quote: Beurshausse groot feest schreef op 5 jul 2019 om 10:36:

AEX fors omhoog na bannenrapport? Binnenkort boven de 600?

Verwacht forse stijging door lagere rente.

AEX fors omhoog na bannenrapport, boven 600 zit er dik in vanwege lage rente. Bedoel je dat?, dan mag je het ook gewoon schrijven hoor. Hoewel geen van de onderwerpen iets uit zal halen is zo'n zin nog altijd beter dan dat gevraag, nu sta je nergens voor, of achter beter, komt niet heel zelfverzekerd over...