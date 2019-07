Slot: Donkerrode AMX

De AEX (-0,5%) heeft met al zijn defensieve fondsen de schade redelijk beperkt gehouden. Dat geldt niet voor de AMX (-1,6%). Vrijwel alle aandelen die sinds de zomer van 2018 onderuit gingen, krijgen nu weer een klap.

Dan hebben we het over AMG (-5,1%), Besi (-5,2%) en Aperam (-4,5%). Staalaandelen liggen sowieso al slecht omdat er gedoe is binnen de sector. Amerika lijkt zich er mee te bemoeien. In het onderstaande artikel leest u er meer over.

Weer importgedoe met Amerikaanse staalfondsen.

U.S. says its producers harmed by some structural steel imports https://t.co/bmTccgpFUO — Nico A. Inberg (@NicoInberg) July 9, 2019

Waarschijnlijk krijgt het geplaagde ArcelorMittal (-5,5%) daarom ook een behoorlijke tik. Afgelopen maand leek het aandeel te herstellen, maar daar wordt nu korte metten mee gemaakt. Het staalfonds is dit jaar met een verlies van 20% veruit het beroerdste aandeel binnen de hoofdindex.

Fugro -8,6%

De absolute bleeder van de dag is bodemonderzoeker Fugro. De Noorse branchegenoot PGS kwam langs met beroerde cijfers. Vanochtend haalde ik in mijn fondsenrondje al even aan dat het bedrijf opereert in een moeilijke markt en tevens een bak met schuld op de balans heeft staan.

Als er onderaan de streep dan geen geld wordt verdiend, snapt u dat het aandeel door beleggers in de uitverkoop wordt gezet. Daar waar de AEX sinds de crisis een mooi herstel toont, gaat het bij Fugro bergafwaarts.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Het keerpunt vindt plaats in 2014. Toen stortte de olieprijs in elkaar en sindsdien zijn bedrijven huiverig te investeren in het zoeken naar olie. Daar heeft Fugro simpelweg last van.

Rentes

Geen risk-off in renteland. De bewegingen zijn vrij beperkt. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier loopt twee basispunten op naar -0,20%.

Brede markt

De AEX daalt 0,5% en daarmee doen we niet onder ten opzichte van de DAX (-0,9%) en CAC (-0,3%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 1,1% omhoog en noteert 12,1 punten.

De Amerikaanse indices laten een verdeeld beeld beeld zien. De S&P500 (-0,1%) en Dow Jones (-0,4%) geven wat terrein prijs terwijl de Nasdaq (+0,2%) een mooie draai maakt.

De euro zakt 0,1% en noteert 1,121 ten opzichte van de dollar.



Goud (+0,1%) doet vrij weinig.

Olie: WTI (+0,1%) en Brent (+0,1%) blijven dicht bij huis.

Bitcoin (+1,3%) heeft weleens heftigere bewegingen laten zien.

Het Damrak

ArcelorMittal (-5,5%) krijgt een paar koersdoelverlagingen om de oren geslingerd.

(-5,5%) krijgt een paar koersdoelverlagingen om de oren geslingerd. Hetzelfde geldt voor Randstad (-4,2%). Er moet een nieuwe analist bij Goldman Sachs zijn aangenomen, want het aandeel gaat op de verkooplijst, terwijl het eerder op de kooplijst stond.

(-4,2%). Er moet een nieuwe analist bij Goldman Sachs zijn aangenomen, want het aandeel gaat op de verkooplijst, terwijl het eerder op de kooplijst stond. Galapagos (+1,0%) zet een nieuwe all time high op het bord.

(+1,0%) zet een nieuwe all time high op het bord. Op Vastned (-1,2%) na presteert de vastgoedsector vandaag bovengemiddeld. Unibail Rodamco (+1,0%) en Eurocommercial Propertie s (+1,1%) laten prima plussen zien.

(-1,2%) na presteert de vastgoedsector vandaag bovengemiddeld. (+1,0%) en s (+1,1%) laten prima plussen zien. Na een reeks van zwakke beursdagen is KPN (+1,7%) ineens de topper onder de hoofdfondsen. Groot nieuws kunnen we helaas niet vinden.

(+1,7%) ineens de topper onder de hoofdfondsen. Groot nieuws kunnen we helaas niet vinden. Frankrijk voert een vliegtaks in tot €18 per vliegticket. Dat kunnen de aandeelhouders van Air France-KLM (-3,0%) niet waarderen.

(-3,0%) niet waarderen. BAM (+1,9%) is nog lang niet hersteld van de klap die het bouwbedrijf gisteren kreeg, maar begint wel met een aardig herstel.

(+1,9%) is nog lang niet hersteld van de klap die het bouwbedrijf gisteren kreeg, maar begint wel met een aardig herstel. Cyclische aandelen zoals OCI (-3,9%) gaan vandaag bij het grof vuil.

(-3,9%) gaan vandaag bij het grof vuil. Kiadis (-4,4%) koerst op het laagste niveau sinds de zomer van 2017.

(-4,4%) koerst op het laagste niveau sinds de zomer van 2017. Fantasie in Sif (+5,0%). Gisteren behaalde de funderingsspecialist de eerste order ooit in de VS.

Adviezen

ArcelorMittal: naar €16 van €23 en houden - UBS

ArcelorMittal: naar €20 van €24 (outperform) - Macquarie

Euronext: naar €76,30 van €58 en kopen - Morgan Stanley

Euronext: naar €80 van €70 en kopen - JPMorgan Cazenove

Randstad: naar verkopen van kopen en naar €45 van €65 - Goldman Sachs

Sif: naar €16 van €14 en kopen - HSBC

Wolters Kluwer: naar €57 van €65,20 en houden - Barclays

De dag van morgen