Slot: Door de 570 punten!

Gisteren waagde de AEX (+0,3%) al een poging om boven de 570 punten te sluiten, maar nu is het eindelijk gelukt. Volgende halte is het jaarrecord van 571,60 punten. Deze hoge stand werd 30 april op het bord gezet.

Dat was vlak voor het bekende tweetje waarin de Amerikaanse president Donald Trump handelstarieven aankondigde op Chinese producten. Inmiddels zijn we gewend geraakt aan het gevecht tussen beide landen en loopt de angst er een beetje uit.

Dat is goed te zien aan de VIX index, die de volatiliteit op de financiële markten weergeeft. Deze koerst rond de 11 punten en dat betekent relatieve rust. Dat staat in schril contrast met de paniek die er eind december heerste.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Nog één puntje eraf en het is weer net zo rustig als afgelopen zomer. Maar goed, u ziet in de grafiek dat de paniek er van de ene op de andere dag weer kan zijn. Meestal gaat dat gepaard met dalende aandelenkoersen.

Beter Bed -31%

Het aandeel Beter Bed (-31,2%) is niet goed voor uw nachtrust. Ook vandaag wordt de koers helemaal in elkaar getrapt. Vanmiddag kwam de IEX Beleggersdesk met een update langs. Het lijkt erop dat grootaandeelhouders het vertrouwen in het bedrijf verliezen.

U ziet dat gedegen partijen zoals Teslin en ASR een aanzienlijk belang hebben in de beddenverkoper uit Uden. Ook NN Group heeft nog een belang van 4,9%. Het blijft uiteraard gissen, maar het zou zomaar kunnen dat NN Group wat stukken in de markt dumpt.

Sluit ook Teslin niet uit, want zij hebben in het jaarverslag een openlijke mea culpa gedaan. Kortom, het ligt niet voor de hand dat de participatiemaatschappij aan de koopkant zit.

Rentes

Een herhaling van zetten. De rentes wereldwijd gaan verder omlaag. Inmiddels moet u 0,05% betalen om uw geld tien jaar weg te zetten bij de Franse staat. Zelfs Grieks staatspapier rendeert nauwelijks meer.

Brede markt

De AEX stijgt 0,3% en daarmee blijven we de Duitsers (+0,1%) en Fransen (+0,1%) voor.

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 2,8% omlaag en noteert 11,2 punten.

De Amerikaanse indices koersen licht in het rood. Verder dan een minnetje van 0,2% voor de Nasdaq gaat het niet.

De euro klimt 0,1% en noteert 1,130 ten opzichte van de dollar.



Goud (+1,5%) maakt het verlies van gisteren weer goed.

Olie: WTI (-3,5%) en Brent (-3,0%) maken een duikvlucht.

Bitcoin (+0,2%) komt per saldo niet van zijn plek.

Het Damrak

Royal Dutch Shell (-0,3%) blijft ondanks de fors dalende olieprijs aardig liggen.

Unilever (+1,0%) zorgt ervoor dat de hoofdindex nipt boven de 570 punten sluit.

Galapagos (+5,2%) is de knaller van de dag. Het biotechbedrijf ligt op schema om goedkeuring van de Amerikaanse toezichthouder FDA te krijgen voor het reumamedicijn Filgotinib.

Sinds Facebook met een eigen munt is begonnen, zakt Adyen (-2,3%) steeds verder weg. Wie weet worden het in de toekomst grote concurrenten van elkaar.

Sinds 15.15 uur kunt u niet meer handelen in het aandeel Fagron (-0,9%). De aandeelhouders van Waterland Private Equity gaan 7,2 miljoen bestaande aandelen verkopen via een private plaatsing. Waterland laat #Fagron gaan https://t.co/AaHv9r4045 — Nico A. Inberg (@NicoInberg) July 2, 2019

Vanochtend maakte de Telegraaf bekend dat mededingingswaakhond ACM geen toestemming gaat geven voor de overname van Sandd door PostNL (+0,2%). Nu is de politiek aan zet om het besluit te overrulen. Overigens kwam de IEX Beleggersdesk vanmiddag langs met een uitgebreide analyse van het aandeel.

Vastgoedaandelen zoals Eurocommercial Properties (-2,0%), Wereldhave (-2,1%) en Vastned (-2,6%) behoren de gehele dag tot de grootste verliezers van de dag.

Alleen Unibail Rodamco (+0,5%) en beursparel WDP (+0,7%) weten zich aan het slechte sentiment te onttrekken.

Heijmans (-2,8%) gaat op een fors volume hard onderuit. Aan de andere kant koerste het aandeel vanochtend even meer dan 5% lager.

Dead cat bounce? Kiadis (+5,1%) veert enigszins op. Gisteren was het nog een drama toen het bedrijf met het nieuws kwam dat zijn belangrijkste medicijn ATIR 101 nog niet wordt goedgekeurd.

Lokaal gaat Fastned (-6,9%) door het putje.

Adviezen

Aperam: naar €25,40 van €26 en houden - Morgan Stanley

Galapagos: naar €128 van €124 en kopen - KBC

Galapagos: naar €150 van €130 en kopen - Insinger Gilissen

Heineken: naar €105 van €103 - Deutsche Bank

De dag van morgen