Fondsenrondje: Zoek de beweging!

Inderdaad, het is vooralsnog die klassiek saaie beursdag zonder veel nieuws, beweging, volume, volatiliteit en reuring, zoals het heurt als Wall Street dicht is.



Bloomberg kan er ook niks mee. Valeo heeft een opdracht, er is een of andere mijnfusie en Osram heeft een buy-outbod. En dat is het wel.

European stocks edge higher to extend 1-year high https://t.co/Oy1dUiEPm9 pic.twitter.com/WTy3lh081o — Bloomberg Markets (@markets) 4 juli 2019

Laat ik verder geen overbodige woorden aan vuil maken, op naar het brede marktoverzicht:

Met een nul voor en achter de komma bewegen de beurzen op en rond nul.

De Amerikaanse futures doen ook niks en die van de S&P 500 staat net onder 3000.

Onze AEX-volatiliteit is steady rond 11,2.

De dollar ligt ook al stil.

De rentes dan? Nee maar, zelfs hier is het rustig. De grote goegemeente zakt een basispuntje, maar Italië stijgt er vijf.

Olie zakt iets, goud ook en bitcoin wappert weer lekker. En er is een fittie in dat wereldje tussen een of andere bitcoinboer en Recessie Roubini. Niet zo zuinig ook trouwens.

Don’t worry our tapes will exposure your thin grasp of economics and technology. After seeing these tapes, I would be surprised if you were allowed into any higher learning institution. https://t.co/nTDQIUlaHV — Arthur Hayes (@CryptoHayes) 3 juli 2019

Beursplein 5

Op het Damrak kan u ook een kanon afschieten. Het zijn de bekende namen die nog het meeste bewegen en er is nog een aardig riedeltje adviezen. Ik zie impact bij TomTom, Wolters Kluwer gaat de verkeerde kant op lijkt het wel en Beter Bed gaat weer met 12% in de rebound, ondanks dat leeglopende waterbed van KBC.

Check ook even PostNL, dat gaat weer lekker. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar is de bodem....? ASML zet een all time high neer, maar wie kijkt daar nog van op?