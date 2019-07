Is het allemaal niet een beetje erg euforisch - zonder euforie overigens - aan het worden met dat álles stijgt? Vinger opsteken wie zich echt happy voelt in deze markt.

Weer nieuwe all time highs op Wall Street gisteren en zeg maar in hoeverre u de winsten en in hoeverre u het gratis geld daarvoor mag bedanken... Zelfs die 3000 stond al op het bord, al was het gisteren net niet de index zelf. Zie hier de S&P 500 mini september future gisteren, vannacht en vandaag:

Eens zien of de AEX vandaag topje 576,90 van juli vorig jaar en de top van de huidige bull market kan uitnemen. Dat zie ik eerlijk gezegd niet zo snel gebeuren, maar verras me. De VS is dicht in verband met 4th of July en als de Big Board is gesloten, blijven de andere beurzen meestal dicht bij huis en is het saai.

U ziet de opening, momenteel bewegen alleen olie en bitcoin. De aandelenindices doen niet veel, zomin als de dollar. De rentes bewegen nu nog niet zo, maar wel zakt de Italiaanse rente alweer vijf basispunten. Er is nagenoeg geen richtinggevend nieuws.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren. Onze inflatie komt weer uit op +2,7%. Ze hadden beter premier Mark Rutte als ECB-president kunnen aanwijzen. Beetje taxes verhogen en hup, daar is inflatie :-)

En dan nog even dit

Slechte data hoeven nog niet meteen lagere winsten te betekenen, maar dit is wel waarom ik zelf sceptisch ben over die stijgende koersen. Gisteren weer een rondje:

