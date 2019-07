De beurzen hebben gisteren even pas op de plaats gemaakt. Handelaren kijken duidelijk even de kat uit de boom nu het nieuwe cijferseizoen weer in aantocht is.

Volgende week barst het cijfergeweld weer los, als de eerste AEX-bedrijven vanaf woensdag 17 juli hun cijfers over het afgelopen halfjaar bekendmaken.

Vooralsnog liggen de technische plaatjes er goed bij en is er nog geen reden om veel tegenvallend nieuws te verwachten. Ook de omgevingsfactoren ogen momenteel nog sterk.

AEX index stabiliseert onder de weerstand

De Nederlandse beurs komt even op adem onder de weerstand 576,90. De index is de afgelopen weken goed hersteld van de zwakke meimaand en vormt weer hogere koersbodems. Dit duidt op aantrekkende vraag.

Er heeft zich een kort stijgend trendje ontwikkeld waarbij de weerstand bijna is bereikt. Het technisch beeld klaart pas verder op na een doorbraak boven 576,90. Dan komt er ruimte vrij voor een langetermijnkoersstijging richting hogere niveaus.

AEX moneyflow is neutraal

De moneyflow-indicator van de AEX index, die de onderliggende geldstromen van de Nederlandse beurs weergeeft, oogt neutraal. De indicator beweegt de afgelopen maanden zijwaarts na de sterke stijging van de eerste maanden van dit jaar. Dit geeft aan dat de in- en uitstroom van kapitaal in evenwicht is.

In de berekening van deze indicator worden de beursomzetten op het Damrak en het koersgedrag cumulatief verwerkt. Een stijgende moneyflow duidt op de instroom van vers kapitaal. Een dalende moneyflow geeft aan dat er geld aan de markt wordt onttrokken.

AD-ratio herstelt

De Advance/Decline ratio, ook hoog/laag verhouding genoemd, wordt dagelijks berekend op basis van het verschil tussen het aantal stijgers en het aantal dalers. De Advance/Decline ratio geeft doorgaans een goede indruk van het draagvlak in de markt.

De AD-ratio is de afgelopen weken sterk hersteld. Na de flinke daling in mei is de indicator hard opgeveerd en op weg naar de oude top van april. Onder de oppervlakte van de markt geeft dit aan dat het aantal stijgers per saldo groter is dan het aantal dalers. Deze zogenaamde 'Breadth indicator' geeft hiermee aan dat het draagvlak van de beurs verbetert.

Nederlandse VIX kijkt omlaag

De VIX index van de Nederlandse beurs zakt langzaam verder terug. Dit is een positief signaal. De VIX index, ook wel paniekbarometer genoemd, geldt wereldwijd als een toonaangevende graadmeter van de volatiliteit.

De Nederlandse VIX index geeft de beweeglijkheid van de Nederlandse beurs weer. Het valt op dat een dalende VIX vaak samenvalt met een stijgende aandelenbeurs. Er is momenteel sprake van rust onder Nederlandse beleggers, waardoor de AEX index verder kan oplopen.