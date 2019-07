Update 10:00 uur: Life is not so Good?

Niet alleen Samsung heeft cijfers, vanuit Korea meldt zich ook LG. En da's ook al niet om over naar huis te schrijven.

LG Electronics operating profit falls 15% https://t.co/9UFrnY6R6N — MarketWatch (@MarketWatch) 5 juli 2019

Korea zit door handelsoorlog en economische vertraging al in de hoek waar de klappen vallen met haar zo door chippers gedomineerde economie, of in ieder geval beurs.

Here are the bright (and less bright) spots in emerging markets this year, according to traders and strategists https://t.co/hJUZ8xHACU pic.twitter.com/l0qVrbsaK9 — Bloomberg (@business) 5 juli 2019

Geen koersreacties, omdat beide fonds nabeurs Seoul rapporteerden, maar in het VK bungelt John Menzies -16% op een winstwaarschuwing. Nooit van gehoord? Ik ook niet. Ik weet nu wel wat het bedrijf doet: Courier, Postal, Air Freight & Land-based Logistics. U weet nu bij welke Nederlandse fondsen u moet kijken.

Update 09:55 uur: Waar wachten jullie op, Duitsland en Nederland?

Ga eens geld uitegeven, is de boodschap van de markt, aldus Bloomberg. Dit geldt niet alleen voor Duitsland, maar ook ons land. Beide hebben een overschot op de begroting, schuldquote loopt terug, lenen levert geld op, ofwel er is volop ruimte om te investeren. En dat is nodig, gelet op de economische vertraging nu.

Germany's tight purse strings are a worry when borrowing is free https://t.co/68Z88HiJKE — Bloomberg (@business) 5 juli 2019

Update 09:45 uur: Advies

Er valt maar weinig te melden vanaf de vloer. Bescheiden daling op het Damrak, een grote gemene deler is er niet echt. De chippers dalen wat, maar dat valt misschien mee gelet op de slechte cijfers en outlook van Samsung. Niet onverwacht. Verder zijn het de bekende namen die relatief hard bewegen. Verder is er nog wat advies: