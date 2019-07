In hoeverre is dit bekend, verwacht en daarmee ingeprijsd? Vooral bevestiging van wat al eerder beloofd, verwacht en gehoopt is, dacht ik, maar misschien zijn er nog nieuwe punten en komma's:

Dat geldt ook voor dit, ook niet geheel onverwacht, meen ik:

Dit is het meest in het oog springende bedrijfsnieuws nu bij ons. De brede markt dan. De koersen zijn tot stilstand gekomen na de mooie koersstijgingen gisteren, en vragen zich wellicht af hoe het nu verder moet met die stagnerende wereldeconomie. Want dat mag u wel zeggen na die inkoopmanagersindices gisteren.

De simpele logica luidt: mindere economie = minder omzet en winst(groei) voor bedrijven = lagere koersen en misschien wel minder dividend. Duiden daar vooral de extreem lage rentes momenteel ook op? Beurzen en logica is echter niet altijd een logische combinatie en voor inprijzen is er ook geen beursreglement beschikbaar.

Zo kan die handelsoorlog wel op de achtergrond raken. Misschien wel aflopen, als VS en China eieren voor hun geld kiezen als de cijfers thuis echt beroerd worden. Koffiedik kijken, eerst maar die economie aanzien. U wel? Ik wordt er in ieder geval niet bullisher op. Hoeveel rek zit er nog in de keurig tot behoorlijk geprijsde aandelen?

Gelukkig voor u heb ik een beroerd trackrecord met dit soort dingen. Wie niet eigenlijk? Eerst maar het hier en nu, er gebeurt nu niet zoveel. U ziet het. Hongkong ligt wel goed ondanks die protesten en bitcoin krijgt een pak slaag. Dat is het wel.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

07:47 'Beursgang Aziatische tak AB InBev op 19 juli'

07:21 Galapagos-partner wil vergunning filgotinib

07:05 Australische centrale bank verlaagt rente

07:05 WPP praat met investeerder Bain over Kantar

06:43 'ACM niet akkoord met fusie Sandd en PostNL'

06:37 'KKR bindt strijd met Shell aan om Eneco'

01 jul Wall Street hoger door handelsoptimisme

01 jul Klus voor Fugro in Jamaica en Haïti

01 jul Goudprijs flink gedaald na handelsoverleg

01 jul Winsten op Wall Street behoorlijk weggezakt

01 jul 'Deutsche Bank praat over verlaging buffer'

01 jul Nedap dicht bij verkoop Franse dochter

01 jul Euronext neemt belang in Tokeny Solutions

01 jul Basic-Fit rondt overname Fitland af

Analistenadvies luidt:

Heineken: naar €105 van €103 - Morgan Stanley

Aperam: naar €25,40 van €26 - Morgan Stanley

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

08:00 Duitsland detailhandelsverkopen mei 0,5% MoM

19:00 VS autoverkopen jun

En dan nog even dit

Verrassing? Terwijl de rentes op een all time low staan, kopen we met z'n allen gewoon door. Dat zeg ik verkeerd. De rentes staan zo laag, omdat we met z'n allen doorkopen:

Bond exchange-traded funds didn’t even exist 20 years ago. Today, they attract retail investors, advisers and even the banks and hedge funds that once viewed them as the competition https:// t.co/Dxk30FNvVW — WSJ Markets (@WSJmarkets) 1 juli 2019

Zo dus:

Watch: President Trump said he’d allow American companies to sell to Chinese telecom firm Huawei. That gets U.S.-China trade talks moving, but further complicates negotiations, @jennifersaba explains. https://t.co/TMORxNDSVC — ReutersBreakingviews (@Breakingviews) 1 juli 2019

Inderdaad, is dit eigenlijk niet belangrijker?

Global trade data aren’t feeling the Trump-Xi love (via @mljamrisko) https://t.co/7Xqipq581E — Bloomberg Economics (@economics) 2 juli 2019

Kik maar, Wim heeft alle inkoopmanagersindices van gisteren. Niet best:

Niet alleen de Britse PMI.pic.twitter.com/TN8wkjQCP4 — Wim Grommen (@wimgrommen) 1 juli 2019

Daar gaat ie al:

Morgan Stanley lowered its growth forecast for the global economy despite U.S. President Donald Trump and his Chinese counterpart Xi Jinping agreeing over the weekend to resume trade talkhttps://t.co/EdpQWOsK1g — Bloomberg Markets (@markets) 1 juli 2019

Denk hier zeker even over na:

The prospect of a recession has been floated on Wall Street for some time now, and internet stocks may be at larger risk as a potentially volatile macro environment could threaten advertising budgetshttps://t.co/3cMhshFjTB — Bloomberg Markets (@markets) 1 juli 2019

Nog een rechtstreeks gevolg:

Oil prices slip as demand worries outweigh OPEC supply cuts https://t.co/XGGd5NSUOn pic.twitter.com/ynOXbsIfk0 — Reuters Business (@ReutersBiz) 2 juli 2019

En wel of geen Frans Timmermans en wie gaat nou toch de ECB doen? Lastig te volgen die EU:

Italy cuts 2019 deficit target, says any EU crackdown unjustified https://t.co/ro84rfhu44 pic.twitter.com/yeu4jR1sS4 — Reuters Business (@ReutersBiz) 1 juli 2019

Zwitserland VS EU:

Swiss stock ban upends trading flows as bourse rift deepens https://t.co/cgqnmhdovt pic.twitter.com/V5ns8WEVsR — Reuters Business (@ReutersBiz) 1 juli 2019

Ah :-)

To understand market psychology these days, just follow the moneyhttps://t.co/486Z2QUVv1 — Bloomberg Markets (@markets) 1 juli 2019

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.