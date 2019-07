Fondsenrondje: Handelsoptimisme

Ondanks er nog geen handtekeningen onder een eventueel handelsakkoord zijn gezet, kunnen de financiële markten prima leven met een wapenstilstand. Dit resulteert in een mooie plus van 1,3% voor de AEX.

Door deze koersspurt zet de herbeleggingsindex wederom een nieuwe all time high op het bord. Als we op het niveau van 1941,57 punten sluiten, wordt het oude record van 1935,63 punten verbroken. Deze stand werd op 3 april neergezet. Destijds had de Amerikaanse President Donald Trump nog geen handelstarieven opgelegd aan China.



De AEX prijsindex noteert nog niet op het hoge niveau van vorig jaar zomer, maar komt behoorlijk in de buurt. Nog zeven puntjes te gaan en het is zover.

Overigens vielen de inkoopmanagersindices vandaag bijna allemaal tegen. Daar lijkt op dit moment echter niemand naar te kijken. Het begint een herhalend ritueel te worden, maar de Duitse PMI voor de industrie (45,0) zakt steeds verder weg.

Kiadis aan puin

De grote bleeder van de dag is Kiadis (-24,5%). Het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) besloot voorlopig geen goedkeuring te geven aan het belangrijke medicijn ATIR 101. Dit middel kan worden toegediend bij stamceltransplantaties bij patiënten met bloedkanker en is de potentiële blockbuster van Kiadis.

De EMA stelt aanvullende vragen, waardoor het aanmerkelijk langer gaat duren voordat het medicijn op de markt komt. Daarnaast is de kans ineens een stuk groter dat het helemaal nooit van goedkeuring gaat komen. Als donderslag bij heldere hemel verlagen de analisten van NIBC het koersdoel van Kiadis naar €5. Het advies gaat naar Verkopen van Houden.

Ook de IEX Beleggersdesk kwam langs met een advieswijziging.

De onderstaande grafiek geeft maar weer aan hoe risicovol het is om te beleggen in biotech. Met wat geluk pak je honderden procenten tegelijk op één aandeel, maar aan de andere kant kunt u deze winst binnen no time weer verspelen.



De afgelopen vier jaar is Pharming de grote winnaar onder de Nederlandse biotechaandelen. Overigens doet Galapagos hier niet veel voor onder. Daar komt bij dat de volatiliteit van laatstgenoemde aanmerkelijk lager ligt. Anders gezegd, een lager risico en bijna net zoveel rendement.

Brede markt

De AEX gaat 1,3% omhoog en daarmee zijn we samen met de Duitsers (+1,3%) de beste beurs van Europa.

De AEX VIX-index (volatiliteit) daalt 8,1% en noteert 11,7 punten.

De Amerikaanse futures staan fors hoger. De Dow Jones en S&P500 doen het met een plus van 1% al goed, maar de Nasdaq (+1,5%) gaat daar nog eens overheen.

De euro daalt 0,3% en noteert 1,133 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,15%) en Duitse (-0,32%) rente komen niet in beweging.

Goud (-1,5%) moet u op dit soort dagen niet hebben.

Olie: WTI (+2,8%) en Brent (+2,9%) knallen omhoog op het bericht dat OPEC de productiebeperkingen in stand houdt.

Bitcoin (-10,3%) kan net zo hard omlaag als omhoog.

Het Damrak

ASML (+3,1%) zorgt ervoor dat we het in Amsterdam zo goed doen. Gevolg is een nieuwe all time high voor de chipgigant.

Royal Dutch Shell (+1,8%) helpt door de fors gestegen olieprijs ook goed mee.

ArcelorMittal (+3,1%) profiteert niet alleen van het handelsoptimisme, maar ook een koersdoelverhoging van JPMorgan Cazenove. Het aandeel gaat naar €22,50 van €20 en het advies blijft kopen.

Verzekeraars liggen er ook bijzonder goed bij. Met name Aegon (+2,7%) is niet te houden. Met name de Amerikaanse tienjaarsrente loopt behoorlijk op.

Defensieve havens zoals Ahold (+0,1%), KPN (-0,3%) en Unilever (+0,4%) blijven wat achter.

Op de achtergrond bouwen de aandeelhouders van ASMI (+5,7%) en Besi (+4,3%) een feestje.

BAM (+2,3%) gaat een grote opslagtanks voor propaan bouwen in de haven van Antwerpen.

