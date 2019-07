Alles maar dan ook alles is fout aan deze politieke benoeming. Deze dame is geplaatst op voordracht van Macron. Ze is een politiek en economisch gezien een lichtgewicht. Ook haar benoeming bij de IMF was politiek.



Macron is totaal niet te vertrouwen en zal samen met Merkel er alles aan doen om zijn eigen plannen door te drukken. Door middel van Lagarde zit Macron zelf achter het stuur van de ECB. Het geheel gaat ons Nederlanders weer heel veel geld kosten en Rutte blijft glimlachen.



Hoekstra heeft zich flink verzet het laatste half jaar tegen de euro-begroting plannen van Macron, maar dit is nu niet meer tegen te houden volgens mij. De rijke landen zullen structureel heel veel geld naar de probleemlanden, waaronder Frankrijk, moeten pompen.



Zoals eerder is verwoord op IEX is zowel de EU als Euro totaal mislukt. De EU moet gewoon terug naar de EEG. De Euro moet worden opgesplitst in drie verschillende Euro's per regio. Maar er moet eerst een enorme crisis komen voordat dit gaat gebeuren. Van de huidige politici moeten wij het niet hebben, die komen niet op voor de belangen van hun inwoners maar voor zichzelf en hun vrienden.