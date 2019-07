Liveblog: Beleggersvalkuilen en +224K!

Update 15:10 uur: Beleggers vertrouwen op renteverlaging

Beleggers op Wall Street denken nog steeds dat de Fed aan het einde van de maand de rente zal verlagen. Ruim 92% gaat uit van een daling van 0,25%. Toch denkt 8% dat er 0,5% vanaf gaat. Dit was voor het banenrapport nog 30%. Kortom, het goede cijfer leidt er waarschijnlijk toe dat de verlaging minder scherp zal zijn. (NK).

Traders still believe the Fed will cut by a quarter point in July even after blowout jobs report https://t.co/1WefO69203 — CNBC (@CNBC) July 5, 2019

Update 15:00 uur: Langste reeks ooit

Sinds oktober 2010 zijn er iedere maand nieuwe banen bijgekomen in de Verenigde Staten. Dat is een reeks van 105 opeenvolgende maanden. Gezien het goede cijfer lijkt hier voorlopig geen einde aan te komen (NK).

105...



As in 105 consecutive months of jobs growth, by far the longest streak in history. Fed expected to start cutting rates at the end of this month.

#payrolls pic.twitter.com/8pkqwer5Ai — Charlie Bilello (@charliebilello) July 5, 2019

Update 14:45 uur: Goud omlaag

Na het banenrapport zien we de goudprijs ruim 1% dalen. Ook de rentes lopen ineens fors op, zo stijgt de Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier met drie basispunten.

Dit is niet onlogisch omdat de kans op een recessie nu kleiner wordt. Normaal gesproken is dit goed voor aandelen, maar daar staat tegenover dat een renteverlaging minder noodzakelijk is. Wellicht dat de AEX (-0,5%) hierdoor nu wegzakt (NK).

Tweejarige yield ten opzichte van tien jarige. Kans op recessie wordt minder hoog ingeschat door sterke banencijfer. https://t.co/YA7BUGRv39 — Nico A. Inberg (@NicoInberg) July 5, 2019

Update 14:30 uur: +224K

Het banencijfer in de VS pakt veel beter uit dan verwacht. Daar waar de markt uitging van een plus van 160.000 arbeidsplaatsen, komen er in werkelijkheid 224.000 bij in juni. De werkloosheid komt met 3,7% wel wat hoger uit dan gedacht.

Waarschijnlijk komt dit omdat er relatief veel mensen zich hebben gemeld als werkzoekend. Dat kan positief worden uitgelegd omdat deze mensen het vertrouwen hebben dat zij aan een baan komen. Verder valt de loongroei iets tegen.

De lonen klommen met 0,2% maand op maand daar waar analisten uitgingen van 0,3%. Uiteraard goed voor het Amerikaanse bedrijfsleven. Gek genoeg bewegen de beurzen nauwelijks op dit cijfers.

Zelfs de dollar trekt niet echt aan ten opzichte van de euro. Blijkbaar denkt de markt dat het goede banenrapport geen gevaar is voor een eventuele renteverlaging. Vroeger zagen we bij dit soort data de beurzen omhoog vliegen, maar dat is door het geweld van de centrale banken helaas niet meer het geval (NK).

Update 13:50 uur: Beleggers valkuilen

IEX Premium is vandaag een serie gestart over veel gemaakte beleggersfouten. In het eerste artikel komt verankering aan bod. Dit is de fout om naar de koers te kijken om te bepalen of een aandeel of index koopwaardig is, in plaats van de fundamentals.

Een mooi voorbeeld is de all time high van 701,56 die er tijdens de internetbubbel op het bord werd gezet. Regelmatig komt dit record bij beleggersborrels voorbij. Probleem is alleen dat we niets met deze stand kunnen. Destijds zat de AEX namelijk vol met dure internetbedrijven die torenhoge verliezen maakten.

Nu is de situatie compleet anders en is de AEX meer een defensieve index. Een vergelijking met toen gaat dus niet op. Helemaal omdat er in de tussentijd een enorme bak met dividend is uitgekeerd.

In het dit artikel komen meer voorbeelden naar voren en leert u wat de negatieve gevolgen zijn van 'verankering'. Daarnaast vertellen we waar u op moet letten om te voorkomen dat u zelf deze fout maakt. Voorkomen is immers beter dan genezen (NK).

Update 13:35 uur: Hup Holland Hup

Laten we hopen dat het tijdperk van de Amerikaanse dominantie komende zondag eindigt (NK).

