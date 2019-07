TA: Doorbraak? Nog niet overtuigend!

Aandelenbeurzen reageerden in eerste instantie opgetogen op de jongste ontwikkelingen in het handelsoverleg, maar wisten geen solide technisch doorbraken te realiseren.

We zagen dus niet de overtuigende oplossing in het handelsoverleg tussen de VS en China waar iedereen op had gehoopt. Hoewel de meeste beurzen aanvankelijk flinke winsten boekten, werden geen overtuigende nieuwe koersrecords neergezet.

Koopsignalen blijven uit

Zowel de S&P500 als de AEX Total Return index zetten nieuwe all-time-highs neer. Maar omdat het nipte uitbraken waren, dus niet overtuigend, traden geen koopsignalen op.

Technisch blijven alle beurzen wel in de fase van bodemvorming bewegen. Dat leiden we af uit de fors hogere bodems op de lange termijngrafieken, die een koopkrachtige vraag aangeven.

Bovendien zijn de meeste beurzen opgeveerd vanaf hun stijgende 200-dagenlijn. Maar zoals gezegd, het wachten is op een overtuigende technische doorbraak. Die komt er pas na een echte doorbraak aan de onderhandelingstafel.



Vandaag bekijk ik de Nederlandse herbeleggingsindex (AEX Total Return), de S&P500 en de Nasdaq Composite

Nederlandse AEX herbeleggingsindex test horde

De AEX Total Return index (waarbij dividenden worden herbelegd) verbetert, maar de uitbraak boven de weerstand van 1.938,51 punten (gevormd op 3 mei) is nog te nipt. De recente serie hogere koersbodems geeft wel aan dat beleggers op hogere niveaus (bij-)kopen.

Het technische beeld klaart verder op indien de weerstand van 1.938,51 punten (gevormd op 3 mei) op basis van de slotkoers definitief opwaarts wordt gebroken.

Daarna wordt 2.150,00 het volgende opwaartse koersdoel. Steun voor AEX Total Return index ligt rond 1.824,97 punten (de bodem van 3 juni).





S&P 500 index klimt nipt door weerstand 2.954,13

Op Wall Street komt de S&P 500 index er beter bij te liggen. Technische maakt de index een opwaartse draai.

De S&P500 weet net boven de weerstand van 2.954,13 punten (gevormd op 1 mei) te klimmen, maar deze uitbraak is niet overtuigend genoeg voor een koopsignaal.

Pas na een solide uitbraak boven het vorige all-time-high rond 2.954,13 wordt 3.300 het volgende opwaartse koersdoel.

De steun op 2.722,27 (de bodem van 8 maart) blijft intact.











Nasdaq Composite flirt met all-time-high

De Amerikaanse technologiebeurs, de Nasdaq Composite index, is er nog niet. De hogere koersbodem die op de grafiek zichtbaar is, geeft wel aan dat beleggers technologieaandelen durven (bij) te kopen.

Pas na doorbraak en slotstand boven de 8.176,08 punten (de top van 3 mei) kan de Nasdaq verder omhoog.

Na een uitbraak wordt 9.729,54 het volgende opwaartse koersdoel. De ondertoon is wel duidelijk aan het verbeteren.

Steun ligt rond 7.225,14 punten (de bodem van 9 februari).