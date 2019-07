Mijn advies: hanteer harde stoplosses en ga eigenlijk alleen glad achter uw schermen weg.



Heb nog nooit dergelijk soort advies gevolgd en ga dat ook nu niet doen,heb ook nog nooit een stop loss gebruikt bij Bitcoin en ik kan gerust de koers een behoorlijke tijd volstrekt negeren,wat ik wel weet is dat de daling nog onvoldoende was om mijn aankooplimiet 8632 € waarop ik bijkoop te behalen,hoogste koers laatste 24 uur in € bij kraken was 10077 en laagste 8807.