Fondsenrondje: Sentiment keert

De winstwaarschuwing van BASF (-5,7%) lijkt de trigger te zijn voor het slechte sentiment op de Europese beurzen. De AEX (-0,7%) zakt in de loop van de ochtend steeds verder weg.

Zoals verwacht vallen de grootste klappen in Duitsland. De DAX daalt 1,3% en is daarmee de slechtste index van de dag. Basf is een cyclisch bedrijf dat wereldwijd actief is, dus al het met deze gigant slechter gaat dan verwacht, zal het niet de enige zijn.

Niet voor niets zijn cyclische aandelen de klos op het Damrak. Met name ArcelorMittal (-4,6%) en AMG (-4,4%) zijn de klos. Defensieve havens zoals Ahold (+0,2%), Relx (-0,1%) en Royal Dutch Shell (-0,0%) zorgen ervoor dat de hoofdindex de schade enigszins beperkt weet te houden.

Normaal gesproken zou het een rustige dag moeten worden. Verder dan een Bava van Wereldhave over de benoeming van de nieuwe CEO komen we niet. Toch zijn dit van die tricky dagen waarop er uit het niets zomaar wat kan gebeuren. Helemaal nu het sentiment lijkt te kantelen.

Fugro onderuit

Fugro (-7,2%) draait operationeel niet zo goed en dan ziet u wel vaker dat dit soort type aandelen op een dag als vandaag de grootste klappen krijgen. In het eerste kwartaal wist de bodemonderzoeker de opbrengsten weliswaar met 9% te laten groeien, maar onderaan de streep houdt het niet over.

De ebitmarge is negatief en verslechterde zelfs ten opzichte van 2018. Hierdoor liep de schuldgraad op naar 2,8. Voor een onderneming die actief is in een moeilijke markt aan de hoge kant. Reden voor een aantal shorters om zich op het aandeel te storten.



De afgelopen vijf jaar is de koers van Fugro helemaal afgestort. Wie in de zomer van 2014 €100 belegde in de bodemonderzoeker houdt nu slechts €20 over. Daarentegen steeg de AEX in deze periode met meer dan 50%.

Brede markt

De AEX gaat 0,7% omlaag en weet de schade iets beter beperkt te houden dan de overige Europese indices.

De AEX VIX-index (volatiliteit) stijgt 6,0% en noteert 12,7 punten.

De Amerikaanse futures staan ongeveer 0,4% in het rood. De Nasdaq opent naar verwachting 0,6% lager.

De euro zakt 0,1% en noteert 1,120 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,20%) en Duitse (-0,36%) rente zakken twee basispunten. Geen risk off dus.

Goud (-0,3%) maakt een pas op de plaats.

Olie: WTI (+0,3%) en Brent (-0,6%) stijgen iets, maar veel heeft het niet om het lijf.

Bitcoin (+1,9%) gaat bijna iedere dag omhoog. De digitale munt zet een nieuw jaarrecord op het bord.

Het Damrak

Randstad (-5,7%) wordt door de analisten van Goldman Sachs van de kooplijst gehaald en direct in de prullenbak gegooid. Nu staat de uitzender op de verkooplijst van de Amerikaanse grootbank. Beleggers zetten het aandeel fors lager.

Wolters Kluwer (-0,3%) krijgt een koersdoelverlaging om de oren van Barclays, maar dat lijkt beleggers niet te boeien.

KPN (+0,9%) veert na een serie verliesdagen op.

Galapagos (+0,3%) is niet kapot te krijgen en koerst rondom zijn all time high.

Binnen de AMX is het weer uitverkoop. Chippers zoals ASMI (-2,7%) en Besi (-3,7%) krijgen forse klappen te verwerken.

PostNL (-2,7%) is weer eens de kop van jut.

De volatiliteit loopt iets op en dat is goed voor Flow Traders (+0,6%).

OCI (-3,2%) moet u vandaag niet hebben. Toch behoort het kunstmestbedrijf tot de betere beleggingen van 2019.

BAM (+1,4%) begint met een marginaal herstel. Die klap van gisteren is de bouwer niet zomaar te boven.

De opmars van SIF (+2,8%) gaat vrolijk door. Door die Amerikaanse opdracht komt er weer wat fantasie in het aandeel.

Accsys (-3,9%) gaat op een hoog volume onderuit.

