Wat is er stom aan de beurs, en welke beurs….

Loopt zeker niet zoals rationaliteit aangeeft dat het zal moeten lopen?

Maar dan is de beurs niet stom, dan ben je zelf ietwat doofstom voor diezelfde beurs! Want zeg nou eerlijk, hoe diep duik je eigenlijk in het verloop van haar, het stuk psychologie laat je links liggen...