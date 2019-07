Beleggers zien het zonnig in Beurs vandaag Categorie: Overig

Waren beleggers vorige maand nog voor het eerst sinds september 2017 somber gestemd, deze maand zien ze het weer zonnig in voor de Amsterdamse beurs. Ruim 40% verwacht komende maand een stijging voor de AEX, tegenover 26% vorige maand. Dat blijkt uit de IEX Bull/Bear Enquête van juli. Van alle AEX-aandelen zijn beleggers veruit het meest enthousiast over ING. Maar ook voor onder meer Galapagos en ArcelorMittal voorzien ze een goede maand. Herstel voor Bull/Bear Indicator De IEX Bull/Bear Indicator, de optelsom van alle vragen uit de enquête, is gestegen van 48,4 in juni naar 52,3 deze maand. Vorige maand bevond de indicator zich met 48,4 nog voor het eerst sinds september 2017 (toen de indicator met 49,6 licht onder de 50 dook) op bearish terrein. 50 is namelijk neutraal, erboven is bullish en eronder bearish. Handelen op vakantie? Nu voor veel mensen de vakantie weer voor de deur staat, waren we erg benieuwd naar uw handelgedrag op vakantie. Dit is de bonusvraag van deze maand, met daaronder de uitslag: Houdt u ook in de zomervakantie uw beleggingen in de gaten? 5,7% - Nee, op vakantie kijk ik niet naar mijn beleggingen.

40,3% - Ik houd mijn portefeuille met een schuin oog in de gaten, maar handel bijna niet.

46,9% - Ja, ook op vakantie handel ik gewoon door.

6,8% - Ja, juist in de zomervakantie liggen er kansen! Ik handel extra. Deze maand hebben 352 beleggers onze vragenlijst ingevuld, waarvoor onze hartelijke dank. Alle verwachtingen op een rij De volledige uitslag van de IEX Bull/Bear Enquête voor juli is als volgt (tussen haakjes de score voor juni): Economische ontwikkelingen Zeer optimistisch: 12,2% (was 6,9%)

Optimistisch: 34,70% (was 23,0%)

Neutraal: 26,1% (was 24,9%)

Pessimistisch: 18,8% (was 35,2%)

Zeer pessimistisch: 8,2% (was 10,0%) Aandelenmarkten algemeen Zeer optimistisch: 12,8% (was 6,7%)

Optimistisch: 35,0% (was 20,5%)

Neutraal: 29,0% (was 20,5%)

Pessimistisch: 16,2% (was 38,0%)

Zeer pessimistisch: 7,1% (was 9,1%) AEX komende zes maanden Omhoog: 42,3% (was 41,6%)

Neutraal: 29,8% (was 34,3%)

Omlaag: 27,8% (was 31,6%) AEX komende maand Omhoog: 40,6% (was 26,3%)

Neutraal: 34,7% (was 27,7%)

Omlaag: 24,7% (was 46,0%)

Aandelenkeuzes juli: ING favoriet

Voor komende maand zijn beleggers veruit het meest enthousiast over ING. Unilever, dat vorige maand het meest geliefde aandeel was, is deze maand volledig verdwenen uit het lijstje toppers. Galapagos staat net als vorige maand op de tweede plaats. Verder treden ArcelorMittal, ASML en Shell deze maand toe tot de top 4. Het aandeel waar beleggers deze maand veruit de slechtste koersprestaties van verwachten is Adyen. Ook van Randstad, KPN en Unibail verwachten beleggers geen beste prestaties. Toppers juli Stemmen Floppers juli Stemmen ING +33 Adyen -32 Galapagos +22 Randstad -25 ArcelorMittal +19 KPN -19 ASML +19 Unibail-Rodamco -14 Shell +16