USA is on course for glory at the Women's World Cup — but its era of dominance may be under threat https://t.co/fAvJvGtFSG — CNBC (@CNBC) July 5, 2019

Update 13:20 uur: Biden over de handelsoorlog

Joe Biden behoort samen met Harris Kamala en Elizabeth Warren tot de grote favorieten om de nominatie bij de Democraten te winnen. Degene die de nominatie wint, heeft de eer om in 2020 te strijden tegen Donald Trump om het presidentschap.

Zojuist sprak hij bij CNN over de handelsoorlog tussen de VS en China. Hij zegt dat het conflict niet zozeer gaat over handel, maar over de intelectuele eigendomsrechten. Hieronder kunt u het stukje na luisteren (NK).

Biden on the US-China trade war: “The idea that this trade battle makes any sense, is benefitting anybody, is absolutely ludicrous” https://t.co/tDM9CsVNv8 pic.twitter.com/umhvxFEWlc — CNN (@CNN) July 5, 2019

Update 12:45 uur: Mooie, ouwe aandelen

In dit wereldje komt u ze soms ingelijste aandelen Fokker, DAF of Russische obligaties van vóór 1917 tegen. Er zijn vast ook wel IEX'ers die ze verzamelen en. Op ons HQ hangen er ook een paar, van onder meer Amstel. De dividendcoupons zitten er nog aan. Misschien moeten we eens balletje opgooien bij Heineken :-)

Euronext zelf heeft de mooiste, het oudste bewaard gebleven aandeel VOC. Afdeling Enkhuizen meen ik. Die is gewoon op Beursplein 5 te bezichtigen. Als u nog een mooie hebt, laat maar zien in de comments.

Voor de fijnproevers. Paleis is btw afgefikt. Staat nu @DNB_NL Wel leuk dat er ooit zulke aandelen waren. In 010 had je tot voor kort #Groothandelsgebouwen, maar is verkocht. Als iemand nog plaatje v legendarische aandeel Texelse Stoombootmij heeft, graaghttps://t.co/zjOMUBbwGS — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 5 juli 2019

Update 12:00 uur: ASML

Is ASML nou duur of...?

Over een kleine twee weken heeft de Trotsch van Veldhoven Q2-cijfers en hoe moet dat nu na de druipcijfers en outlook van Samsung vandaag? Zeg maar down & oulook. Eén ding: die rapportage is niet goed, maar wie is daar verbaasd over? De koers zit in ieder geval al in een lange neergaande trend.

Vandaar dat ik hierover begin, ik krijg vragen en laat daarom mijn data draaien. Ik vermoed dat ik meer mensen hier een plezier mee doen en daarom geef ik alles even mee:

Charts en data heb ik, maar of #ASML duur, heel duur, duurst of nog duurderder is, is subjectief. Analistenverwachtingen lopen nog steeds op, waardoor ondanks koersstijging aandeel niet duurder is geworden pic.twitter.com/EhewMQSWwy — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 5 juli 2019

Hier de gedetailleerde en ook langere termijn groeiverwachtingen. Daar is nog niets van af.

Op langere termijn zien de verwachtingen er zo uit, #ASML groeit als kool en bij een techbedrijf kom je vanzelf op hoge waardering uit tov brede markt pic.twitter.com/0UIGy2mR2T — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 5 juli 2019

Wat is de conclusie van deze sigarendoos- en bierviltje exercitie? Het koopje van deze winter is inderdaad wel weg, maar ik vind het aandeel schappelijk gewaardeerd gezien kwaliteit, verwachte groei én trackrecord. Ook al komt er even een kink in de kabel, op langere termijn is de honger naar chips nog niet over.

Let wel, ik ben natuurlijk niet van de niet te voorspellen korte termijn koersritjes omhoog of omlaag. Ik kijk liever naar waarde. En die is er wel bij ASML. En die komt er ook wel uit.

Als je mij vraagt: ik vind 23x verwachte winst bij 1,1% dividend prima te doen voor #ASML. Wil niet zeggen dat koers niet doormidden kan ofzo bij wat paniek, jullie weten hoe t werkt. Ik kijk alleen liever naar bijv dividendgroei: doe je buy & hold wordt t vanzelf hoogdividender pic.twitter.com/NXxFWrhm9l — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 5 juli 2019

Update: 11:00 uur: Daar is Marshall Wace weer. Wie zegt u?

