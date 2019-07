Liveblog: BAM en Sif

Update 11:45 uur: Sif goes USA

Nog het beste nieuws aan die mooie opdracht voor Sif is, dat het haar eerste Amerikaanse opdracht is. Wellicht dat de koers daarom zo hard gaat vandaag, er zit in één klap weer fantasie in het aandeel.

Schakel ik nog even terug naar dit voorjaar, toen de CEO voor €100.000 bijkocht. De bodem op €8,72 had hij ook gemist, maar er staat nu een mooi rendement. Of er verband is met die opdracht vandaag? Dat lijkt me vergezocht. Natuurlijk wordt zo'n contract niet in één dag gesloten, maar dit is wel erg lang.

Toch kan het misschien geen kwaad om als Sif volger goed op zulke transacties te letten. Het is bij dit bedrijf alles of niks, hollen en stil staan en vallen en opstaan met opdrachten en wie hebben daar betere kijk op dan de bestuurders zelf? De Amerikaanse opdracht komt trouwens als geroepen. Dit is de hele koershistorie.

Update 10:15 uur: BAM

Advies, KBC heeft het al gezien en serveert BAM af. De bank spreekt van een ernstige klap voor het vertrouwen en gaat haar prognoses verlagen. Verder:

AkzoNobel: verlaagd naar sell - Citigroup

Randstad: naar €37 van €35 - Deutsche Bank

AMG: starten met buy en €42 - Bank of America Merrill Lynch

BAM: naar houden van kopen en naar €3,75 van €4,50 - KBC

Besi: naar €22 van €24 - Deutsche Bank

Euronext: naar €70 van €68 - HSBC

Laat ik dan meteen maar even doorgaan over BAM. De koers blijft niet onopgemerkt vandaag, zeg maar. Lage marges, grote risico's: zelf ben ik niet zo'n fan van bouwers. Dat blijkt vandaag eens te meer. Dan denkt u dat u met die Zeesluis IJmuiden intussen alles hopelijk wel hebt gehad en dan oh nee, weer dit.

Dit zijn de schattingen, die toch al niet echt over houden, tot vandaag en ieder geval KBC gaat verlagen. De rest laat nu ook de excels bulderen, geloof maar.

Dat KBC gaat verlagen weegt, want er zijn maar zes analisten die het aandeel volgen, volgens Reuters:

De omzet- en winstrust leek juist een beetje teruggekeerd bij BAM met mooi oplopende lijntjes, hoewel de winst nooit hard genoeg kan gaan. Enfin, u mag zelf concluderen of BAM de hoogconjunctuur heeft verknald. Wat de toekomst betreft? BAM heeft de Afsluitdijk scherp aan besteed, dat vind ik zelf ook een groot risico.

Ik hoop van harte dat mijn scepsis misplaatst is, maar BAM heeft haar track record wel tegen.

Nog een keer het woord vertrouwen in combinatie met... Onze Nico is ook niet te genieten vandaag.

BAM: nieuwe deuk in het vertrouwen #BAM https://t.co/iNrTN17JMO — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) 8 juli 2019

Update 10:00 uur: Griekenland vs VS

De Grieks-Amerikaans spread is mijn verzinsel, maar het staat er wel. Hoeveel meer bewijs wilt u nog dat het voorspellen van toekomst en koersen niet veel zin heeft. Dit had ten tijde van de EU-crisis begin dit decennium niemand, maar dan ook niemand voorspeld. Net als de huidige bull market. Niemand. Waarvan akte.

Zo maar een beursfeitje op maandag 8 juli 2019. De Griekse tienjaars rente duikt onder de roemruchte US Ten Year Treasury Yield #AEX pic.twitter.com/5jxXkWgbvn — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 8 juli 2019

Tijdens die crisis waren het trouwens vooral de Duitsers die de Grieken de duimschroeven aan draaien. Alsof de duvel er mee speelt, ook in het Duitse bancaire is er vandaag nieuws zoals u weet... Weet u waarom voorspellen zo vaak fout gaat? Dat is altijd logisch redeneren. Daar doet de beurs niet aan.

#DeutscheBank (+2,4%) gaat 11 jr na kredietcrisis ook maar es saneren en flink ook. Dat hebben beleggers al gedaan #AEX pic.twitter.com/2xCqUOhTV2 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 8 juli 2019

Intussen lijkt Griekenland echt een andere regering te krijgen: