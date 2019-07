Slot: Goldman en Morgan Stanley luiden bel

Ondanks zowel Goldman Sachs als Morgan Stanley de bel voor de top luiden, blijft de AEX (-0,2%) vrij dicht bij huis. Hetzelfde geldt voor de DAX (-0,2%) en CAC (-0,1%).

De analisten van Morgan Stanley verlagen hun advies op aandelen van neutraal naar onderwogen. De Amerikaanse grootbank verwacht een renteverlaging van de Fed vanwege de zwakke groei. Zij zien dit als een teken van zwakte, omdat die magere groei zich veelal vertaald in lagere aandelenkoersen.

Weaker growth will offset a Fed rate cut — so sell stocks, warns Morgan Stanley https://t.co/Y2ru8k7yr7 — MarketWatch (@MarketWatch) July 8, 2019

Ook de dames en heren van Goldman Sachs zien het niet meer zitten in aandelen. De zakenbank loost deze in een rap tempo en adviseert klanten hetzelfde te doen. Gelukkig willen banken er weleens naast zitten met hun voorspellingen.

Dow Slides Monday While Goldman Sachs Rings ‘Sell Stocks’ Bell https://t.co/AUE4QZ5KCK — CCN Markets (@CCNMarkets) July 8, 2019

Een beetje winst nemen is geen gekke gedachte. Met name defensieve aandelen zijn de laatste jaren fors opgelopen en hebben inmiddels een behoorlijk prijskaartje. Hier staat echter tegenover dat er door de lage rente vrijwel geen alternatieven zijn voor aandelen. Dan zou het zomaar nog kostbaarder kunnen zijn om uw geld aan de zijlijn te laten staan.

Met aandelen beurt u immers nog wat dividend. Een vergoeding op uw spaarrekening lijkt er voorlopig niet in te zitten. Als de rentes nog verder zakken, sluit ik niet uit dat de eerste banken al gaan rekenen met negatieve rentes. Dit lokt weer nieuw geld naar de aandelenmarkt.

Sif (+21,9%)

Het geplaagde Sif weet voor het eerst sinds zijn bestaan een order in de Verenigde Staten binnen te halen. Het bedrijf mag de fundering van een offshore windpark aanleggen vlak bij New York. Op het moment Sif dit project goed weet aan te leveren, is er een dikke kans dat de onderneming nieuwe opdrachten binnenhaalt in Amerika.

Dit zorgt voor de nodige fantasie in de koers. Deze koerssprong kan het aandeel wel gebruiken, want tot vandaag was een belegging in de funderingsspecialist niet bepaald succesvol.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Dit jaar zet het aandeel slechts een plusje van 6% op het bord en sinds de beursgang hebben de aandeelhouders precies niets verdiend. Op dit moment zijn beleggers bereid negen keer de verwachte winst voor dit jaar te betalen. Niet duur, maar daar staat een hoger risicoprofiel tegenover.

Rentes

De bewegingen in renteland zijn zeer beperkt. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier daalt een basispuntje naar -0,21%.

Brede markt

De AEX daalt 0,2% en daarmee presteren we in lijn met de overige Europese indices.

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 3,2% omhoog en noteert 12,1 punten.

De Amerikaanse indices staan zo'n 0,6% in het rood. Negatieve uitschieter is de Nasdaq met een min van 1,0%

De euro zakt 0,2% en noteert 1,121 ten opzichte van de dollar.



Goud (-0,3%) geeft de ochtendwinst weer prijs.

Olie: WTI (+0,8%) en Brent (+0,6%) doen het niet onaardig, al moet het zwarte goud nog een ritje maken om de jaartoppen te bereiken

Bitcoin (+7,5%) is niet kapot te krijgen.

Het Damrak

Onder aanvoering van Deutsche Bank (-5,3%) gaan alle Europese banken onderuit. Ook ABN Amro (2,1%) en ING (-2,0%) liggen slecht.

ArcelorMittal (+1,3%) ligt er de gehele dag goed bij. Er zijn geruchten in de markt dat China strengere milieueisen gaat doorvoeren. Dat betekent minder productie van staal en dat is goed voor de prijs.

KPN (-1,5%) verkoopt zijn internationale netwerk aan GTT Communications voor €50 miljoen in contanten. Het helpt de koers helaas niet.

De grote bleeder van de dag is BAM (-24,1%). De bouwer kwam vanochtend met een lelijke winstwaarschuwing langs. Dit keer is een Duits rampproject de boosdoener. Hieronder leest u de update van de IEX Beleggersdesk. BAM: nieuwe deuk in het vertrouwen #BAM https://t.co/iNrTN17JMO — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) July 8, 2019

Altice (-2,7%) heeft een slechte dag. Groot nieuws kunnen we echter niet vinden.

Besi (+0,3%) heeft geen last van een koersdoelverlaging van Deutsche Bank. Het aandeel gaat naar €22 van €24 en het advies blijft houden.

SBM Offshore (+1,9%) doet het niet onaardig. Norges Bank meldt een uitbreiding van het belang in de oliedienstverlener.

Alfen (-2,9%) koerst weer op de introductiekoers.

Heijmans (-2,6%) en VolkerWessels (-2,4%) worden door BAM mee omlaag getrokken.

Beter Bed (-8,1%) wordt wederom in de uitverkoop gezet. De VEB heeft de beddenverkoper om opheldering gevraagd over het uitblijven van herstel in Duitsland en de financiële problemen die het tot gevolg heeft.

Adviezen

Akzo Nobel: naar verkopen en €70 - Citigroup

AMG: starten met €42 en kopen - Bank of America

BAM: naar €3,75 van €4,50 en houden - KBC

Besi: naar €22 van €24 en houden - Deutsche Bank

Heineken: naar €98 van €94 en houden - Citigroup

Randstad: naar €37 van €35 en verkopen - Deutsche Bank

