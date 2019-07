Het sentiment is niet kapot te krijgen. De AEX stijgt 0,3% en noteert rond de 572 punten. Als we boven dit niveau sluiten, betekent dit een nieuw jaarrecord. De herbeleggingsindex zet zelfs een nieuwe all time high op het bord.

Het zijn met name de defensieve havens die de smaak te pakken hebben. Unilever (+1,1%), Wolters Kluwer (+0,8%) en Ahold (+1,4%) lijken te profiteren van de lagere rentes. Wederom gaan er zo'n drie basispunten vanaf.

Hierdoor moeten beleggers voor het eerst in de geschiedenis betalen om hun geld tien jaar uit te lenen aan de Belgische staat. De Nederlandse rente noteert al enkele maanden negatief. Gevolg is dat de alternatieven voor aandelen steeds beperkter worden.

Een kleine tegenvaller is er helaas ook te melden. De Caixin Services PMI over de maand juni viel licht tegen. Deze kwam uit op 52,0, terwijl de markt uitging van 52,6. Wederom een bericht dat het iets minder gaat met de Chinese dienstensector. Positief is dat er nog wel sprake is van expansie.

Heineken boven €100

In het liveblog heeft collega Arend Jan al iets over Heineken geschreven. Dat is niet voor niets, want het aandeel koers voor het eerst sinds haar bestaan boven de €100. De bierbrouwer draaide een prima eerste kwartaal door 4% meer bier aan de man te brengen.

Met name in opkomende landen zoals Afrika, het Midden-Oosten en Oost Europa zit de groei er lekker in. Het enige probleem is dat deze groei grotendeels zit ingeprijsd. Met een K/W van ruim 22 behoort Heineken tot de duurdere aandelen van het Damrak. Hier staat echter wel een grote mate van zekerheid tegenover.

Aan de andere kant maakt deze hoge waardering het aandeel gevoeliger voor oplopende rentes. Op het moment langlopende obligaties weer een alternatief worden voor een belegging in Heineken, kan de koers een knauw krijgen. Maar goed, vooralsnog hoeven we ons hierover geen zorgen te maken.

En wat een trackrecord, #Heineken is ia al heel lange fraaie belegging. Langer heb ik niet terug, de #AEX is uit 1983 en dus vergelijk ik met #MSCINetherlandsIndex. Ik schrijf vaak dat dividend Heineken wat aan lage kant is. Ziet u wel? pic.twitter.com/waD5qdZ8EL — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) July 3, 2019

Brede markt

De AEX gaat 0,3% omhoog en daarmee blijven we wat achter ten opzichte van de DAX (+0,7%) en CAC (+0,6%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) daalt 3,0% en noteert 10,9 punten.

De Amerikaanse futures staan zo'n 0,3% in het groen.

De euro daalt 0,01% en noteert 1,129 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,23%) en Duitse (-0,40%) rente zakken drie basispunten.

Goud (+0,4%) koerst op het hoogste niveau van het jaar.

Olie: WTI (-0,1%) en Brent (-0,2%) weten nog geen richting te kiezen.

Bitcoin (+4,7%) koerst weer boven de $11.000.

Het Damrak

Een nieuwe all time high voor IMCD (+1,2%). Dit beursjaar heeft het aandeel nog geen enkele correctie hoeven doormaken.

Unibail Rodamco (-2,4%) gaat vandaag €5,40 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd stijgt het vastgoedfonds 1,7%.

Alle vastgoedfondsen liggen er trouwens goed bij. Eurocommercial Properties (+2,2%) maakt het verlies van gisteren alweer goed.

Fagron (-8,8%) gaat onderuit omdat grootaandeelhouder Waterland Private Equity 7,2 miljoen aandelen heeft verkocht voor €16,20 per aandeel.

OCI (+2,4%) profiteert van een kleine koersdoelverhoging van Credit Suisse. Het aandeel gaat naar €29 van €27 en het advies blijft kopen.

De analisten van Oppenheimer & Co zien het wel zitten in Kiadis (+3,5%). Het aandeel wordt op de kooplijst gezet met als koersdoel €13.

Er wordt door beleggers met gejuich gereageerd op de enorme koersdoelverlaging die Beter Bed (+12,9%) om de oren krijgt geslingerd van de analisten van ABN Amro. Het aandeel gaat naar €2 van €9. Een enorme ommezwaai dus. Best opmerkelijk dat het aandeel gisteren in de laatste twee uur van de handel helemaal aan puin ging.

Adviezen