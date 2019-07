TA: DAX voorop

De aandelenbeurzen zetten de strijd om de zware weerstandszones voort. Het lijkt slechts een kwestie van tijd voordat alle belangrijke niveaus wereldwijd worden geslecht. De Duitse beurs is al doorgebroken en kan alvast verder omhoog.

AEX index

De Nederlandse beurs vormt sinds begin juni een patroon van gematigd hogere toppen en bodems. Dit duidt op aantrekkende vraag. Recent wist de index weer op te veren vanaf de onderkant van het korte stijgende trendje. Een serieuze aanval op de langetermijnweerstand lijkt hiermee te zijn ingezet.

Deze weerstand wordt gevormd door de oude toppen van 2018 rond 576,90. Pas als deze weerstand wordt gebroken, zal de weg vrij zijn om verder op te lopen.

DAX index is uitgebroken

De Duitse beurs is de eerste Europese beurs die al opwaarts is doorgebroken. De DAX index is overtuigend boven de top van mei gesloten en heeft zijn weg omhoog vervolgd.

De hogere bodems van de laatste weken wijzen op aanhoudende vraag. Eerste richtpunt wacht rond 12.886, de top van juli 2018, maar op langere termijn sluit ik ook fors hogere niveaus zeker niet uit.

Frankrijk nadert weerstand

De Franse beurs, de CAC 40 index, zet de herstelfase voort. De index beweegt in een mooi stijgend trendkanaaltje richting weerstand 5.657,44. Deze weerstand vormt de bovenkant van een wat bredere weerstandszone vanaf 5.600 punten.

Pas na een doorbraak boven 5.657,44 zal het technisch beeld verder opklaren en worden hogere koersniveaus mogelijk. De Franse beurs lijkt zich op te maken voor een nieuwe langetermijnfase van stijgende koersen.

Bel 20 index draait omhoog

De Belgische beurs heeft een tijdje achtergelegen in het herstel, maar lijkt de smaak weer te pakken te hebben. De Bel 20 index heeft de bodemformatie van de afgelopen weken opwaarts afgerond en draait omhoog.

Hoewel de weerstand van de top van april nog ver weg ligt, weet de index het herstel vanaf begin juni steeds meer vorm te geven. Het koersgat van begin deze week duidt op koopkrachtige vraag onder beleggers.