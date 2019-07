Slot: +1,6%

Met dank aan de wapenstilstand tussen de VS en China heeft de AEX er een keurige plus van 1,6% uitgeperst. Het lijkt erop dat er voorlopig geen nieuwe handelstarieven worden ingevoerd door beide landen.

Wanneer er wel een deal komt is onduidelijk. De Amerikaanse President Donald Trump ziet dit het liefst gebeuren vlak voor de Presidentsverkiezingen in 2020. Als het tot die tijd rustig blijft, zullen markten hier waarschijnlijk tevreden mee zijn.

Vandaag kwam er een uitermate goed banenrapport langs uit de Verenigde Staten. Maar liefst 224.000 nieuwe arbeidsplaatsen kwamen er afgelopen maand bij. Beduidend meer dan de 160.000 die er door analisten werden verwacht.

Toch reageren de beurzen negatief, omdat de kans op een dubbele renteverlaging hierdoor afneemt. Voor het banencijfer dacht 30% van de handelaren op Wall Street dat de Fed aan het einde van de maand de rente met 0,50% verlaagt. Nu rekent bijna niemand hier meer op. Vrijwel iedereen gaat uit van een kwartje eraf.

Dollar in de lift

Een minder heftige renteverlaging betekent uiteraard een sterke dollar. Dat zien we deze week dus ook gebeuren. De belangrijkste munt ter wereld sterkt €0,02 aan ten opzichte van de euro.



Klik op het plaatje voor een grote versie

Sinds de crisis is het helemaal hard gegaan. Tien jaar geleden kreeg u voor iedere euro $1,40. Nu is dat slechts $1,12. Zelfs als u het voor elkaar heeft gekregen vanaf 2009 geen koerswinst te boeken, verdiende u al 25% aan valutawinst. Omgerekend per jaar betekent dit een rendement van 2,3%.

S&P500 piekte boven 3000 punten

Niet alleen de dollar zit mee voor Europese beleggers. Ook met uw aandelen moet u de laatste jaren het nodige hebben verdiend. Afgelopen woensdag sloot de S&P500 voor het eerst in de geschiedenis boven de 3000 punten. Met name vanaf de crisis is het enorm hard gegaan.



Klik op het plaatje voor een grote versie

Uitkomend van een crisis, stijgende winsten en een dalende rente. Het is een ideale cocktail voor hogere koersen. De S&P500 is de afgelopen tien jaar met maar liefst 312% gestegen. Omgerekend een jaarlijks rendement van 15,2%.

Tel hier de dollarwinst van 2,3% bij op en u zou in principe een jaarwinst van 17,5% moeten hebben behaald sinds 2009. Ok, de transactiekosten, dividendbelasting en vermogensrendementsheffing hebben we niet meegerekend, maar al met al moet u genoeg hebben verdiend aan uw Amerikaanse aandelen.

Alle indices omhoog

Wederom steelt Bitcoin (+6,4%) de show. De digitale munt is ook in euro's boven de €10.000 beland. Verder zien we dat de AEX (+1,6%) het iets beter heeft gedaan dan de DAX (+1,4%) en CAC (+1,0%). Die mogen we in onze zak steken.

Rentes

Dankzij het goede banenrapport knallen de vergoedingen op tienjaars staatspapier omhoog. De Nederlandse rente loopt vijf basispunten op naar -0,2%. Forse bewegingen op een bizar laag niveau.

Over naar de lijstjes

AEX deze week +1,6%

AEX deze maand +1,6%

AEX dit jaar +19,7%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar +16,9%

AEX

Galapagos (+7,3%) gaf aan op schema te liggen om in 2020 goedkeuring te krijgen voor zijn medicijn Filgotinib. De financials kenden ook een goede week. Dat geldt niet voor ArcelorMittal (-3,3%). Vandaag werd bekend dat China waarschijnlijk onderzoek doet naar de stijging van de ijzerertsprijzen. Dit zorgde direct voor een daling van de prijs voor ijzererts.

AMX

Besi (+6,3%) profiteert natuurlijk als chipper van de goede afloop van de G20-top die afgelopen weekend plaatsvond. PostNL (+5,6%) zie ik voor het eerst in het rijtje stijgers. Zalando verwacht meer dan een verdubbeling van de omzet in vijf jaar in de Benelux. Dat is goed voor de pakkettendivisie.

Daarentegen gaat Fagron (-8,8%) aan puin, omdat grootaandeelhouder Waterland 7,2 miljoen aandelen van de hand doet. TomTom (-3,2%) werd van de kooplijst van Kepler Cheuvreux gehaald.

ASCX

De bleeder van de week is Kiadis Pharma (-21,9%). Het biotechbedrijf krijgt van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) nog geen goedkeuring voor zijn medicijn ATIR 101. Dat levert extra vertraging op. Daarnaast is de kans groter geworden dat het middel uberhaubt niet wordt goedgekeurd.

Volgende week

Zondag schrijft Arend Jan de vooruitblik. Bedankt voor uw bezoek en reacties deze week en een fijn weekend toegewenst.