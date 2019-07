Liveblog: Post, Tom2, Beter Bed en Pharming

Update 15:00 uur: PostNL, Beter Bed en Pharming

De inspiratie is ver te zoeken in Amsterdam, maar in de hoek van PostNL is het wel weer bal. Eens te meer de vraag: hebben we de bodem gezien? Als u ja denkt moet u echt niet meer te lang wachten, dunkt me. Eens te meer, er is echt wel een fundamenteel verhaal, zie onze beleggersdesk met dit kundige stuk.

Op de Lokale Markt staat een ook - en dat is nog zacht uitgedrukt - afgestraft aandeel te stralen: Beter Bed. Ook hier geldt dat u mag gokken - want dat is het - of de bodembel heeft geklonken. Het verhaal is echter compleet anders bij Beter Bed, want er is even geen fundamenteel verhaal. Het is een black box.

Off-topic, maar vooruit, ik zie het toevallig voorbij komen. Er zit ineens een stijging op volume in Pharming.

Update 11:00 uur: Potentie in energie-aandelen.

Analisten denken dat de meeste upside zit in energie-aandelen. (NK)

Analysts believe the $SPX Energy sector will see the largest price increase of all 11 sectors over the next 12 months. https://t.co/bqhzB4MYRV pic.twitter.com/p1tn8zmwrz — FactSet (@FactSet) July 3, 2019

Update 10:30 uur: America First

Sinds de crisis zijn de Amerikaanse indices niet meer bij te houden. Opvallend dat de opkomende markten zo achterblijven. In een bull market zouden dit soort aandelen het toch aanmerkelijk beter moeten doen. Waarschijnlijk heeft het met de aantrekkende dollar te maken. Zoals bekend lenen bedrijven uit opkomende landen veelal in dollars (NK).

#Equity markets since the low of 2009! Characterized by a massive performance leadership of US stocks, up 450%. Most other regions have yet to reach new all-time highs. pic.twitter.com/hFx0xBxMMu — jeroen blokland (@jsblokland) July 4, 2019

Update 09:30 uur: De beurs is stom. Momenteel dan. Vind ik

Als u tussen de regels door in mijn stukjes een bias meent te ontwaren: dat klopt. Ik ben niet blij met deze beurs. Ik zie liever de economische cijfers, omzetten, winsten, marges, cash flows, dividenden en outlooks snel stijgen dan de koersen. Die haken altijd vanzelf wel aan. Andersom is dat een heel ander verhaal. Of dat kan het zijn...

Dit is waarom je als langetermijnbelegger niet blij moet zijn met snel stijgende koersen. Krijg net SMS'je dat ik via mn maandelijkse automatische order MSCI World Index heb bijgekocht. Op de top dus. In euro's dan. pic.twitter.com/ahNdBVakEh — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 4 juli 2019

Ter relativering, want toppen en all time highs of niet: de beurs is weleens veel en veel duurder geweest met veel minder yield. :

Onderliggend ziet het er gelukkig niet eng of bubbelig uit, 15x winst en 2,9% yield. Apart dat omzetverwachting weer snel oploopt, maar winst- niet pic.twitter.com/seEILpJv2w — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 4 juli 2019

Update 09:15 uur: Advies

Zowel TomTom als Beter Bed krijgen een downgrade. Kepler Cheuvreux vindt het wel even mooi geweest met het koersfeest bij Tommies en KBC trekt een kussen over zijn hoofd bij Beter Bed.