Liveblog: Arcelor, Fugro, BAM en BASF

Ah, vandaar dat ArcelorMittal zo slecht ligt? Het fonds gaat bij UBS in de kaasfondue. De Zwitsers verlagingen de ramingen. De andere grote daler is Randstad, dat een sell krijgt van The Firm. Nee, met die winstwaarschuwing van BASF er bij (zie hieronder) is het niet het dagje van de cyclicals vandaag.

Ook niet van de financials, trouwens. Misschien valt het zelfs nog wel mee met ABN Amro en ING, want Dankse Bank doet -4% op ook al een winstwaarschuwing en vooralsnog is het vooral het aandeel Deutsche Bank dat wordt gesaneerd. Höppa, weer -4,5% er af.

ASML: starten met buy en €220 - SocGen

ArcelorMittal: naar €16 van 23 (neutral) - UBS

Randstad: naar sell van buy - Goldman Sachs

Wolters Kluwer: naar €57 van €65,20 - Barclays

Sif: naar €16 van Ç14 - HSBC

Euronext: naar €76,30 van €58 - Morgan Stanley

Update 10:45 uur: Top 10 dividenders

Dank 's Hertogenbosch, zo krijg ik mijn blog gemakkelijk vol. Groetjes aan Evi.

Benieuwd naar de top 10 dividendaandelen van dit moment? Wij hebben ze voor je op een rij gezet in #VermogendNederlandhttps://t.co/mSB289Nr10 — Van Lanschot (@VanLanschot) 9 juli 2019

Copypaste, dit zijn ze.

Tien stuks, als ik het zo zie kan u net zo goed een hoogdividend tracker kopen? Of wat dacht u van de Stoxx 50? Dat is bijna dezelfde index als de Euro Stoxx 50, maar dan met Royal Dutch Shell en de grootste Zwitsers en Britten. De index doet 3,8% dividend - ASML is het laagst yieldende fonds - en is niet duurder.

Update 10:15 uur: Fugro

Geen nieuws, geen geruchten, ik zie nog niks op het forum, maar Fugro zakt wel op relatief hoog volume flink weg. Als u het weet? Graag. Ik zoek verder.

Ah vandaar, peer PGS heeft Q2-cijfers die niet zo... Oef!

Update 10:00 uur: BASF

Een winst- en omzetwaarschuwing van 30% is slikken. Toch is dat niet raar bij een technologiefonds of een cyclical als de economie gaat tegen zitten, zoals BASF vandaag. Inderdaad, de winstverwaching gaat met 30% terug, waar de omzet licht gaat dalen. De koers doet er nu -6,3% op. Dat is veel, maar is geen 30%.

Het suggereert dat de markt al een en ander heeft ingeprijsd? Zeg het maar. Het fonds ligt in ieder geval beroerd sinds de handelsoorlog begon en dat wordt ook opgegeven als een van de redenen ván.

Dan heeft de beurs beter opgelet dan BASF zelf? Collega Martin had al vroeg een analyse met nieuwe schattingen klaar vandaag en constateert:

Het management van BASF heeft gegokt op een snelle oplossing van het handelsconcflict tussen de VS en China en daarnaast vermoedelijk de lastige marktomstandigheden in de auto-industrie onderschat.

Terug naar dat cyclische karakter. Gegarandeerd dat de verwachtingen, zoals ik ze uit Reuters Datastream haal, nog verder naar beneden gaan. Ik zei al dat BASF cyclisch is en dat is goed te zien. Winst en omzet kunnen heel snel, heel hard op en neer bewegen. Wat nog het minst beweegt door de jaren heen is het dividend.

U beurt momenteel zelfs 5% op BASF, maar ik zou maar even niet op een verhoging rekenen nu.

Dat de koers vandaag niet regelrecht implodeert, is misschien een signaal dat de beurs even klaar is met inprijzen van magere jaren bij BASF. Er gaat geen belletje wanneer u het op moet pikken, maar in een nieuwe economische boom na een recessie kan u op papier een hoop lol beleven aan deze oude, degelijke Duitser.

Het grote gevaar en risico bij het opbouwen van een positie is natuurlijk dat marktbreed de zaag er nog even flink in gaat - we staan wel op en rond toppen - en dan gaat alles en iedereen mee op de grote hoop. Maar wat een dag, behalve BASF winstwaarschuwen ook nog Danske Bank en Chinese autobouwer Geely.

Update 09:15: uur: BAM

Ruim -2% even na opening op redelijk volume, voorzichtige draai en nu weer wat wegzakken... ofwel wie durft vallend mes BAM op te vangen? Dit kan wel eens het handelsaandeel zijn vandaag. Goh, donderdag begon de koers nog met een vier, nu een twee. Zo snel kan het gaan.

Update 09:10: Deutsche Bank

Sie haben drei Stunden!

Zo gaat dat in dit wereldje. Het ene uur nog een baan, het volgende moment staat u onbeholpen voor de slagboom van de parkeergarage. U komt er niet meer in.