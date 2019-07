Liveblog: "Klap vertrouwen BAM"

Update 10:15 uur: Advies

KBC heeft het al gezien en serveert BAM af. De bank spreekt van een ernstige klap voor het vertrouwen en gaat haar prognoses verlagen. Verder:

AkzoNobel: verlaagd naar sell - Citigroup

Randstad: naar €37 van €35 - Deutsche Bank

AMG: starten met buy en €42 - Bank of America Merrill Lynch

BAM: naar houden van kopen en naar €3,75 van €4,50 - KBC

Besi: naar €22 van €24 - Deutsche Bank

Euronext: naar €70 van €68 - HSBC

Update 10:00 uur: Griekenland vs VS

De Grieks-Amerikaans spread is mijn verzinsel, maar het staat er wel. Hoeveel meer bewijs wilt u nog dat het voorspellen van toekomst en koersen niet veel zin heeft. Dit had ten tijde van de EU-crisis begin dit decennium niemand, maar dan ook niemand voorspeld. Net als de huidige bull market. Niemand. Waarvan akte.

Zo maar een beursfeitje op maandag 8 juli 2019. De Griekse tienjaars rente duikt onder de roemruchte US Ten Year Treasury Yield #AEX pic.twitter.com/5jxXkWgbvn — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 8 juli 2019

Tijdens die crisis waren het trouwens vooral de Duitsers die de Grieken de duimschroeven aan draaiden. Alsof de duvel er mee speelt, ook in het Duitse bancaire is er vandaag nieuws, zoals u weet... Weet u waarom voorspellen zo vaak fout gaat? Dat is altijd logisch redeneren. Daar doet de beurs niet aan.