Marshall Wace, die naam kennen we ook op het Damrak. Als shorter. Helaas kan ik op het onvolprezen Shortsell.nl niet met één muisklik zien waar het hedge funds allemaal short in zit, maar in ieder geval in AMG, Fugro, PostNL, Werelhave en Signify, ofwel verreweg de meest geshorte fondsen in Amsterdam.

Let wel, tegenover een short kan altijd links- of rechtsom een long staan - bij Fugro bijvoorbeeld met die convertibles - maar die hoeven de shortende hedge funds en asset managers niet te melden en die posities zien wij niet. Enfin, Warshall Wace zit niet alleen short in een paar van onze aangeschoten fondsen.

Send in the Royal Air Force, heeft The Queen het soms gebulderd?

Want kijk wat The Financial Times meldt, de Londenaren nemen het op tegen de hele Borussia DAX in Frankfort. De bedragen vallen in het niet bij Ray Dalio en zijn Bridgewater die in januari 2018 voor ruim €20 miljard (!) short ging in de grote Euro Stoxx 50 fondsen, maar het zijn toch bedragen waar u U tegen zegt.

Voor wie geen inlog heeft:

The hedge fund is by far the most active short-seller in Germany, a country traditionally viewed as more hostile to Anglo-Saxon notions of capitalism than the US or UK. Its bet against BASF is its second-biggest short in the country, behind a €358m bet against Daimler.

It holds 27 short positions in Germany, including a €254m bet against Merck, as well as shorts in Deutsche Bank and Thyssenkrupp. A spokesman said that the firm’s overall exposure to German stocks was flat — meaning bets n falling prices were balanced by bets on rising prices.

Volgens Wikipedia heeft dit long/short hedge fund $39 miljard onder beheer. Dat is fors. KKR is grootaandeelhouder met 25% in deze shortspecialist. Want dat is het. Oh ja, dit zinnetje kom ik nog tegen op de site van Marshall Wace, waar u niet veel vindt. Behalve dan dat het eigenlijk hele lieve jongens en meisjes zijn?

We are committed to contributing to society

Ik zou zeggen hap maar, want ik weet dat niet de hele Koffiekamer een groot voorstander van shorten is. En dan druk ik mij nog heel diplomatiek uit :-) Als u mijn mening wilt weten: ik vind shorten prima. Als u een aandeel moet kunnen kopen, moet u het ook kunnen verkopen. Simpel.

Update 10:00 uur: Life is not so Good?

Niet alleen Samsung heeft cijfers, vanuit Korea meldt zich ook LG. En da's ook al niet om over naar huis te schrijven.

LG Electronics operating profit falls 15% https://t.co/9UFrnY6R6N — MarketWatch (@MarketWatch) 5 juli 2019

Korea zit door handelsoorlog en economische vertraging al in de hoek waar de klappen vallen met haar zo door chippers gedomineerde economie, of in ieder geval beurs.

Here are the bright (and less bright) spots in emerging markets this year, according to traders and strategists https://t.co/hJUZ8xHACU pic.twitter.com/l0qVrbsaK9 — Bloomberg (@business) 5 juli 2019

Geen koersreacties, omdat beide fonds nabeurs Seoul rapporteerden, maar in het VK bungelt John Menzies -16% op een winstwaarschuwing. Nooit van gehoord? Ik ook niet. Ik weet nu wel wat het bedrijf doet: Courier, Postal, Air Freight & Land-based Logistics. U weet nu bij welke Nederlandse fondsen u moet kijken.

Update 09:55 uur: Waar wachten jullie op, Duitsland en Nederland?

Ga eens geld uitegeven, is de boodschap van de markt, aldus Bloomberg. Dit geldt niet alleen voor Duitsland, maar ook ons land. Beide hebben een overschot op de begroting, schuldquote loopt terug, lenen levert geld op, ofwel er is volop ruimte om te investeren. En dat is nodig, gelet op de economische vertraging nu.

Germany's tight purse strings are a worry when borrowing is free https://t.co/68Z88HiJKE — Bloomberg (@business) 5 juli 2019

Update 09:45 uur: Advies

Er valt maar weinig te melden vanaf de vloer. Bescheiden daling op het Damrak, een grote gemene deler is er niet echt. De chippers dalen wat, maar dat valt misschien mee gelet op de slechte cijfers en outlook van Samsung. Niet onverwacht. Verder zijn het de bekende namen die relatief hard bewegen. Verder is er nog wat advies: