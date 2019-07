Arend-Jan, je zegt hier dat de centrale banken de inflatie te laag vinden ? Maar welke inflatie, want in Nederland ligt deze rond de 2,7-2,8 %. Stimuleren door geld te pompen, leidt niet tot inflatie, maar tot polarisatie van kapitaal/vermogen en dan uiteindelijk tot deflatie omdat de massa niet meer kan besteden. Deze polarisatie is eigenlijk een soort ziekte, een vorm van ontsteking in de economie, die kan genezen door crisis. Koorts geneest een lichaam en dat doet niet een medicijn. En zo ook een diepe correctie de economie en niet het verlagen van rentes of drukken van meer geld. Maar daar gaan de CB's echter gewoon weer opnieuw mee aan de slag. Soort zachte heelmeesters, die stinkende wonden achterlaten. En die helende bankiers zijn in dienst van die paar procent die meer en meer naar zich toe willen trekken. Ik trek me al een beetje terug uit aandelen, en vlucht een beetje in goud, want verwacht dat de patient 'Oeconomia" straks in een langdurige coma gaat vanwege een overdosis medicijn "Pecunia".