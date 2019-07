Aanhoudend slechte economische data, veel en forse winstwaarschuwingen en nerveuze centrale banken: het wordt er niet beter op?

Bij ons in ieder geval niet. Dit cijfer rolt vanochtend binnen en kijk ook naar dat neergaande trendje:

De Nederlandse #industrie produceerde in mei bijna 2% minder dan in mei 2018https://t.co/I2NgfbVvHH pic.twitter.com/eptywFHdiH — CBS (@statistiekcbs) 10 juli 2019

De simpele redenatie luidt: een mindere economie betekent minder omzet en winst, wat in principe lagere koersen rechtvaardigt. Bedrijven gaan dan saneren en herstructureren, waarna economie en winsten er weer fris en fruitig tegenaan gaan. Zo ging het ook altijd, maar anno nu is het anders met de centrale banken?

Die doen wat ze kunnen om vooral niet in een recessie te belanden. Er is geen historische precedent om na te gaan of dit verstandig is al dan niet. Enfin over centrale banken gesproken. Hét agendapunt vandaag, het woord is en de vragen zijn om 16:00 uur aan de voorzitter.

U weet het, voor 31 juli heeft iedereen al een renteverlaging in de agenda staan. Hint Powell op meer en natuurlijk zijn er vragen over de president die hij in zijn hek heeft te hijgen.

What to Watch in Fed Chairman’s Congressional Testimony https://t.co/r9wN2PgrwM — WSJ Central Banks (@WSJCentralBanks) 9 juli 2019

Volkomen nikserige koersen nu, alleen olie en bitcoin vermaken zich prima. De markten zijn in afwachting van Fed-voorzitter Powell, gaat u overal lezen. Gelukkig, er zijn gisteravond nabeurs en nu vanochtend nog geen winstwaarschuwers opgedoken tussen de schuifdeuren.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren, er zijn nog wel een paar nieuwtjes. Levi Strauss deed trouwens -7,4% op haar cijfers, die iedereen blijkbaar niet zo geweldig vindt.

07:52 Handelsoverleg VS en China hervat

07:44 'Tesla maakt zich op voor hogere productie'

07:16 Producentenprijzen China stagneren

06:39 Productie industrie krimpt bijna 2 procent

09 jul Levi Strauss krikt verkopen op

09 jul Gemengd slot op Wall Street

09 jul 'Bayer praat met Elanco Animal Health'

09 jul Wall Street overwegend in de min

09 jul 'Voormalig specialist Delta Lloyd gearresteerd'

09 jul Update maatschappelijke strategie bij Unibail

09 jul Lager verlies voor New Sources Energy

09 jul Groen licht voor nieuwe topman Wereldhave

09 jul 'Dertig miljoen verdwenen door goudfraude'

Analistenadvies luidt:

AkzoNobel: naar €90 van €80 - SocGen

Alfen: naar €19 van €20 (buy) - Berenberg

De agenda hebben we al bijna gehad. Lucas Bols geeft nog wel een cocktailparty. Hopelijk dan. Het is nog niet echt een feestelijk aandeel.

00:00 Lucas Bols AvA

03:30 China inflatie PPI jun 0,0% (+0,2% verwacht)

03:30 China inflatie CPI jun 2,7% (2,7%)

06:30 Nederland industriële productie mei

10:30 VK industriële productie mei 2,5%

16:00 VS groothandelsvoorraden mei 0,4% MoM

16:00 VS hoorzitting Congres Fed-voorzitter Jerome Powell

En dan nog even dit

Leuk! Nu al zin in.

Google, Amazon, Facebook and Apple will show up at congressional antitrust hearing next week https://t.co/0rVPvJ8EV9 — CNBC (@CNBC) 9 juli 2019

Ach:

Deutsche Bank shares slide again on skepticism about turnaround https://t.co/nVJlPjtN0a via @ReutersTV pic.twitter.com/QHCjx6JHvU — Reuters Business (@ReutersBiz) 10 juli 2019

Oeps:

The British pound fell toward its lowest levels in more than two years against the backdrop of a worsening economic outlook and rising fears about a no-deal Brexit and a new prime minister https://t.co/DM2zVuzLyu via @ReutersTV pic.twitter.com/qIoE01NPLW — Reuters Business (@ReutersBiz) 10 juli 2019

Gok maar wie wel:

Apple and Amazon Probably Won’t Be the Next Decade’s Best Stocks https://t.co/lTsDX5zDR8 — Barron's (@barronsonline) 9 juli 2019

The space race!

British billionaire Richard Branson’s Virgin Galactic plans to go public by the end of this year, as Branson’s company races against Blue Origin, the space business of American billionaire Jeff Bezos, to bring tourists into space. Read more: https://t.co/EyJHFBzGTh pic.twitter.com/h2MdzWUzUK — Reuters Business (@ReutersBiz) 10 juli 2019

Psst:

Tesla is preparing to expand production at its electric-car factory in Fremont, California, according to an internal email https://t.co/fW3gofx6PC — Bloomberg Markets (@markets) 10 juli 2019

Dat zou ik dan als Philips aandeelhouder ook maar even lezen:

One of the biggest companies on China’s tech-heavy stock exchange is a medical device maker that is grabbing market share from GE and Siemens https://t.co/1NQeyNZCoN — Bloomberg Markets (@markets) 10 juli 2019

Oh:

Investors might be underpricing Mario Draghi’s desire for the ECB to make a July move https://t.co/yK2PNEBozd — Bloomberg Markets (@markets) 10 juli 2019

