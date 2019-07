Update 10:15 uur: Advies

Weet u ook weer waarom Fugro lager staat... ING spreekt van toegenomen balansrisico's. Dan weet u het wel.

Royal Dutch Shell: naar neutral van outperform - Exane BNP Paribas

Altice: naar €2,40 van €1,90 - Barclays

Fugro: naar €11 van €15,10 (buy) - ING

Galapagos: naar $128 van $118 - RBC

OCI: naar €29 van €27 -Credit Suisse

Kiadis: naar €13 van €17 - Oppenheimer

Update 10:00 uur: Inkoopmanagersindices

Het is opvallend hoe de inkoopmanagersindices voor de industrie (die dropen maandag de headlines uit) en de dienstensectoren uiteenlopen: recessiestanden versus groei, met Duitsland als beste voorbeeld.

Europese inkoopmanagersindices dienstensector juni zijn door. Duitsland blijft mij verbazen. Deze sector doet het prima, waar de industrie (10 punten lager!) wss in recessie is #AEX pic.twitter.com/xEM17d3K7G — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 3 juli 2019

Update 09:30 uur: Heineken!

First things first, feest! Lang tegen aan gehikt, maar Heineken heeft vandaag die €100 eindelijk op het bord. Verder noteren IMCD, Unilever, Galapagos en Relx ook weer nieuwe toppen der toppen.

En wat een trackrecord, #Heineken is ia al heel lange fraaie belegging. Langer heb ik niet terug, de #AEX is uit 1983 en dus vergelijk ik met #MSCINetherlandsIndex. Ik schrijf vaak dat dividend Heineken wat aan lage kant is. Ziet u wel? pic.twitter.com/waD5qdZ8EL — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 3 juli 2019

En de rest van mijn plaatjes, let u vooral even op die laatste. Ik voorspel nooit koersen, maar die €100 kan ook maar zo weer een gevalletje bezit van de zaak, einde vermaak inhouden. Zou niet voor het eerst zijn. De CEO ziet in ieder geval niet veel muziek meer in de koers?

Update 09:00 uur: België

De basispunten vliegen weer in het rond vanochtend, vooral richting de uitgang. Prijzen de markten vandaag soms ook een vleugje duifje Christine Lagarde in...? Zij moet de nieuwe ECB-president worden.

Intussen meldt zich nog een land met een negatieve rente. Wat een zottenkot...