmM — MarketWatch (@MarketWatch) July 10, 2019

Update 10:55: Rente rat race

Op en rond bodems en toppen zijn altijd de heftigste koersbewegingen. Moet u het zo duiden?

Dit kan ik niet 1 2 3 plaatsen, de rentes speren er ineens vandoor #AEX pic.twitter.com/aTVz3BfrwX — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 10 juli 2019

De top in onze (tienjaars)rente is nog een eindje weg en wie zegt dat er al een bodem is gezet? Niettemin kan het snel gaan rond deze druipniveaus, want er zijn al twaalf basispuntjes bij sinds de bodem van -0,26% vorige week. Technisch en fundamenteel is het denk ik echter te vroeg voor welke conclusie dan ook.

Update 10:00: "Huizenmarkt voorbij de piek"

Aldus ABN Amro. Citaatje:

Gelukkig staan de centrale banken klaar om de beleidsrente te verlagen en zo nodig obligaties aan te kopen. Hierdoor zal de hypotheekrente langer laag blijven en mogelijk licht dalen. Dit geeft de huizenmarkt de nodige ondersteuning. Daarom laten wij onze ramingen grotendeels onveranderd.

Alleen de prijsraming voor volgend jaar gaat licht omlaag van 4% naar 3%. Indien de internationale onrust toeneemt en de economie verder verzwakt, bieden de maatregelen van centrale banken onvoldoende tegenwicht en zullen wij onze ramingen verder naar beneden moeten bijstellen.

Huizenmarkt voorbij de piek: de voorraad woningen die te koop staat, daalt niet meer. In de Randstad neemt die voorraad zelfs weer toe. Eerder begon het herstel als eerste in de Randstad. Nu de markt kentert, lijkt de Randstad opnieuw de trend te zetten. https://t.co/9GXO2l1pl7 pic.twitter.com/JdTtK9mwA6 — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) 10 juli 2019

Vis ik dit grafikje er nog even uit:

Ze zorgen voor de dikste krantenkoppen (iets met speculanten en 020), maar zoveel zijn t r nou ook weer niet? Grafiekje #ABNAmro Wat moet ik me eigenlijk bij 'Overig' voorstellen? #huizenmarkt #AEX https://t.co/uYFr09rpii pic.twitter.com/Ss2MwYbcYg — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 10 juli 2019

Update 09:30: Advies

Rustige beursstart en (nog) geen gekke fratsen op het Damrak. De verliezers van gisteren - en dat waren er nogal wat met forse percentages - winnen vandaag en de defensieve aandelen presteren wat minder. Er zijn nu een paar adviezen. Op de herhaalde koop voor Alfen na zie ik weinig tot geen impact.