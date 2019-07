Liveblog: Galapagos

Update 09:15 uur: All time highs

Ook goedemorgen, zeg. Nieuwe all time highs en teruglopende economische cijfers, ik vind het een spannende combinatie. Kijkt de beurs alweer over een mogelijk(e) recessie(tje) heen, of rekenen we erop dat de centrale banken weer vol op het orgel gaan en onze assets ondersteunen? Allebei kan ook.

Intussen zie ik zeven draadjes tegelijk lopen op het forum. Zeven. dan nog drie die tot gisteren lopen en eentje tot zondag. Waken we voor euforie?

Nog even extra beeld in het kader van de feestvreugde: ik ben heel benieuwd wanneer de neerwaartse trend in dat blauwe lijntje draait.