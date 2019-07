Fondsenrondje: Adempauze

Na die prachtige beursdag van gisteren dobbert de AEX (-0,1%) vandaag rondom het nulpunt. Hiermee presteren we in lijn met de overige Europese indices.



Grote uitschieter is Galapagos met een winst van 6,8%. Het biotechbedrijf ligt op schema om goedkeuring van de Amerikaanse toezichthouder FDA te krijgen voor het medicijn filgotinib. Het ziet ernaar uit dat het middel eind 2020 op de Amerikaanse markt verschijnt.

Helaas heeft Galapagos slechts een weging van 0,8% binnen de hoofdindex, want anders hadden we in Amsterdam wel in het groen gestaan. Sowieso heeft het aandeel sinds de beursintroductie een enorme rit gemaakt. Ondanks het succes ziet u in de onderstaande grafiek heftige correcties. Typisch biotech.



Klik op het plaatje voor een grote versie

De eerste tien jaar sinds de beursintroductie hobbelde de koers van Galapagos een beetje achter de AEX aan. Pas sinds eind 2014 is de koers van het biotechbedrijf echt gaan lopen.

PostNL

Tot de grootste verliezers binnen de AMX behoort PostNL (-1,9%). De Telegraaf meldt dat de post- en pakketbezorger geen toestemming krijgt van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om concurrent Sandd over te nemen. Toch ligt het voor de hand dat de politiek de toezichthouder gaat overrulen.

Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Mona Keijzer, vindt dat er één grote speler moet komen op de postmarkt. De analisten van KBC en ING denken dat de fusie tegen het einde van dit jaar plaatsvindt.

Beide grootbanken hanteren nog altijd een hoog koersdoel voor PostNL (ING €3 en KBC €3,40). Om deze koersdoelen uiteindelijk te bereiken moeten de verwachte synergievoordelen er wel uitrollen.

In het verleden hebben we vaak gezien dat de eigen verwachtingen vaak te hoog zijn. Aangezien het trackrecord van het huidige management nogal beroerd is, moet ik het allemaal nog zien.



Klik op het plaatje voor een grote versie

Sinds de investeerdersdag op 7 mei heeft het aandeel een vrije val doorgemaakt. Met name het schrappen van het dividend en de flinke investering in het distributienetwerk worden door beleggers niet gewaardeerd.

Brede markt

De AEX gaat 0,1% omlaag en daarmee presteren we in lijn met de DAX (-0,2%) en CAC (-0,1%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) stijgt 0,8% en noteert 11,6 punten.

De Amerikaanse futures staan zo'n 0,2% in het rood

De euro stijgt 0,1% en noteert 1,129 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,19%) en Duitse (-0,36%) rente komen niet in beweging.

Goud (+0,9%) veert wat op.

Olie: WTI (-0,3%) en Brent (-0,2%) maken pas op de plaats

Bitcoin (-3,7%) zakte eventjes door de $10.000 barrière.

Het Damrak

Cyclische aandelen zakken hard weg vandaag. Met name ArcelorMittal (-3,0%) en Aperam (-2,1%) doen een behoorlijke stap terug.

(-3,0%) en (-2,1%) doen een behoorlijke stap terug. Ook het vastgoed ligt er dramatisch bij. Eurocommercial Properties (-3,1%), Unibail Rodamco (-1,6%) en Wereldhave (-2,6%) geven de gehele winst van gisteren weer prijs.

(-3,1%), (-1,6%) en (-2,6%) geven de gehele winst van gisteren weer prijs. Logistiek vastgoed gaat wel goed. WDP (+0,5%) zet een nieuwe all time high op het bord.

(+0,5%) zet een nieuwe all time high op het bord. Nedap (+4,2%) staat op het punt om zijn Franse dochteronderneming te verkopen aan een Frans investeringsfonds. De opbrengst wordt geschat op €14 miljoen en de boekwinst bedraagt €9 miljoen.

(+4,2%) staat op het punt om zijn Franse dochteronderneming te verkopen aan een Frans investeringsfonds. De opbrengst wordt geschat op €14 miljoen en de boekwinst bedraagt €9 miljoen. Heijmans (-5,4%) vliegt de laatste tijd alle kanten op. Nu koerst de bouwer weer dik in het rood. Groot nieuws kunnen we helaas niet vinden.

(-5,4%) vliegt de laatste tijd alle kanten op. Nu koerst de bouwer weer dik in het rood. Groot nieuws kunnen we helaas niet vinden. Kiadis (+3,8%) krabbelt voorzichtig op na de enorme klap die het gisteren om de oren kreeg.

(+3,8%) krabbelt voorzichtig op na de enorme klap die het gisteren om de oren kreeg. Beter Bed (-4,5%) zakte vanochtend even onder de €2.

Adviezen