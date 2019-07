Vandaag wordt er niet gehandeld op Wall Street in verband met Onafhankelijkheidsdag. Eerlijk gezegd mogen de Europese beurzen dan ook wel dichtgegooid worden, want zoals zo vaak gebeurt er dan vrij weinig op het Damrak.

Lichtpuntje is dat de AEX er een klein winstje van 0,1% uit weet te persen. Daarmee scherpen we het jaarrecord iets aan. Over records gesproken: Takeaway.com (+1,7%) zet weer eens een all time high op het bord. De maaltijdbezorger is dit jaar goed voor een rendement van 43%.

Voor de rest schoten de nulletjes ons om de oren. Als zelfs ASML niet verder komt dan een min van 0,3% dan weet u wel wat voor dag het is geweest. Als de VS op slot zit, is de agenda 99 van de 100 keer grotendeels leeg.

Dat is nu niet anders, al kwam er nog een beroerd cijfer langs over de Europese detailhandelsverkopen. Daar waar economen rekenden op een stijging van 0,3% in de maand mei, rolde er een krimp van 0,3% uit. Slecht nieuws is goed nieuws tegenwoordig, want het vergroot de kans op ingrijpen van de Europese Centrale Bank.

Pharming in de lift

Groot nieuws is er niet over het meest geliefde aandeel onder particuliere beleggers. Toch staat er een behoorlijke plus van 5% op het bord bij Pharming. Blijkbaar zijn er ineens liefhebbers, want een volume van 7,4 miljoen stukken is niet misselijk.

In de onderstaande grafiek ziet u dat de koers vanaf 14.15 uur ineens gaat lopen.



Aandeelhouders kunnen deze winst wel gebruiken, want met een plus van 2,6% behoort het biotechbedrijf tot de middenmoot binnen de ASCX. Een magere prestatie, omdat het kleine grut dit jaar fors achterblijft ten opzichte van de overige Europese indices.

Rentes

Het bekende beeld. De Nederlandse tienjaarsrente gaat twee basispunten omlaag en zet een nieuwe all time low op het bord. Waar houdt het op?

Brede markt

De AEX stijgt 0,1% en daarmee presteren we in lijn met de Duitsers (+0,1%) en Fransen (+0,0%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 1,9% omhoog en noteert 11,3 punten.

De Amerikaanse indices doen niets, want er wordt niet gehandeld.

De euro blijft stabiel en noteert 1,128 ten opzichte van de dollar.



Goud (-0,2%) koelt wat af.

Olie: WTI (+1,3%) en Brent (+1,9%) lopen gedurende de dag op

Bitcoin (+3,8%) is hard op weg de $12.000-grens te doorbreken.

Het Damrak

Mager dagje voor Adyen (-1,3%). Het volume is echter beperkt. Daarmee hebben we het wat de hoofdfondsen betreft wel gehad.

(-1,3%). Het volume is echter beperkt. Daarmee hebben we het wat de hoofdfondsen betreft wel gehad. Ok, de banken ING (+1,1%) en ABN Amro (+0,5%) liggen er ondanks de dalende rente goed bij.

(+1,1%) en (+0,5%) liggen er ondanks de dalende rente goed bij. PostNL (+2,6%) krabbelt stiekem op. Feit blijft helaas dat de post- en pakketbezorger de grootste bleeder is binnen de midcap. Dit jaar staat het aandeel zo'n 20% in de min.

(+2,6%) krabbelt stiekem op. Feit blijft helaas dat de post- en pakketbezorger de grootste bleeder is binnen de midcap. Dit jaar staat het aandeel zo'n 20% in de min. TomTom (-2,4%) gaat van de kooplijst van Kepler Cheuvreux. Het koersdoel van €10,25 blijft intact. Blijkbaar vinden de analisten het na de enorme koersstijging wel mooi geweest.

(-2,4%) gaat van de kooplijst van Kepler Cheuvreux. Het koersdoel van €10,25 blijft intact. Blijkbaar vinden de analisten het na de enorme koersstijging wel mooi geweest. WDP (+1,7%) stijgt vrolijk door. Voor de zoveelste keer mag ik de aandeelhouders feliciteren met een nieuwe hoogste stand ooit.

(+1,7%) stijgt vrolijk door. Voor de zoveelste keer mag ik de aandeelhouders feliciteren met een nieuwe hoogste stand ooit. Ook het winkelvastgoed doet het niet onaardig. Met name Eurocommercial Properties gaat goed met een plus van 1,4%.

gaat goed met een plus van 1,4%. Altice (+2,5%) heeft een enorme bak met schuld op de balans staan en dan zijn dalende rentes meer dan welkom.

(+2,5%) heeft een enorme bak met schuld op de balans staan en dan zijn dalende rentes meer dan welkom. Sinds eind maart beweegt het aandeel Accell (+1,9%) zijwaarts. Op een mager volume van 9.800 stuks kruipt de koers toch weer wat omhoog.

(+1,9%) zijwaarts. Op een mager volume van 9.800 stuks kruipt de koers toch weer wat omhoog. Beter Bed (+11,0%) geeft het ingezette herstel een aardig vervolg. De beddenverkoper moet helaas nog een paar keer over de kop willen de meeste aandeelhouders quitte spelen.

(+11,0%) geeft het ingezette herstel een aardig vervolg. De beddenverkoper moet helaas nog een paar keer over de kop willen de meeste aandeelhouders quitte spelen. De knaller onder de lokale fondsen is Curetis (+17,4%). Een dochter heeft een patent toegewezen gekregen van het Europees Octrooibureau.

Adviezen

NN: naar €42,50 van €45 - Kepler Cheuvreux

Wolters Kluwer: naar €69 van €63,50 - Credit Suisse

Flow Traders: naar €32 van €35 - UBS

Signify: naar €27 van €24 - Kepler Cheuvreux

TomTom: naar houden van kopen (€10,25) - Kepler Cheuvreux

Beter Bed: naar houden van kopen en naar €2,50 van €6,50 - KBC

