Liveblog: Stille sell-off

Update 16:45 uur: Het is weer zo'n dag

De AEX herbeleggingsindex staat dit jaar op +18,8%. Ik vrees alleen dat veel van u die zelf een portfolio ven een eigen selectie (Nederlandse) aandelen hebben, er heel wat beroerder voor staan. Want daarbij gaat de voorkeur al snel uit naar de meer spannender en volatielere aandelen. En die hebben het grosso modo even niet dit jaar.

Zo ook vandaag: van de 75 indexfondsen krijgen er nu zeventien meer dan 2% klop. Bovendien is er een reek die met meer dan 1% terug moet. Dat heet al met al een sell-off. Ze vormen alleen geen kwart van het indexgewicht, hoewel de AMX het ook niet gemakkelijk heeft vandaag.

#AEX -0,5% en rustig beursdagje denkt dan mss. Ja, marktbreed. Veel aandelen Damrak krijgen er weer v langs.... Grote gemene deler is het thema vn 2019: defensief doet beter dan cyclisch en financials pic.twitter.com/swGHZdEGTc — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 9 juli 2019

Update 15:55 uur: Frankrijk vs Air France-KLM

U hebt het ANP bericht gezien en u ziet de koers weer eens moeilijk doen. Citaat ANP:

De Franse regering gaat een 'ecotaks' instellen voor vluchten vanuit Frankrijk. Reizigers moeten op termijn rekening houden met een extra heffing van 1,50 euro tot 18 euro per vliegticket. Dat zei de Franse minister van Transport, Elisabeth Borne.

De belastingregeling moet tegen 2020 circa 180 miljoen euro opleveren voor de Franse schatkist. Het geld wordt onder meer gebruikt voor infrastructurele doeleinden, zoals het realiseren van spoorprojecten rondom steden.

Ik ben zo vrij het sommetje voor de Franse regering even af te maken, want schiet ze niet een beetje in haar eigen voet...? Zonder gekheid, Air France-KLM is heel snel met een sigarendoossom en dit gaat inderdaad echt geld kosten.

Kan iemand Franse regering fenomeen vestzak broekzak uitleggen? Land voert eco-tax op vliegen in die €180mln per jaar moet opleveren. Parijs is net als Den Haag 15% aandeelhouder van #AirFranceKLM dat... u raadt het al, ongeveer €150mln beurswaarde inlevert vandaag #AEX pic.twitter.com/fMSKRXK5w9 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 9 juli 2019

Update 14:55 uur: Grotere kans op recessie

Op basis van een grafiek van de New York Fed kunnen we opmaken dat de kans op een recessie in de VS steeds verder toeneemt (NK).

For those who "can't see the recession", it's illustrated for you in this chart. The NY Fed model now pegs recession risk at 32.9%, a 12-year high. History shows there's no turning back at this level. pic.twitter.com/hUteBhNOzr — David Rosenberg (@EconguyRosie) July 8, 2019

Update 14:50 uur: Limburgers en Brabanders de klos

Met name Limburgers en Brabanders hebben last van de wereldwijde groeivertraging. In deze provincies zitten verhoudingsgewijs veel industriële ondernemingen (NK).

De economische groeivertraging in het buitenland is voelbaar in de NL'se provincies. Vooral in provincies met veel exportgerichte industrie zoals #Limburg, #NoordBrabant en #Overijssel doet de groei van de economie een stap terug. Zie de #ING regio-analyse https://t.co/khfhvBLVyQ pic.twitter.com/HRIkUrqUx6 — ING Economie (@INGnl_Economie) July 9, 2019

Update 14:45 uur: "Geen ontslag Powell""

Larry Kudlow is voorzitter van de Amerikaanse Nationaal Economische Raad gedurende het presidentschap van Donald Trump. Deze raad mogen we zien als belangrijkste forum waarin economische problemen worden besproken. Hiermee is Kudlow een belangrijke vertrouwenspersoon van de Amerikaanse president.

Zojuist zei Kudlow tegen CNBC dat Fed-voorzitter Jerome Powell niet zal worden ontslagen door de Trump. Of Powell nu opgelucht kan ademhalen is de vraag. Als Trump een slechte bui heeft, weet u het maar nooit.

Gelukkig is het in de wet vastgelegd dat een Amerikaanse President de Fed-voorzitter niet kan ontslaan. Powell moet namelijk ten alle tijden onafhankelijk zijn. Als dit niet het geval is, zullen veel partijen niet meer willen investeren in de VS.

Kudlow says Fed chief Powell's job is 'safe' https://t.co/T7h3GviBuV — MarketWatch (@MarketWatch) July 9, 2019

Update 14:35 uur: Goede infrastructuur

Qua infrastructuur staan we er als Nederland goed op. Een belangrijke reden waarom bedrijven zich graag vestigen in ons land (NK).

Best infrastructure, 2018.



1. Singapore

2. Hong Kong

3. Switzerland

4. Netherlands

5. Japan

6. South Korea

7. Germany

8. France

9. US

10. Spain

11. UK

12. Austria

13. Belgium

14. Denmark

15. UAE

16. Luxembourg

17. Sweden

18. Czech Republic

19. Portugal

20. Israel



(WEF) — The Spectator Index (@spectatorindex) July 9, 2019

Update 11:00 uur: Advies

Ah, vandaar dat ArcelorMittal zo slecht ligt? Het fonds gaat bij UBS in de kaasfondue. De Zwitsers verlagingen de ramingen. De andere grote daler is Randstad, dat een sell krijgt van The Firm. Nee, met die winstwaarschuwing van BASF erbij (zie hieronder) is het niet het dagje van de cyclicals vandaag.

Ook niet van de financials, trouwens. Misschien valt het zelfs nog wel mee met ABN Amro en ING, want Danske Bank doet -4% op ook al een winstwaarschuwing en vooralsnog is het vooral het aandeel Deutsche Bank dat wordt gesaneerd. Höppa, weer -4,5% er af.

ASML: starten met buy en €220 - SocGen

ArcelorMittal: naar €16 van 23 (neutral) - UBS

Randstad: naar sell van buy - Goldman Sachs

Wolters Kluwer: naar €57 van €65,20 - Barclays

Sif: naar €16 van €14 - HSBC

Euronext: naar €76,30 van €58 - Morgan Stanley

Update 10:45 uur: Top 10 dividenders

Dank 's Hertogenbosch, zo krijg ik mijn blog gemakkelijk vol. Groetjes aan Evi.

Benieuwd naar de top 10 dividendaandelen van dit moment? Wij hebben ze voor je op een rij gezet in #VermogendNederland https://t.co/mSB289Nr10 — Van Lanschot (@VanLanschot) 9 juli 2019

Copypaste, dit zijn ze.

Tien stuks, als ik het zo zie kan u net zo goed een hoogdividend tracker kopen? Of wat dacht u van de Stoxx 50? Dat is bijna dezelfde index als de Euro Stoxx 50, maar dan met Royal Dutch Shell en de grootste Zwitsers en Britten. De index doet 3,8% dividend - ASML is het laagst yieldende fonds - en is niet duurder.

Update 10:15 uur: Fugro

Geen nieuws, geen geruchten, ik zie nog niks op het forum, maar Fugro zakt wel op relatief hoog volume flink weg. Als u het weet? Graag. Ik zoek verder.

Update 10:00 uur: BASF

Een winst- en omzetwaarschuwing van 30% is slikken. Toch is dat niet raar bij een technologiefonds of een cyclical als de economie gaat tegenzitten, zoals BASF vandaag. Inderdaad, de winstverwaching gaat met 30% terug, waar de omzet licht gaat dalen. De koers doet er nu -6,3% op. Dat is veel, maar geen 30%.

Het suggereert dat de markt al een en ander heeft ingeprijsd? Zeg het maar. Het fonds ligt in ieder geval beroerd sinds de handelsoorlog begon en dat wordt ook opgegeven als een van de redenen ván.

Heeft de beurs beter opgelet dan BASF zelf? Collega Martin had al vroeg een analyse met nieuwe schattingen klaar vandaag en constateert:

Het management van BASF heeft gegokt op een snelle oplossing van het handelsconcflict tussen de VS en China en daarnaast vermoedelijk de lastige marktomstandigheden in de auto-industrie onderschat.

Terug naar dat cyclische karakter. Gegarandeerd dat de verwachtingen, zoals ik ze uit Reuters Datastream haal, nog verder naar beneden gaan. Ik zei al dat BASF cyclisch is en dat is goed te zien. Winst en omzet kunnen heel snel, heel hard op en neer bewegen. Wat nog het minst beweegt door de jaren heen is het dividend.

U beurt momenteel zelfs 5% op BASF, maar ik zou maar even niet op een verhoging rekenen nu.

Dat de koers vandaag niet regelrecht implodeert, is misschien een signaal dat de beurs even klaar is met inprijzen van magere jaren bij BASF. Er gaat geen belletje wanneer u het op moet pikken, maar in een nieuwe economische boom na een recessie kan u op papier een hoop lol beleven aan deze oude, degelijke Duitser.

Het grote gevaar en risico bij het opbouwen van een positie is natuurlijk dat marktbreed de zaag er nog even flink in gaat - we staan wel op en rond toppen - en dan gaat alles en iedereen mee op de grote hoop. Maar wat een dag, behalve BASF winstwaarschuwen ook nog Danske Bank en Chinese autobouwer Geely.

Update 09:15: uur: BAM

Ruim -2% even na opening op redelijk volume, voorzichtige draai en nu weer wat wegzakken... ofwel wie durft vallend mes BAM op te vangen? Dit kan wel eens het handelsaandeel zijn vandaag. Goh, donderdag begon de koers nog met een vier, nu een twee. Zo snel kan het gaan.

Update 09:10: Deutsche Bank

Sie haben drei Stunden!

Zo gaat dat in dit wereldje. Het ene uur nog een baan, het volgende moment staat u onbeholpen voor de slagboom van de parkeergarage. U komt er niet meer in.