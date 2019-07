Fondsenrondje: China zet staalaandelen lager

Na al die stijgingsdagen is het niet zo gek dat de AEX (-0,2%) wat stoom af blaast. Met name staalaandelen staan onder druk omdat China onderzoek doet naar rally van de ijzerertsprijzen.

De prijs van ijzererts liep de laatste tijd op naar het hoogste niveau in vijf jaar en dat is tegen het zere been van de Chinese staalindustrievereniging. Zij riepen de Chinese overheid daarom op om in te grijpen. Gevolg is een forse daling van de ijzerertsprijzen.

Dat is natuurlijk slecht voor ArcelorMittal (-1,2%) en Aperam (-2,8%). Ook het cyclische AMG (-2,4%) wordt mee omlaag getrokken. Gelukkig vallen de uitslagen nog enigszins mee.

+160K

Het cijfer van de week komt vanmiddag om 14.30 uur uit. Dan weten we meer over hoeveel banen er afgelopen maand in de Verenigde Staten bij zijn gekomen. De markt gaat uit van een stijging van 160.000 arbeidsplaatsen.

Slecht nieuws kan weleens goed nieuws zijn. Als het cijfer tegenvalt, sluit ik niet uit dat de beurzen omhoog gaan, omdat de kans op een renteverlaging groter wordt. Waarschijnlijk gaat de dollar in zo'n situatie fors dalen. Bij een enorme meevaller geldt het tegenovergestelde. Dan zullen we de dollar flink zien oplopen.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Het laatste banencijfer over mei viel vies tegen. Toen kwamen er in de VS slechts 75.000 arbeidsplaatsen bij. De beurs heeft er in ieder geval niet onder geleden.

Brede markt

De AEX gaat 0,2% omlaag en presteert in lijn met de DAX (-0,2%) en CAC (-0,3%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) stijgt 0,8% en noteert 11,4 punten.

De Amerikaanse futures staan ongeveer 0,1% in het rood.

De euro zakt 0,2% en noteert 1,127 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,24%) en Duitse (-0,39%) rente lopen een basispuntje op.

Goud (-0,0%) blijft dicht bij huis.

Olie: WTI (-1,5%) en Brent (-1,0%) geven de winst van gisteren weer prijs.

Bitcoin (-6,2%) zakt onder de $11.000 grens.

Het Damrak

Aalberts (-0,7%) heeft last van de beroerde cijfers over de fabrieksorders in Duitsland. In mei daalden deze met 2,2% daar waar op een beperkte neergang van 0,2% maand op maand werd gerekend.

(-0,7%) heeft last van de beroerde cijfers over de fabrieksorders in Duitsland. In mei daalden deze met 2,2% daar waar op een beperkte neergang van 0,2% maand op maand werd gerekend. DSM (+0,4%) profiteert van een koersdoelverhoging van JP Morgan Cazenove. Het aandeel gaat naar €120 van €88 en het advies naar 'overwegen' van 'neutraal'.

(+0,4%) profiteert van een koersdoelverhoging van JP Morgan Cazenove. Het aandeel gaat naar €120 van €88 en het advies naar 'overwegen' van 'neutraal'. Unibail Rodamco (+2,0%) heeft het dividend deze week weer ingelopen.

(+2,0%) heeft het dividend deze week weer ingelopen. Op een beperkt volume van 5.500 stukjes geeft Basic-Fit (-1,3%) wat gas terug. Het aandeel van de sportschoolketen heeft de laatste tijd echter een mooi ritje gemaakt.

(-1,3%) wat gas terug. Het aandeel van de sportschoolketen heeft de laatste tijd echter een mooi ritje gemaakt. Corbion (+1,8%) ligt er goed bij. Groot nieuws kunnen we helaas niet vinden.

(+1,8%) ligt er goed bij. Groot nieuws kunnen we helaas niet vinden. Pharming (-1,9%) levert de winst van gisteren voor de helft weer in.

(-1,9%) levert de winst van gisteren voor de helft weer in. Vanaf het moment de analisten van ABN Amro het koersdoel van Beter Bed (+5,0%) met 80% naar beneden bijstelden, gaat de koers alleen maar omhoog.

Adviezen