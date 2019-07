Veel nieuws, veel beweging, veel zorgen en veel tegenstrijdigheden. U hoeft zich momenteel geen seconde te vervelen op de beurs. Alles doet van zich spreken:

Aandelen staan om en nabij toppen of all time highs (New York). De AEX heeft top 576,89 van vorig jaar juli in zicht

Obligaties op all time highs: de VS 10 jaars zakt onder 2% en België doet het ook al onder nul. Wordt nieuwe ECB-president Christine Lagerde soms al ingeprijsd...?

Olie zwiept alle kanten uit, bitcoin doet dat met een enorme hefboom en goud leeft ook weer

De dollar is misschien nog wel het meest steady

En het economische nieuws? Dat is beroerd. Vandaag weer

Samengevat: economische vertraging, maar de koersen stijgen. Typisch beurs zou ik zeggen, moeilijk om de kaarten te kijken? Zijn we aan het bubbelen of kijkt de markt alweer over een mogelijke recessie heen? Dit is het puzzeltje dat we moeten leggen. De waarheid is altijd achteraf, maar dan is de koerswinst weg.

Daarvoor moet u eerder kleur bekennen. Enfin, ik kan de markt ook niet doorgronden - ik ben van het simpele old school minder economie = minder omzet en winst = lagere koersen - maar vermaak me er prima mee. Enfin, dit is nu het nieuws, Bloomberg zet alles op een rijtje. Het is niet veel.

-Japan, South Korea, Hong Kong equities ?

-Yen hits high for the session after BOJ tweaks bond buying program

-Treasuries and gold rally extends

-Oil comes off its lowshttps://t.co/Q3Rwgu500D pic.twitter.com/joe7i82lbk — Bloomberg Markets (@markets) 3 juli 2019

Op het Damrak zijn maar een paar nieuwtjes en deze vis ik net uit Reuters:

03 Jul - 08:00:13 [RTRS] - REG-WATERLAND AND BALTISSE HAVE SUCCESSFULLY COMPLETED THE PRIVATE PLACEMENT OF SHARES IN FAGRON

Momenteel zien de koersen er zo uit. Het oogt vrij rustig op bitcoin na. Belangrijkste data vandaag is de inkoopmanagersindices dienstensectoren juni. China is al door met de Caixin Services PMI, 52,0 in plaats van de verwachte 52,6. Het gaat minder daar, maar het land botst vol zelfvertrouwen met de VS.

Washington is gewoon te laat met duimschroeven aandraaien? Ik denk dat die handelsoorlog ook here to stay is. En u? Oh ja, er zijn geen winstwaarschuwers vandaag.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

07:49 Trump nomineert twee Fed-kandidaten

07:41 Arcadis werkt mee aan spoor Amersfoort

07:20 Groei dienstensector China minder sterk

07:07 'Broadcom dichtbij overname van Symantec'

06:27 Lipton waarnemend directeur IMF

06:04 Tesla komt met sterke verkoopcijfers

02 jul Wall Street licht hoger op rustige beursdag

02 jul Lelystad Airport volgend jaar nog niet open

02 jul EU-leiders voor Duitse voorzitter EU-commissie

02 jul Weinig beweging op Wall Street in middaghandel

02 jul Galapagos uitblinker in groene AEX

02 jul NIBC haalt 500 miljoen op met obligatie

02 jul Aandeelhouders Fagron verkopen aandelen

Analistenadvies luidt:

Galapagos: naar $128 van $118 - RBC

Altice: naar €2,40 van €1,90 - Barclays

OCI: naar €29 van €27 -Credit Suisse

Kiadis: naar €13 van €17 - Oppenheimer

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

03:45 China Caixin services PMI

09:00 Unibail Rodamco notering €5,40 ex-dividend

09:50 Frankrijk services PMI jun

09:55 Duitsland services PMI jun 55,6

10:00 EU services PMI jun 53,4

14:15 VS ADP banenrapport jun 150K

14:30 VS handelsbalans jun -49,8B

14:30 VS wekelijkse jobless claims

16:00 VS fabrieksorders jun 0,2% MoM

16:00 VS ISM non-manufacturing PMI jun 56,0

En dan nog even dit

Ze is juriste, ex-politica (ze heeft dus een kleur) en is geen bankier. Ik had liever iemand anders gezien. Bemoeit u zich er graag mee:

Christine Lagarde’s possible succession to the helm of the European Central Bank for the era after Mario Draghi might augur a very different style of leadershiphttps://t.co/qSFXkSljQe — Bloomberg Markets (@markets) 2 juli 2019

Intussen nadert de Griekse rente de Amerikaanse, om maar iets te noemen:

President Trump announced on Twitter Tuesday that he intended to nominate Christopher Waller and Judy Shelton to the Federal Reserve Board of Governors. Shelton said that if appointed, she would lower interest rates to 0% in one to two years. pic.twitter.com/H1A9NOMiM8 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 2 juli 2019

Vrijdag cijfers:

Samsung Electronics' second-quarter profit likely halved as Huawei woes worsen chip glut https://t.co/FJdRIFBJnq pic.twitter.com/d06OpsljFg — Reuters Business (@ReutersBiz) 3 juli 2019

Tesla:

Our quarterly delivery numbers are in – 95,200 vehicles and six puppies delivered in Q2: https://t.co/2BTv4bFyLj — Tesla (@Tesla) 2 juli 2019

Nog meer moeilijk:

China services sector growth slows in June as export orders shrink - Caixin PMI https://t.co/TmJE6QY6EA pic.twitter.com/ydcC8Le44m — Reuters Business (@ReutersBiz) 3 juli 2019

Nog meer malaise:

South Korea cuts growth views as trade war batters exports https://t.co/FjZCOT94Xi pic.twitter.com/YRhpgb4TyO — Reuters Business (@ReutersBiz) 3 juli 2019

Nieuwe energie, gewoon aan de markt over laten. Het wijst zich vanzelf:

WATCH: London researchers are developing a new kind of fuel by converting household waste into a low-carbon bio-substitute pic.twitter.com/4zforBepVX — Reuters Business (@ReutersBiz) 3 juli 2019

Die libra kan ook wel eens peak social media betekenen?

Facebook's plan for its own digital currency is drawing yet another round of fire in Washingtonhttps://t.co/edhPIUK0IT — Bloomberg Markets (@markets) 2 juli 2019

We wachten af:

Deutsche Bank AG is sounding out potential buyers for unwanted assets as it lays the groundwork for the biggest overhaul in recent historyhttps://t.co/VD7wqmZGgS — Bloomberg Markets (@markets) 2 juli 2019

A bullmarket has to climb a wall of worry!

The U.S. and China may have reached a truce, but investors have plenty of other conflicts to worry abouthttps://t.co/c4kvHJrls6 — Bloomberg Markets (@markets) 2 juli 2019

Enfin, spannend beursje!

