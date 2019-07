Slot: ASML stuwt AEX

De AEX (+1,2%) heeft het optimisme over de wapenstilstand tussen de VS en China de gehele dag weten vast te houden. Het is ASML (+3,1%) dat ervoor zorgt dat geen enkele Europese index ons bij kan houden.

De chipgigant uit Veldhoven kent een indexgewicht van 13,1% en geeft de AEX een extra zetje van 0,4%. Ook zwaargewicht Royal Dutch Shell (+1,0%) helpt redelijk mee. Dit is helaas niet genoeg om de hoofdindex door de 570-puntengrens te stoten.

Oliekartel OPEC heeft besloten de bestaande productiebeperkingen voor olie te verlengen met negen maanden tot en met maart 2020. Goed nieuws voor de aandeelhouders van oliegerelateerde aandelen en vervelend voor de mensen aan de pomp. Hoewel, op het slot wordt de gehele winst van het zwarte goud grotendeels verspeeld.

Zwakke inkoopmanagersindices

Verder kwamen er allerlei inkoopmanagersindices langs. Het grote beeld is dat de industriële activiteiten in de VS verzwakken, maar nog wel tekenen van groei laten zien. In Duitsland daarentegen blijft het lastig.

Het gerapporteerde cijfer van 45,0 is niet alleen slechter dan verwacht, maar betekent ook krimp. De markten keken gelukkig even de andere kant op.

Onze inkoopmanagersindex op 50,7 houdt ook al niet over, maar de rest van Europa is al helemaal beroerd. Gaat niet goed met de economie hier #AEX pic.twitter.com/hCBHxO3WFu — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) July 1, 2019

S&P500 op all time high

Wall Street viert vandaag feest, want de S&P500 (+0,8%) zet een nieuwe hoogste stand ooit op het bord. Eerlijk gezegd begint het een angstaanjagende grafiek te worden. Je zou toch denken dat het een keer ophoudt?



Sinds het dieptepunt op 27 februari 2009 heeft de S&P500 een rally doorgemaakt die zijn weerga niet kent. De index met 500 grootste beursgenoteerde ondernemingen heeft in deze periode 460% gerendeerd. Per jaar betekent dit een winst van 18,0% in euro's. Uiteraard zijn de cijfers inclusief dividend.

Rentes

Een opvallende beweging in renteland. Daar waar het risk on is op de aandelenmarkt, geldt precies het tegenovergestelde voor de wereld van obligaties. Waarschijnlijk kijkt de rentemarkt meer naar de inkoopmanagersindices dan de G20-top.

De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier zakt vier basispunten en noteert -0,19%. Dat is een nieuw dieptepunt.

Brede markt

De AEX stijgt 1,2% en daarmee blijven we de Duitsers (+1,0%) en Fransen (+0,6%) voor.

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 9,2% omlaag en noteert 11,6 punten.

De Amerikaanse indices geven de openingswinst deels prijs. De Nasdaq (+1,2%) is de positieve uitschieter. Toch doen de Dow jones (+0,6%) en S&P500 (+0,8%) het niet verkeerd.

De euro zakt 0,5% en noteert 1,131 ten opzichte van de dollar.



Goud (-1,4%) doet een grote stap terug.

Olie: WTI (+0,8%) en Brent (+0,5%) zakken in de loop van de dag behoorlijk weg.

De Bitcoin (-17,8%) komt weer akelig dicht in de buurt van de $10.000-grens.

Het Damrak

Lagere rentes, maar stijgende koersen van verzekeraars. Met name Aegon (+3,1%) heeft er zin in.

(+3,1%) heeft er zin in. ArcelorMittal (+1,3%) opende meer dan 4% hoger, maar van die winst is weinig meer over. Waarschijnlijk zijn het toch de zwakke inkoopmanagersindices die roet in het eten gooien.

(+1,3%) opende meer dan 4% hoger, maar van die winst is weinig meer over. Waarschijnlijk zijn het toch de zwakke inkoopmanagersindices die roet in het eten gooien. Relx (+1,4%) en Wolters Kluwer (+1,4%) lijken alleen maar te kunnen stijgen.

(+1,4%) en (+1,4%) lijken alleen maar te kunnen stijgen. Adyen (-1,9%) is het lelijke eendje onder de hoofdfondsen. Dan hebben we het alleen over vandaag.

(-1,9%) is het lelijke eendje onder de hoofdfondsen. Dan hebben we het alleen over vandaag. Als ASML al 3% stijgt, dan kunnen ASMI (+5,6%) en Besi (+5,8%) natuurlijk niet achterblijven. ASMI: Meevaller door overname #ASMI https://t.co/QFGNs8zPLz — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) July 1, 2019

al 3% stijgt, dan kunnen (+5,6%) en (+5,8%) natuurlijk niet achterblijven. OCI (-2,6%) kent een mindere dag. Ook branchegenoot CF Industries (-0,4%) staat onder druk.

(-2,6%) kent een mindere dag. Ook branchegenoot (-0,4%) staat onder druk. Van PostNL (-0,4%) zijn we dit soort handelsdagen een beetje gewend. Vakbond FNV kondigt acties aan.

(-0,4%) zijn we dit soort handelsdagen een beetje gewend. Vakbond FNV kondigt acties aan. De volatiliteit krijgt een flinke dreun en dat is niet goed voor handelshuis Flow Traders (-1,5%).

(-1,5%). AMG (+3,7%) zit de laatste tijd in de lift.

(+3,7%) zit de laatste tijd in de lift. Slecht nieuws voor Kiadis (-26,3%). Het biotechbedrijf krijgt voorlopig geen goedkeuring voor haar belangrijkste medicijn ATIR 101. Flinke domper voor Kiadis #KiadisPharma https://t.co/JzUQKEbQ5d — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) July 1, 2019

(-26,3%). Het biotechbedrijf krijgt voorlopig geen goedkeuring voor haar belangrijkste medicijn ATIR 101. NSI (+1,5%) sluit een deal in de kantorenmarkt.

(+1,5%) sluit een deal in de kantorenmarkt. Misschien dat er hierdoor wat fantasie zit in de vastgoedsector. Vastned (+3,0%) ligt er trouwens uitermate goed bij vandaag.

(+3,0%) ligt er trouwens uitermate goed bij vandaag. Een vestiging van Stern (-2,7%) in het Groningse Haren stond van het weekend in de fik.

Adviezen

Aperam: naar €27 van €32 en kopen - JPMorgan Cazenove

ArcelorMittal: naar €22,50 van €20 en kopen - JPMorgan Cazenove

Kiadis: naar verkopen van houden en naar €5 van €8 - NIBC

Signify: naar €28 van €27 en kopen - Goldman Sachs

Unilever: naar houden en €53,50 - UBS

De dag van morgen