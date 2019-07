3 ETF's met meer dan 20% rendement Overig Categorie: Trackers

Waar het gros van analisten voorzichtig was met prognoses van financiële markten eind vorig jaar, leverden de eerste zes maanden van 2019 over het algemeen een mooi beleggingsrendement op. Voor de liefhebber een overzicht van internationale aandelenmarkten, Europese sectoren en mijn 3 ETF-toppers natuurlijk. Markten Uit het rijtje valt te herleiden dat Chinese A-aandelen in lokale valuta het beste hebben gepresteerd met een dikke plus van zo’n 28%. Ook Amerikaanse technologie-aandelen doen het goed met een stijging van ruim 21%. Sectoren Uit onderstaande tabel valt te lezen dat Europese telecomaandelen het eerste halfjaar flink underperformen ten opzichte van andere sectoren. Vooral Vodafone doet het relatief slecht in het mandje van zogeheten Communication Services met een score van ruim 10% negatief. 3 ETF-toppers Mijn drie favoriete ETF’s voor 2019 hebben een gemiddeld rendement van ruim 20% laten zien (zie grafiek). Dit zijn de volgende trackers: EMU (IndexIQ Factors Sustainable EMU Equity UCITS ETF)

ISIN: LU1603797074

ISIN: LU1603797074 China (L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF)

ISIN: IE00BHBFDF83

VS (Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR ETF)

ISIN: LU1079841273 Deze ETF’s zijn in mijn kerstcolumn van vorig jaar toegelicht.

Michael Mooijer is directeur bij Fresh Funds en heeft als specialisme Exchange Traded Funds (ETF’s). De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.